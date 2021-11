Berlin - Am Alexanderplatz, im Mauerpark, auf dem Tempelhofer Feld: In Berlin wird gerollt und gesprungen, was das Zeug hält. Einer, der die Szene der Stadt wie kein zweiter kennt, ist Steffen Grap. Er skatet nicht nur selbst, sondern dokumentiert die Szene seit mehr als zehn Jahren fotografisch. Mit seinen Bildern, seinen Collagen und bedruckten Shirts ist er zu einer Ikone der Subkultur geworden, die längst auch die Massen erreicht.

In diesem Jahr war Skateboarden schließlich das erste Mal eine Disziplin der Olympischen Spiele, den passenden Look gibt es mittlerweile beim Massenhersteller und sogar in der Haute Couture. Von einem „Comeback“ des Skatens, dessen Ursprünge Jahrzehnte zurückliegen, will Steffen Grap im Interview trotzdem nicht sprechen.

Ein Geständnis vorweg: Ich habe Skaten immer als Relikt der Neunziger abgetan. Jetzt glaube ich aber, wieder mehr Skaterinnen und Skater in der Stadt zu sehen. Erlebt deine Szene ein Comeback?

Ich weiß nicht, ob Comeback das richtige Wort ist, wenn wir über das Skaten an sich sprechen. Weil das bedeuten würde, dass Skaten einen populären Ursprung hat, an den nun angeknöpft wird. Aber Skaten war ja früher überhaupt nicht hoch angesehen. Im Gegenteil, es wurde nur als Störfaktor im öffentlichen Raum wahrgenommen. Sowieso müssen wir viel früher als in den Neunzigern ansetzen, wenn wir über den Ursprung sprechen wollen.

Steffen Grap Lebensgefühl einer Subkultur: Aus seinen Fotos macht Grap oft Collagen.

Wo denn?

Das hat schon in den Fünfzigern angefangen und ist aus dem Surfen heraus entstanden. Auch an den Stränden in Kalifornien ist es ja nicht immer windig, also mussten sich die Surfer etwas überlegen, um weiter üben zu können. Sie haben dann einfach die Achsen und Rollen von Inlineskates unter ihre Bretter geschraubt. Dass du Skaten eher in den Neunzigern verortest, liegt vielleicht daran, dass es zu dieser Zeit eine Art Peak gab, was die Technik angeht. Damals ging es vor allem darum, die schwerstmöglichen Tricks zu machen, auf dem Board so viel Variation wie möglich zu zeigen.

Und heute?

Ich würde sagen, jetzt geht es wieder eher um den Stil als um die krassesten Tricks. Aber eigentlich ist es auch egal, was gerade Thema ist. Man sollte auf dem Board immer seinen Charakter zeigen. Es ist doch am interessantesten, wenn jemand dabei Ausstrahlung hat. Wenn man ihm oder ihr wirklich den Spaß ansieht.

Und wie sieht es mit der Mode aus? Steht man heute in denselben Klamotten auf dem Board wie vor 20 Jahren noch?

Du wirst heute Skaterinnen und Skater in ganz unterschiedlichen Outfits sehen, da gibt es keinen einheitlichen Stil. Aber was die Mode angeht, passt der Bezug, den du zu den Neunzigern herstellst, tatsächlich ganz gut. Nachdem zum Beispiel die Schuhe jahrelang deutlich schmaler geworden waren, tragen heute wieder mehr Leute breitere Modelle wie in den Neunzigern. Und auch möglichst weite Baggys sind wieder Thema.

Nicht nur beim Skaten. Vor ein paar Wochen erst hat die Luxusmarke Valentino Baggyhosen über den Laufsteg geschickt, bei Massenanbietern wie Arket gibt es sie auch.

Ja, Skaten hat sich eben so weit professionalisiert, dass nun alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Es gibt viele Leute in der Szene, die das nicht gut finden. Die sich fragen, warum große Modefirmen jetzt anfangen, entsprechende Designs zu machen. Ich würde sagen, die Antwort darauf ist ganz einfach: weil es eben cool ist. Und wenn das mehr Menschen so sehen und haben wollen, ist das doch okay.

