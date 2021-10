Berlin - Wie kann es gelingen, eine Geschichte, von der schon jeder weiß, wie sie am Ende ausgehen wird, spannend aufzuarbeiten? Der „Tatort“-Regisseur Christopher Schier konzentriert sich in der vierteiligen Miniserie „Die Ibiza Affäre“ auf die weniger bekannte Entstehungsgeschichte des Videos, das Heinz-Christian Strache, den Polit-Star der rechtspopulistischen FPÖ, im Frühjahr 2019 auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Fall brachte und seine Partei gleich mit in den Abgrund der Bedeutungslosigkeit stürzte.

Die Geschichte aus Sicht der Drahtzieher

Im Fokus der rund 45-minütigen Episoden stehen also die Drahtzieher, die nicht nur die Idee zum Coup hatten, sondern in mühevollen Trippelschritten auch eine Strategie erarbeiteten, um an den gefährlichsten geistigen Brandstifter in der österreichischen Politik seit Jörg Haider zu gelangen und kompromittierendes Material gegen ihn in die Hände zu kriegen. Eine Entscheidung, die dem Unterhaltungswert in jedem Fall zugutekommt: So ist das Ergebnis weniger ein stromlinienförmiger Spionagethriller als ein charmantes, niemals in falsche Heldenverehrung abdriftendes Moralstück über Zivilcourage.

Dass dem so ist, liegt vor allem am ungleichen Duo im Zentrum, das seinen Plan eher in einem ständigen „Trial and error“-Verfahren als mit abgeklärter Sachkenntnis schmiedet. Der Anwalt Ramin Mirfakhrai (David A. Hamade), besorgt über den Rechtsruck im Land, ist überzeugt, etwas gegen den Höhenflug von Strache (Andreas Lust) unternehmen zu müssen.

Erst durch den redegewandten, aber abgehalfterten Privatdetektiv Julian Hessenthaler (Nicholas Ofczarek) kommt er auf die Idee, den damaligen Vizekanzler in eine Falle zu locken. Hessenthaler ist das menschelnde Epizentrum der Geschichte, derjenige, der sich mit vollem Körpereinsatz und vollmundigem Wiener Schmäh in durchzechten Partynächten der Schickeria zunächst an den Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (Julian Looman) annähert. Mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin (Anna Gorshkova) an seiner Seite und der Aussicht auf lukrative Geschäfte möchte er über diesen das Interesse seines Parteifreundes wecken.

Eine Ode an die Whistleblower

Dank sepiafarbener Einstellungen voller Schampusfontänen, Zigarettenqualm und Kokainbergen wirkt so selbst die sonst so gemütliche Alpenrepublik wie ein natürlicher Handlungsort eines klassischen Gangsterfilms. Die Helden der „Ibiza Affäre“ sind glücklicherweise aber weniger abgebrüht und dadurch weniger überzeichnet als es das Genre-Klischee verlangen würde. Gerade Hessenthaler rutscht nach der gelungenen Aufzeichnung in einen paranoiden Zustand, changiert im Gespräch mit den SZ-Journalisten Frederik Obermaier (Patrick Güldenberg) und Bastian Obermayer (Stefan Murr) zwischen äußerer Selbstsicherheit und innerer Panik vor der Rache der Mächtigen.

Mehr dieser Anflüge eines Psychogramms hätten der Miniserie mehr Tiefe verliehen, die durch ständige Zeitsprünge und schnelle Wechsel der Szenerie stellenweise zerfasert und so ein vollständiges Eintauchen in die Geschehnisse erschwert. Kurzweilig ist die „Ibiza Affäre“ dennoch – und relevant sowieso: Denn während das politische Wien mit den Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile zurückgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz schon den nächsten Politskandal am Hals hat, erinnert die Serie daran, wie wichtig Whistleblower für eine funktionierende Demokratie sind.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Die Ibiza Affäre, Mini-Serie, 4 Folgen, Sky