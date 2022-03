Berlin - Zeit totzuschlagen ist gar nicht so leicht. Schon gar nicht in Berlin. Das hat historische Gründe: Während in Wien, der eigentlichen deutschen Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, die Kaffeehäuser aus dem Boden schossen, entschied man sich in der Hauptstadt der Preußen stattdessen dafür, die Wehrpflicht einzuführen und Kasernen zu errichten. Das Ergebnis ist bekannt: Im zweiten deutschen Einigungskrieg konnte sich das bevölkerungsarme Preußen gegen den behäbigen deutschen Bund unter Führung Österreichs durchsetzen.

Unter dem Kommando von Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke wurden die Österreicher am 3. Juli 1866 bei Königgrätz vernichtend geschlagen. Deshalb gibt es heute in Berlin sehr wenige Cafés, dafür aber sehr viele Coworking Spaces, in denen die Nachfahren der pflichtbeflissenen Preußen sehr hart daran arbeiten, die Grenzen zwischen Privatleben und Broterwerb zu verwischen. Statt mit dem Zündnadelgewehr sind sie mit Smartphones bewaffnet. Viele Cafés haben sich diesem Rückfall in die Vormoderne angepasst: Sie bieten ihren Kunden (Gäste sind es genaugenommen nicht) Steckdosenleisten und Schreibtischlampen, damit sie im Café ihrer Arbeit nachgehen können.

Maximilian Both Zeitung lesen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.

Aber noch ist Preußen nicht verloren! Denn es gibt ja das Café im Literaturhaus in der Fasanenstraße südlich des Kurfürstendamms. Das Caféhaus liegt etwas versetzt von der Straße. Ein kleiner, gepflegter Garten umschließt das Gebäude. Im Gastraum dominieren dunkle Töne, wer mehr Licht bevorzugt, kann auch im angeschlossenen Wintergarten Platz nehmen. Ich besuche das Café an einem Samstagmorgen kurz nach 10 Uhr, im ansonsten zur Frühstückszeit am Wochenende gut besuchtem Café ist noch ein Platz im Wintergarten frei. Sehr schön.

Ein gelungenes Frühstück: Rösti mit Speck und Spiegelei

Eigentlich frühstücke ich nicht so gerne. Mein ideales Frühstück besteht aus einer Kanne Kaffee, einem Croissant, Meersalzbutter und etwas Orangenmarmelade. Mehr braucht es nicht. Heute aber soll es einen Kartoffelrösti mit Speck und Spiegelei zum Frühstück geben. Dazu bestelle ich noch einen Grapefruitsaft, etwas Wasser, Cappuccino und ein Glas Schaumwein französischer Provenienz. Die etwas erratische Getränkebestellung wird von der Kellnerin sehr freundlich aufgenommen. Ich habe mir Zeitungen mitgebracht und breite sie vor mir aus. Eine Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende ist auch dabei. Mal sehen, womit sich die Kollegen diese Woche so beschäftigt haben.

Das Publikum im Café besteht größtenteils aus gemütlichen Charlottenburgern. Manche Gäste nicken einem nett zu, wenn sie das Café betreten. Endlich kommt das Frühstück. Der Rösti und der Speck sind kross, das Spiegelei ist weich. Plötzlich kommt ein älterer Herr auf mich zu und legt mir ungefragt ein Stück Schokolade des Berliner Herstellers Sawade auf den Tisch. „Fürs Dessert!“, sagt er und freut sich. Seiner Frau ist die Situation etwas unangenehm, aber warum nicht? Hier ist die Welt schließlich noch in Ordnung.

Das Frühstück ist schnell verspeist, und das Café gefällt mir immer besser. Ich entschließe mich, länger als ursprünglich geplant zu bleiben und das Treiben weiter zu beobachten. In meiner Nähe sitzt ein etwas ödipal anmutendes Gespann aus Mutter und Sohn, sie unterhalten sich über den Studienbeginn des Juniors. Es geht in eine andere Stadt. Der bevorstehende Abschied drückt ein wenig die Stimmung. Ob die Mutter loslassen kann? Ob der Sohn eine Freundin findet, die der Mutter das Wasser reichen kann? Ich habe jedenfalls gute Laune und bestelle noch ein Glas Weißwein.

Rechtsanwälte haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer

Mittlerweile ist es 12 Uhr. Mittagszeit! Ich frage die nette Kellnerin nach einer kleinen Weißbohnensuppe mit Merguezwürstchen. Aus einem vorherigen Besuch weiß ich, dass die Speisen durchgängig eine gute Qualität haben – so auch diese Suppe! Bis zum Abend wird man hier bestens versorgt. Vor mir sitzt nun eine Studentin, die ein kleines Reclamheft liest und sich mit großer Akribie Notizen macht. Es ist mittlerweile kurz nach 14 Uhr. Am Nebentisch streitet sich eine Gruppe Mitfünfziger über die Sterbehilfe.

Vorsicht ist besser als Nachsicht! Ich sitze beim dritten Glas Wein, mit meinen Zeitungen bin ich jetzt durch. Mein Telefon klingelt. Das ist mir im Café eher unangenehm. Es ist unhöflich, andere Leute mit seinen Telefonaten zu belästigen. Ich gehe trotzdem dran. Kollege Jesko zu Dohna ist am Apparat, wir unterhalten uns kurz über die vergangene Woche. Er beschließt spontan vorbeizukommen. „Ich bin auch gleich da!“, versichert er mir. Mal sehen.

Natürlich braucht zu Dohna länger, als ursprünglich geplant. Aber das ist ja kein Problem, denn wieder gesellt sich ein älterer Herr an meinen Tisch, diesmal, um sich zu unterhalten. Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass der Herr mehrere Immobilien besitzt. Wir unterhalten uns über den Immobilienmarkt in Hamburg und Berlin. „Rechtsanwälte haben es besonders schwer, eine Wohnung zu finden“, sagt er und hat damit vermutlich recht. Wer will sich schon einen Streithansel ins Haus holen? Kurz nach vier schlägt Kollege zu Dohna endlich auf. Wir bestellen noch zwei kleine Pils und ich dazu die Rechnung. Ein schöner Tag geht zu Ende.

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Café im Literaturhaus, Fasanenstraße 23, 10719 Berlin, Geöffnet täglich von 9 - 24 Uhr

