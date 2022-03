Berlin - „Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein“, so schallt es aus den Lautsprechern in der Joseph-Roth-Diele, als ich das Restaurant betrete.

Sie haben es erkannt: Es läuft „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Der Schlager wirkt wie die heimliche Hymne des Restaurants. Melancholie und Erinnerungen an längst vergangene Zeiten bilden im Lied genauso wie in der Joseph-Roth-Diele selbst das Grundmotiv. Wie sich am Namen der Gaststätte leicht ablesen lässt, ist das Restaurant dem K.u.K.-Schriftsteller und Journalisten Joseph Roth gewidmet. Überall finden sich kleine Devotionalien, die an Roth und sein bewegtes Leben erinnern. Die allgegenwärtigen Trinkerreliquien, Krimskrams und Kirmeslampen versetzen den Besucher in das Berlin der späten 20er- und frühen 30er-Jahre, bevor, Sie wissen schon …

Roth wuchs in Brody bei Lemberg auf, das damals zu Ost-Galizien zählte und heute zur Ukraine gehört, und wo gerade russische Bomben fallen. Nach dem Ersten Weltkrieg lebte Roth für kurze Zeit in Wien, zog dann aber nach Berlin und arbeitete ab 1920 für die Neue Berliner Zeitung und ab 1921 für der Berliner Börsen-Courier. Insbesondere die Arbeit für den Börsen-Courier soll Roth nur wenig Freude bereitet haben. „Ich kann wahrhaftig nicht mehr die Rücksichten auf ein bürgerliches Publikum teilen und dessen Sonntagsplauderer bleiben, wenn ich nicht täglich meinen Sozialismus verleugnen will. Vielleicht wäre ich trotzdem schwach genug gewesen, für ein reicheres Gehalt meine Überzeugung zurückzudrängen, oder für eine häufigere Anerkennung meiner Arbeit“, schreibt Roth zu seinem Entschluss, die Zeitung zu verlassen – wer kennt das nicht?

Als Jude floh Joseph Roth vor Adolf Hitler und den Nazis

Bis Anfang der 30er arbeite Roth vor allem an seinen Romanen. Als Jude floh er unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 vor den Deutschen aus Berlin nach Paris. „Inzwischen wird es Ihnen klar sein, daß wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten – unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet – führt das Ganze zum neuen Krieg“, schreibt Roth damals in einem Brief an Stefan Zweig. Als Roths wichtigster Roman gilt der „Radetzkymarsch“, in dem Roth anhand der fiktiven Familie Trotta den Verfall der Donau-Monarchie bis zum Ersten Weltkrieg nachzeichnet.

Ein Epos des Niedergangs, das ein wenig an die Buddenbrooks von Thomas Mann erinnert. „In weiten Kreisen bin ich, glaub’ ich, als Schilderer guter Mittagessen geschätzt“, soll der Literaturnobelpreisträger Mann einmal über sein eigenes literarisches Werk gesagt haben. Glücklich ist, wer das von sich behaupten kann. Und hier wären wir auch beim eigentlichen Thema: gutes Mittagessen. Am Tag des Besuches lockt mich die gefüllte Paprika mit Rinderhack und Kartoffelstampf in die Joseph-Roth-Diele. Das Gericht soll zum Mittagstisch gerade einmal 5,95 Euro kosten, ist aber, als ich es am Tresen bestellen will, leider bereits ausverkauft.

Na gut, dann nehme ich eben die Rinderroulade für stolze 14,95 Euro. Dazu bestelle ich noch ein Radler. Das Bier-Limonaden-Gemisch kommt arg trüb daher. Die Roulade selbst wird mit Spätzle, Rotkohl und Bratensauce serviert. Die Roulade ist grundsolide und schmeckt. Erwarten Sie aber bitte in der Joseph-Roth-Diele keine großen Raffinessen. Hier gibt es Hausmannskost statt Haute cuisine.

Hausmannskost: Rinderroulade und Käsespätzle

Sicher ist aber: Wer eine gefüllte Paprika für 5,95 Euro anbietet, meint es grundsätzlich gut mit seinen Gästen. Bei den günstigen Preisen wird jeder satt und zufrieden. Tatsächlich sind die Betreiber des Restaurants sehr nett. Sogar so nett, dass ich es ihnen nachsehe, dass das hausgemachte Tiramisu, das ich zum Nachtisch bestelle, mit Schmand und Sahne statt mit Mascarpone gefertigt wurde. Es schmeckt wie bei der netten Tante, die man immer nur zu Ostern besucht. Schlecht ist es jedenfalls nicht.

Man besucht die Joseph-Roth-Diele schließlich vor allem wegen der gemütlichen Atmosphäre und der anderen Gäste. Tagsüber diskutieren hier Rentner über Politik, am Nachmittag finden sich Langzeitstudenten und anderweitig politisch interessierte Bummelanten ein, um bis spät am Abend dasselbe zu tun. Die Rentner am Nebentisch finden die derzeitige Politik „grotesk“. Wer mag ihnen da widersprechen? Wenn die Gäste gerade knapp bei Kasse sind, gibt ihnen der netter Kellner bisweilen sogar Kredit, habe ich gehört. Kommen Sie sich das ansehen!

Bewertung: 4 von 5

Joseph-Roth-Diele, Potsdamer Straße 75, 10785 Berlin, Montag bis Freitag, 10–22 Uhr

