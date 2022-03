Berlin - Eigentlich ist das Altbauhaus in der Wassertorstraße 62 wie ein eigenes kleines Kreuzberg. „Eine Körperwerkstatt, drei Künstlerateliers, ein Zen-Zentrum, ein Designstudio, ein ganz normaler Arzt“, zählt Kai Seifried auf – „und die 89-jährige Mutter des Vermieters betreibt im vierten Stock noch ein Militaria-Antiquariat.“ Praktische Einrichtungen nebst kreativen Workspaces, zwischendrin ein bisschen Eso-Zeug und was Verschrobenes, dazu der Späti an der Ecke – das Wesen des ganzen Bezirks komprimiert auf fünf Etagen. Seit neuestem ebenso Teil des Mieterstamms: Kai Seifried und Katja Schlegel.