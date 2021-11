„Ich finde es sehr sexy, mich mit jemandem, den ich nicht besonders gut kenne, in Online-Räumen zu bewegen, wo wir uns schnell gegenseitig befriedigen und dann unserer Wege gehen“, sagt Anna*. „Cybersex war für mich eine Möglichkeit, meine Neigung auszuleben, ohne mich oder andere zu gefährden.“ Als 31-jährige Single-Frau in Berlin stellte Anna fest, dass virtuelle Begegnungen ihr die Freiheit geben, ihr sexuelles Spektrum sicher und distanziert zu erweitern. Sie findet, dass Sexualität und Begehren außerhalb des Körpers existieren können. Dass sie dort sogar unanständiger, anonymer und unverfälschter sein können und mehr Raum für Kreativität bieten.

Ständig werden wir mit sexuellen Gedanken bombardiert, fantasieren über Sex-Stellungen beim Tee, überlegen, ob wir Nackt-Selfies an Liebhaber schicken oder doch lieber eine Webcam benutzen sollen. „Das Verlangen kann uns überraschen“, schreibt Amia Srinivasan in „The Right to Sex“, „uns an Orte führen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir je dorthin gehen würden, oder zu einer Person, von der wir nie gedacht hätten, dass wir sie begehren oder lieben würden.“

Mit Covid-19 hat sexuelles Verlangen das Herz, den Verstand und den Geist vieler Millennials geprägt. Menschen mussten sich neu erfinden, mussten sich vorstellen, wie sie ihre Sexualität angesichts landesweiter Lockdown-Maßnahmen ausleben können. Im Kontext einer Pandemie, in der Menschen mehr Zeit im Digitalen verbrachten, ist die virtuelle Sogkraft des Kink in den Mittelpunkt gerückt.

Die Menschen sind kreativer geworden

Sexualwissenschaftler haben die Auswirkungen der Lockdowns auf unser Verlangen abgeklopft. Einige erkennen zwar die Faktoren an, die Sex in der Pandemie einschränken, andere zeigten aber auf, wie sich sexuelle Aktivitäten entwickelt haben. Chantelle Otten, die Leiterin des Australischen Instituts für Sexologie und Sexualmedizin, sagte etwa: „Im heutigen digitalen Zeitalter gibt es unzählige Möglichkeiten, erotisch mit dem Partner in Verbindung zu bleiben: Telefonsex, Sexting, Videoanrufe, Austausch von Bildern, Videos, erotische Gedichte oder Geschichten, um nur einige zu nennen.“

Otten und ihre Kolleginnen verwiesen auf die Bedeutung körperlicher Berührung und sexueller Intimität im Leben der Menschen. Auch die Psychologin Marieke Dewitte kommentierte: „Die Frage ist nicht, ob sich Stress direkt auf das Verlangen auswirkt, sondern eher, ob er die Möglichkeiten, sexuelle Stimulation zu erzeugen oder zu suchen, beeinträchtigt.“

Eine beachtenswerte Frage: Können wir über Sex während einer Pandemie nachdenken, nicht nur als Aktivität, die zwangsweise zurückgehalten wird oder gänzlich ausbleibt, sondern als mehr? Können wir unser Verlangen in sozial distanzierte und dennoch anzügliche Handlungen verwandeln? In einer länderübergreifenden Studie wurde gezeigt, dass das Interesse an Pornografie während der anfänglichen Lockdown-Monate Anfang 2020 rapide anstieg. Gleichzeitig fand Madison Moore, Professorin für Queer Studies, heraus, dass Sex im Kontext von Pandemien – insbesondere in queeren Communitys – in sozial distanzierten und virtuellen Räumen kreativer wurde.

Zwischen Berlin und New York nutzten Leute Dating-Apps

Als ich Giovanni*, einen 38-jährigen schwulen Mann aus Berlin, über sein Sexleben in der Pandemie befragte, erzählte er, dass er hauptsächlich schwule Dating-Apps für Sexting nutzte. Der Inhalt konzentrierte sich dabei meist auf das Rollenspiel zwischen Herr und Untergebenem. Romantische Verwicklungen fanden vor allem mit einem Freund statt, der in Spanien lebte.

