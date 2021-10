In der vergangenen Woche schrieb ich über obskure australische Filme, und wie ich meinen Abfluss im Bad recht heldenhaft ohne Einsatz von Chemie (abgesehen von der Zitronensäure) reinigte. Als ich so auf dem Badezimmerboden kniete, fiel mir auf, dass es um das Silikon in den Fugen auch nicht gerade gut bestellt war. Die Fugen hatten Flecken, an manchen Stellen waren sie brüchig. Also eigentlich die üblichen Abnutzungserscheinungen in einem Bad.

Ich habe allerdings die unangenehme Eigenschaft, dass ich nicht mehr über etwas hinwegsehen kann, wenn es mir einmal ins Auge gefallen ist. So fing ich einmal mitten in der Nacht an, mit Struktur-Spachtel die Tapete auszubessern. Raufaser, angeblich ja des Spießers größtes Glück, in meinen Augen jedoch eine recht neutrale Tapete, lässt sich übrigens auch mit einem feuchten Schwamm super ausbessern. Da muss man nicht gleich des nachts den Spatel zücken. Einfach mit dem nicht zu feuchten Schwamm zärtlich über die schadhafte Stelle rubbeln und sobald der Fleck wieder trocken ist, sieht alles aus wie zuvor.

Handschuhe wären für diese Arbeit eine gute Idee gewesen

Aber zurück zu den Fugen: Eifrig studierte ich mehrere Online-Tutorials, beseelt von einem plötzlichen handwerklichen Arbeitseifer, den ich so an mir noch nicht wahrgenommen hatte. Ich bin nämlich die Art von Mieter, die einen Handwerker ruft, wenn ein Nagel krumm aus der Wand ragt. Aber überrascht von meinen neuen Erfahrungen auf dem Feld der Abflussreinigung und des mitternächtlichen Raufaserausbesserns hörte ich mir mit Kennermiene die Erklärungen eines sanft sprechenden Herrns aus dem Off an.

Leider haben solche Vorträge bei mir noch nie gefruchtet, schon in der Kindheit nicht. Ich verfüge über die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege, und nach zwei Minuten kam ich zu der Erkenntnis, dass das ja wohl alles kein Hexenwerk sein könne. Ich schaltete den Rechner aus und griff beherzt zum Teppichmesser. Damit schnitt ich die recht brüchig gewordenen Fugen heraus. Das klappte ganz gut. Was vom Silikon übrig blieb, bearbeitete ich mit einem Silikonentferner aus dem Baumarkt. Das ist eine wirksame, doch recht giftige Brühe, deren Handhabung sich nur mit Atemmaske und geöffnetem Fenster empfiehlt. Beides kennen wir ja nach anderthalb Jahren Pandemie zur Genüge.

Nachdem alles gut getrocknet war, zog ich mit einer Silikonkartusche (aus dem Baumarkt, 100 Milliliter kosten rund sieben Euro) die Fugen. Für einen hibbeligen Charakter wie mich eine echte Herausforderung, denn man muss die Fugen gleichmäßig und vor allen Dingen langsam ziehen. Am Anfang also lieber weniger Druck auf die Presse ausüben, sonst kommt zu viel Silikon heraus, und die grauen Wurst lässt sich dann nicht ordentlich in die Fuge verteilen. Aber selbst wenn etwas daneben geht lässt sich das mit dem Silikonentferner beheben.

Ich weiß allerdings nicht, wie sich dieser zu Marmor oder Naturstein verhält. Auf meinen Fliesen und meiner Haut leistete er jedenfalls tiefporige Arbeit; Handschuhe wären eine gute Idee gewesen, aber danach ist man ja immer schlauer. Ansonsten bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich darf es mir nur nicht allzu lange ansehen, vor allen Dingen nicht nachts.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.