Florian, 27: Ich habe meine Freundin Anfang Oktober auf Tinder kennengelernt. Wir hatten ein Date am Samstagmorgen und haben uns am Abend gleich noch einmal getroffen, am Sonntag zum dritten Mal. So ähnlich lief das über drei Wochenenden, aber sie besteht darauf, dass wir uns immer über Tinder treffen. Sie möchte mir nicht ihre Telefonnummer geben. Ich schaue ab und zu mal während der Woche, ob sie online ist, aber sie antwortet mir immer nur am Wochenende. Soll ich mir Hoffnungen machen?