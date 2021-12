Keine Frage, was ihr Setting angeht, kann „Die Wespe“ durchaus mit Originalität punkten. Eine Serie, die in der Welt der professionellen deutschen Dart-Szene spielt, hat es jedenfalls noch nie gegeben. Doch so ein Alleinstellungsmerkmal macht natürlich noch nicht automatisch eine gute Geschichte.

Im Zentrum der von Jan Berger („Der Medicus“) erdachten Serie steht der Berliner Eddie Frotzke (Florian Lukas), der an der Dartscheibe durchaus mal eine große Nummer war, aber seine besten Zeiten mutmaßlich schon hinter sich hat. Immerhin: Um ein paar Angeber in der Kneipe um die Ecke abzuzocken, reicht es allemal. Der junge, treu-doofe Konkurrent und Zögling Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn allerdings längst abgehängt, und das nicht nur in sportlicher Hinsicht, was sich auch auf Eddies Ehe mit der Nagelstudiobetreiberin Manu (Lisa Wagner) negativ auswirkt. Bald jedenfalls hat Eddie erst einmal Spielverbot, muss einen Vertreterjob annehmen und pennt bei seinem verkrachten Kumpel Nobbe (Ulrich Noethen) in der Gartenlaube.

Warum sieht alles nach den Achtzigern aus?

Loser-Geschichten wie die vom Jogginganzugträger Eddie mit seiner Berliner Schnauze können durchaus ihren Charme haben. Doch anders als bei der Spandauer Hausfrau und Saunabesitzerin, mit der er bald in der Kiste landet, vermag ebendieser Charme beim Publikum seine Wirkung nicht recht zu entfalten. An Florian Lukas liegt das nicht, denn der weiß in der Titelrolle, genau wie Ulrich Noethen, der hier gegen seinen gewohnten Figurentypus besetzt ist, durchaus mit Spielfreude zu überzeugen. Auch Hermine Huntgeburths schwungvolle Inszenierung (geprägt von ähnlichen Einfällen wie zuletzt ihr Film „Lindenberg! Mach dein Ding“) lässt sich nichts zuschulden kommen.

Umso bedauerlicher, dass der Rest des Ensembles nicht mithalten kann – und vor allem Dialoge wahrlich nicht Bergers Stärke sind. Sie wirken immer wieder verkrampft und allzu gewollt, was auch für andere Aspekte der Serie gilt, angefangen beim Nachnamen des Protagonisten. Auf Teufel komm raus etwa muss es ein Retro-Achtziger-Look sein, der sich von den Kostümen über die Autos bis hin zu jeder West-Berliner Location erstreckt, obwohl die Serie heutzutage spielt. Statt lässig und cool wirkt das vor allem künstlich und erschwert es, sich für Eddie und Co. zu erwärmen. Dass von den Gags kaum einer auch nur für ein Schmunzeln zu sorgen vermag, ist letztlich das größte Problem an „Die Wespe“.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Die Wespe, Serie, 6 Folgen, Sky

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.