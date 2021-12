Die Gemälde von Shannon T. Lewis sind sehr schön. Schön manikürte Hände halten schön hergerichtete Gegenstände in schön eingerichteten Umgebungen. Schlanke Hälse ragen aus weichen Stoffen und fügen sich elegant in die Umgebung ein. Sie alle sind in ein milchiges Licht getaucht, das ihnen den Eindruck verleiht, man befinde sich irgendwo zwischen Schlafen und Wachen. Dazu gehört auch, dass die Körper, die Lewis zeigt, nie vollständig sind. Hier ein Bein, da ein Arm. Seltener ein Kopf oder ein Gesicht. Es sind die fragmentierten Körper der Werbung, der untergehenden Welt der Modemagazine, die Lewis zuerst in Collagen zusammenfügt und dann auf die Leinwand bringt. Es sind aber auch die Teile der Identität, die, einmal auseinandergerupft, nie wieder zusammenfinden können.

Lewis ist in Toronto aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Trinidad, wo der Rest ihrer Familie immer noch lebt. Nach dem Bachelor in Toronto ist sie für das Masterstudium an das renommierte Goldsmith College in London gegangen. Ihre ästhetisch schöne Art zu malen musste sie an dem Ort, der bekanntermaßen eher konzeptuelle Kunst hervorbringt, vehement verteidigen. „Doch danach weißt du genau, was du machst und warum“, sagt sie.

Joseph Wolfgang Ohlert Die kanadische Künstlerin Shannon T. Lewis.

Symbole eines erfolgreichen Lebens

Nach ihrem Abschluss vor sechs Jahren kam sie nach Berlin. London war für die junge Künstlerin zu teuer geworden. Dabei läuft es gut bei ihr. Auch wenn ihre Arbeit in Berlin kaum gezeigt wird, ist sie international, besonders bei Sammlern aus den USA, sehr beliebt. Das mag auch an der Arbeit von Mariane Ibrahim liegen, die mit ihrer Chicagoer Galerie eine ganze Reihe der Vertreterinnen und Vertreter der sogenannten „Black Figuration“ repräsentiert, unter ihnen auch der Kunstmarktsuperstar des letzten Jahres Amoako Boafo. Ibrahim erklärt, dass das gestiegene Interesse des Marktes an schwarzer Figuration kein schneller Trend ist, denn: „Es gibt etliche Sammler, die niemals müde werden, endlich die Farbe ihrer Haut repräsentiert zu sehen.“ Auf dem Schreibtisch in Lewis’ Atelier liegen haufenweise Modezeitschriften: Grazia, Gala, Vogue, Elle. Die neuesten Ausgaben, ganz oben auf dem Stapel sind französische aus dem Oktober. Da war sie in Paris, um an den Eröffnungsfeierlichkeiten zur Eröffnung der neuen Dependance von Ibrahim teilzunehmen.

Mariane Ibrahim Shannon T. Lewis, ‚For Lovers and Fighters‘, 2020

Die Körper, die Lewis in den Modemagazinen sucht, sind schwarze Körper, die noch vor einigen Jahren kaum in der Werbung zu sehen waren. Heute gibt es zwar immer noch nicht annähernd so viele, dass ein gesellschaftlicher Durchschnitt repräsentiert wäre, aber doch mehr. Dass sich Lewis der Sprache der Werbung bedient, liegt daran, dass diese universell und global ist. Bis auf minimale lokale Abweichungen, die eher wie Dialekte funktionieren, ist sie überall gleich. Das, was man in der Veränderung der Werbung sehen kann, sind gesellschaftliche Verständigungen über Begehrlichkeiten, Akzeptanz und Repräsentation. So werden ihre nur vordergründig schönen Gemälde zu Collagen über soziale Klasse und gesellschaftlichen Aufstieg. Denn das, was wir begehren, erzählt auch etwas darüber, was wir als Ausstattung und Beweis eines erfolgreichen Lebens begreifen.

Joseph Wolfgang Ohlert Seit sechs Jahren arbeitet Shannon Lewis aus ihrem Berliner Studio.

Wer braucht einen Raum nur zum Herumsitzen?

Ein Motiv in ihren Bildern ist ein klassisches englisches Chesterfield-Sofa, das viele Freunde ihrer Eltern aus der karibischen Community zu Hause haben. Das Sitzmöbel der ehemaligen Kolonialherren in der Karibik gilt als Zeichen von ökonomischem Wohlstand. Es unterstreicht die Tatsache, dass man sich ein Wohnzimmer, also einen ganzen Raum nur zum Herumsitzen, leisten kann. Es erzählt aber auch von der Erfahrung der Kolonisierten, ihre eigene Kultur oftmals aufgrund der gewaltsamen Erfahrungen als unterlegen zu betrachten. Die brutalen und über Generationen nachhallenden Verletzungen der Kolonisierung schleichen sich als leise Störfaktoren in Lewis’ Arbeit. Die unter hellen, glänzenden Bildern verborgenen Verbrechen drücken sich wie Geister der Vergangenheit durch die Oberfläche. In den traumgleichen, weichgezeichneten Interieurs stellt sich auch die Frage danach, wie die Vergangenheit die Zukunft formt.„Es ist diese sehr gewaltvolle Basis über die man Kultur, Rituale und Schönheit gelegt hat“, erklärt sie das Unheimliche, das trotz oder gerade wegen der perfekten Oberflächen allen Bildern innewohnt.

Die Interieurs in ihren Gemälden stammen ebenfalls aus Magazinen oder Werbung. Sie zeigen alles, was wir als Kulisse eines perfekten Lebens wahrgenommen wird. Zusammengefügt mit den ausgeschnittenen Models werden daraus gemalte Arrangements, in denen immer etwas nicht zu stimmen scheint. Weil diese Räume und Menschen zu glatt und Bruchstellenlos sind. Genau diese Leerstellen, das Abwesende und die Gewalt, die hinter der Konstruktion von kollektiver Sehnsucht steckt, macht Lewis in ihren Bildern sichtbar.

Ende Mai hat sie ihre erste Einzelausstellung mit Mariane Ibrahim in Chicago. Elf neue großformatige Malereien wird sie dort zeigen, die gerade in ihrem Berliner Atelier entstehen. Man darf gespannt sein, welche Geschichten sich dort durch die milchigen Farben an die Oberflächen drücken, und auch darauf, wann ihre Bilder endlich wieder einmal in Berlin zu sehen sein werden.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.