Die Gefahr ist nur, dass diese Subkultur damit entkernt wird. Also dass sich die Masse derselben Codes bedient und die Szene damit aushöhlt.

Ich muss sagen, dass auch mich das anfangs gestört hat. Aber ich kann ja niemandem verbieten, sich für etwas zu begeistern, was mich selbst begeistert. Hauptsache, es bleibt authentisch.

Paul Herrmann Zur Person Steffen Grap ist gebürtiger Berliner und Fotograf. Seit seinem 13. Lebensjahr skatet er selbst, zur selben Zeit fing er auch an, seinen Alltag in Berlins Skateparks, auf den Straßen und Plätzen der Stadt zu fotografieren. Mit den Jahren ist Grap zu einem Vorbild der Szene geworden, seine Bilder und Collagen dokumentieren das Lebensgefühl der Subkultur. Unter seinem Alter Ego Slinky zeichnet er auch und macht Mode, zwischenzeitlich führte er auch eigene kleinere Labels. Darüber hinaus kooperiert Steffen Grap mit großen Labels wie Converse, Supreme oder der Foto-Marke Polaroid. Wer selbst zu skaten anfangen oder bloß mal zuschauen will, dem empfiehlt Grap fünf Spots in Berlin: Das Areal um Philharmonie, Kulturforum und Neue Nationalgalerie, den Pappelplatz in Mitte, das Tempelhofer Feld, den Alexanderplatz und den Mauerpark.

Was macht die Skate-Szene hier in Berlin aus?

Sie ist sehr breit gefächert und bunt, was zum einen an der Stadt an sich und zum anderen an ihrer Größe liegt. Die Szene hier ist immer noch ein bisschen punk geblieben, ziemlich independent, was Berlin ja ganz gut widerspiegelt. Und es gibt wahnsinnig viele Gruppen, die an wahnsinnig vielen verschiedenen Orten skaten. Auch nach 13 Jahren in der Szene passiert es mir noch oft, dass ich neue Leute treffe – selbst an meinen favorisierten Spots, von denen gerade auch immer mehr entstehen.

Welche Orte sind das?

Ich persönlich bin kein Fan von Skateparks, ich mag lieber Straßen und Plätze. Wenn du wissen willst, was ein richtiger Hotspot ist, dann ist das sicherlich das Areal an der Potsdamer Straße um die Berliner Philharmonie, Kulturforum und Neue Nationalgalerie herum. Gerade an der Neuen Nationalgalerie, die ja vor kurzem erst wiedereröffnet hat, war in den vergangenen Wochen super viel los. Ich habe da in ein paar Tagen bestimmt 20, 30 Filme verschossen. Aber damit ist es erst mal vorbei.

Warum?

Es wurden mittlerweile Securitys beauftragt, die dafür sorgen, dass dort nicht mehr geskatet wird. Obwohl es den Museumsgästen, die uns nach dem Galeriebesuch viel zugeschaut und uns fotografiert haben, offenbar ganz gut gefallen hat. Sogar einige Künstlerinnen und Künstler, die schon Arbeiten dort gezeigt haben und zeigen, sagen, dass das Skaten draußen genauso zur Neuen Nationalgalerie gehört wie ihre Kunst dort hinein. Auf Change.org läuft gerade eine Petition „für den Erhalt der Skatekultur an der Neuen Nationalgalerie“, die schon fast 1800 Unterschriften hat. Tatsächlich ist dieser Platz unglaublich wichtig und historisch für die Berliner Szene.

Steffen Grap Öfter mal mit Sofortbild: Aktuell fotografiert Grap gern mit der Polaroid Go.

Ist es eigentlich schwierig, in diese Szene reinzukommen?