Wie aber bringen wir uns unter pandemischen Bedingungen dazu, uns die kreative Seite von Sex zu eigen zu machen? Online-Sex ist nicht für jeden etwas. Sara*, eine 35-jährige Frau, die in New York City lebt, begann „Feeld“ zu nutzen, eine kink-basierte App, die angibt, „aufgeschlossene Menschen“ zu verbinden, wobei die App eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten bietet, wie man sich als User sexuell oder geschlechtlich identifiziert.

Anfangs fühlte sie sich unwohl, doch bald verliebte sie sich bei täglichen Videochats in eine Person, die in einem anderen Land lebte. Über die sexuellen Begegnungen sagte sie: „Er war wirklich gut darin, mir genau zu sagen, wo ich mich mit meinen Händen berühren sollte.“ Sie fand es lustig, sich in der Öffentlichkeit mit ihrem sozial distanzierten Liebhaber zu unterhalten. Sich unanständige Szenarien zu erzählen, während die Menschen um sie herum keine Ahnung hatten, was vor sich ging.

Sex ist ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens

Zahlreiche Menschen fanden während der Pandemie kreative Wege, sich geliebt, begehrt und umsorgt zu fühlen. Untersuchungen von Beate Ditzen zeigen, dass Intimität bei Paaren Stress reduzieren kann. Darüber hinaus fanden Hayley Wright und ihre Kollegen heraus, dass sexuelle Aktivität die kognitiven Fähigkeiten älterer Erwachsener insgesamt verbessern kann.

Das Gesundheitsamt der Stadt New York hat gar Empfehlungen für Sex in der Pandemie herausgegeben. Da heißt es: „Genießen Sie Sex auf virtuellem Weg, zum Beispiel bei Videoverabredungen, Sexting, Zoom-Partys oder in Chatrooms“. Es geht noch weiter: „Machen Sie es kinky. Seien Sie kreativ mit Stellungen und Barrieren, die sexuellen Kontakt ermöglichen, aber engen Kontakt von Angesicht zu Angesicht verhindern.“

Schon vor der Pandemie stand sexuelle Gesundheit zunehmend im Mittelpunkt. Wie Anna feststellte: „Mir ist sexuelle Gesundheit sehr wichtig, und ich bitte alle meine Partner, sich vor dem Sex testen zu lassen.“ Für viele sexuell aktive Menschen, die ich kenne – inner- und außerhalb der Queer-Community –, sind routinemäßiges STI-Tests ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Ein regelmäßiger Covid-19-Test ist ebenso Teil des Sprechens über die sexuelle Gesundheit geworden.

Sex unter jungen Menschen hat sich verändert

Dieses offenere Sprechen über sexuelle Gesundheit, das durch die digitale Sphäre intensiviert wird, gibt Menschen ein größeres Gefühl der Sicherheit, gerade was die Frage der Einvernehmlichkeit betrifft. Für Feministinnen kann gerade dieser Punkt sehr ermutigend sein.

Schon vor der Pandemie hatte sich Sex unter jungen Menschen verändert. Wie Kate Julian 2017 in The Atlantic berichtete, „fühlen sich viele heute weniger unter Druck gesetzt, Sex zu haben, den sie nicht haben wollen, dank sich ändernder Gender-Normen und eines wachsenden Bewusstseins für verschiedene sexuelle Orientierungen, einschließlich Asexualität.“

Mit diesen jungen Menschen zu sprechen, ist ermutigend und ein Zeichen für die sexuelle Kraft, die im Zeitalter der Pandemie destilliert wird. Menschen finden neue Wege, um im Kontext einer Pandemie mit Sex umzugehen – und neue Bedingungen für sexuelles Vergnügen zu finden. Was dies letztlich zeigt, ist, dass Sex etwas ist, was nicht nur auf äußerlicher Verbindung oder Berührung beruht.

Heute geht es mehr denn je darum, alte Paradigmen zu reflektieren und zu lernen, unsere sexuellen Wünsche neu zu erfinden. Zu erforschen, was es bedeutet, durch neue Bilder Freude am Körper zu finden. In gewisser Weise schaffen wir so einen neuen Kink nach unserem eigenen Bild – für uns selbst.

*Die Namen wurden geändert, da die Personen anonym bleiben wollen.