Na ja, in eine bestimmte Gruppe reinzukommen, kann durchaus schwierig werden. Die Szene an sich ist aber sehr offen, da ist immer Platz für Anfängerinnen und Anfänger. Das sieht man auch daran, wie generationsübergreifend sie sich zusammensetzt. Wenn ich im Skatepark bin, hänge ich da genauso mit 40-Jährigen rum wie mit den ganz jungen Kids.

Generationsübergreifend ist ja schon mal gut. Aber wie sieht es mit den Geschlechtern aus? Auf mich wirkt es, als wären Frauen im Skating immer noch ziemlich unterrepräsentiert.

Skaten war sehr, sehr lange total männerdominiert, das stimmt leider. In den letzten Jahren hat sich das aber verändert. Es gibt viel mehr Frauen, die skaten und dafür auch Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen. In diesem Jahr war Skateboarden auch das erste Mal eine Disziplin bei den Olympischen Spielen in Tokio – und da gab es natürlich genauso Sportlerinnen wie Sportler. Ob man Skaten als Olympische Disziplin nun gut findet oder nicht, sei mal dahin gestellt …

Wie meinst du das?

Ich persönlich finde das schon okay, weil es Skaterinnen und Skatern eine Möglichkeit gibt, sich nochmal anders zu präsentieren. Sonst sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung doch immer nur die, die Plätze und Bänke dreckig und kaputt machen. Andererseits fällt es mir schwer, Skaten als reinen Sport zu betrachten, weil dazu eben viel mehr gehört als die reine körperliche Aktivität.

Du meinst den ganzen Lebensstil, zu dem auch die Mode gehört. Du hast zwischenzeitlich selbst ein Label geführt, oder?

Label ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe mit meiner Freundin bedruckte Shirts gemacht. Das Siebducken habe ich früh kennengelernt, ich war auf einer Schule für Druck- und Medientechnik. Diese Shirts, die wir gemacht haben, kamen extrem gut an. Irgendwann hat sogar ein Stylist von Kanye West angefragt, ob wir einen Pullover für ihn machen können. Uns ging es aber eher darum, Streetwear für die lokale Szene zu machen. Das waren alles temporäre Projekte, die ich neben der Fotografie gemacht habe.

Steffen Grap Bald zum Blättern: Im Moment arbeitet Steffen Grap an einem Fotobuch.

Für dich sind auch Kooperationen eine Konstante. Zuletzt hast du zum Launch der neuen Polaroid Go für die Fotografie-Marke deinen Alltag dokumentiert. Passen Sofortbilder gut zu deinem fotografischen Stil?

Ja, das passt tatsächlich ganz gut. Auch zum Skaten an sich, finde ich. Für einen Fotografen ist es natürlich spannend, ein Bild zu machen und es ein paar Minuten später in den Händen zu halten. Und so ähnlich wie du ein Comeback beim Skaten erkennen willst, sehe ich das bei Polaroid. Irgendwie ist das Sofortbild wieder da.

Wenn wir über deine Engagements sprechen, kommen wir auch um Civilist nicht herum. Mit dem Skatestore in Mitte arbeitest du laufend zusammen.

Ja, ich mache kontinuierlich Fotos für sie. Die Besitzer Alex Foley und Julian Wenz sind zwei richtige Legenden, die unsere Szene extrem geprägt haben. Die haben einigen von uns überhaupt die ersten Kooperationen klargemacht, was wichtig ist, weil Skaten ein Hobby ist, das auch finanziert werden will. Alex und Julian haben zum Beispiel Kontakte zu Converse hergestellt, mittlerweile auch zu Supreme aus New York. Sie haben uns immer die richtigen Leute vorgestellt. Ich würde sagen, wir alle in Berlin haben Civilist ziemlich viel zu verdanken.

An welchen neuen Projekten sitzt du gerade?

Ich mache mehrere kleinere Fotoprojekte und arbeite gerade auch an einem Fotobuch mit Bildern der vergangenen zwei Jahre. Ich habe wahnsinnig viel Material angesammelt, das ich gerne zusammenbringen und zeigen würde. Ich weiß manchmal gar nicht, wohin mit den ganzen Bildern.

