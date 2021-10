Berlin/München - Der Berliner Wohnungsmarkt gilt als überhitzt. Bei Wohnungsbesichtigungen entstehen lange Schlangen, die Mieten im Neubau scheinen unbezahlbar. Dann lieber gleich selbst kaufen. Doch ist es wirtschaftlich überhaupt sinnvoll, sich ausgerechnet jetzt eine Wohnung zu kaufen? Der Ökonom Andreas Beck ist davon überzeugt, dass wir schon sehr bald mit sinkenden Immobilienpreisen rechnen können. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat mit ihm telefoniert, um die Frage zu erörtern: Soll man jetzt eine Wohnung kaufen?

Herr Beck, Sie raten davon ab, sich derzeit eine Immobilie zu kaufen. Sie sagen, es lohnt sich schlicht nicht. Mit dieser Meinung schwimmen Sie doch derzeit eigentlich ziemlich gegen den Strom.

Eigentlich schwimme ich überhaupt nicht gegen den Strom. Sowohl die Deutsche Bundesbank im letzten Februarbericht als auch die Europäische Zentralbank und auch neutrale Studien international sprechen von einer Immobilienblase in Deutschland. Von Überbewertung von bis zu 50 Prozent ist die Rede. Wenn man sich die heutigen Preise anschaut, geht es da um richtig viel Geld, das im Feuer stehen kann, wenn diese Blase platzt.

Gerade junge Menschen Ende 20, Anfang 30 denken darüber nach, sich eine eigene Immobilie zu leisten, vielleicht auch, um eine Familie zu gründen. Würden Sie jungen Berlinern also derzeit davon abraten, eine Immobilie zu kaufen?

Im Moment haben wir extrem hohe Preise, bedingt durch die sehr niedrigen Hypothekenzinsen und die Tatsache, dass relativ viel Geld auf dem Markt ist. Das sind die Treiber dafür, dass die Immobilien sehr, sehr hoch bewertet sind. Jetzt kann man sagen: Na gut, das Problem habe ich in allen Anlageklassen. Auch die Aktien sind mal hoch und mal niedrig bewertet und dann geht es halt rauf und runter. Wenn ich das langfristig betrachte, kann mir das nicht so wichtig sein und da kann ich jetzt auch meine Immobilie kaufen, obwohl sie im Moment gerade sehr hoch bewertet ist. Bei Immobilien würde ich aber sagen, es spricht ein gewichtiger Aspekt gegen diese Überlegung, denn die Immobilienpreise werden langfristig aus demografischen Gründen unter Druck geraten. Also: Man kann anhand von demografischen Daten sehen, dass ab 2025 die Wohnflächennachfrage beginnen wird, mit zunehmender Dynamik in Deutschland zu fallen.

Zur Person Andreas Beck, Dr. phil. Dipl.-Mathematiker, berät professionelle Investoren zu Kapitalmarktfragen. Unter anderem entwickelte er mit seinem Team 2008 für die Deutsche Bank den weltweit ersten vermögensverwalteten Indexfonds (Xtrackers Portfolio ETF) und 2010 ein „antifragiles Portfolio“, das dank der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) seit 2019 als Investmentfonds (GlobalPortfolioOne) offen investierbar ist. Sein aktuelles eBook „Erfolgreich wissenschaftlich investieren“ kann unter www.globalportfolio-one.com kostenlos heruntergeladen werden.

Was bedeutet das für denjenigen, der jetzt eine Immobilie kauft?

Das bedeutet, dass man bei dem nächsten Einbruch am Immobilienmarkt nicht darauf vertrauen darf, dass die alten Zeiten wiederkommen, sondern wir werden demografisch bedingt jedes Jahr einen nachlassenden Bedarf an Wohnraum haben. Das klingt überraschend, weil alle derzeit von Wohnungsnot reden, aber wir haben keine Wohnungsnot, wir haben eine Umzugsnot. Es ist nicht so, dass Hunderttausende auf der Straße säßen und keine Wohnungen hätten. Viele würden gerne umziehen, der geforderte Neubauwohnung im gesuchten Viertel, steht damit eine dann leerstehende Altwohnung gegenüber. Trotzdem wird in Deutschland flächendeckend gebaut, auch jenseits der Boomzentren. Das ist schon heikel, wenn man sich anschaut, wie in Deutschland die Wohnflächen ausgeweitet werden. Dazu kommt ein weiterer Punkt, und den kann man nicht hoch genug bewerten: und zwar, dass Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich viel Wohnraum verwenden. Man nennt das Remanenz-Effekt.

Was heißt das?

Bildlich gesprochen kann man sich das so vorstellen: Man ist jung, kauft sich eine Immobilie oder mietet sie, und dann wohnt man dort und dann hat man zwei, drei Kinder und am Ende braucht man 100 Quadratmeter Wohnfläche. Man baut an und man baut um. Und dann wird man 55 oder 60, die Kinder ziehen aus dem Haus aus und gründen selber Familien. Die Kinder fragen Wohnraum nach. Was machen die Eltern? Die bleiben einfach wohnen. Das ist der Normalfall. Das durchschnittliche familiengerecht große Einfamilienhaus im Umland von München zum Beispiel wird nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt, die schon über 70 sind.

Welche Rolle spielt dabei die Demografie?

Wir haben jetzt schon länger diesen Demografie-Effekt: Nur noch 1,4 Kinder pro Frau. Durch die geburtenstarken Jahrgänge sind diese Effekte noch nicht so sichtbar. Das sind die Jahrgänge, die jetzt zwischen 53 und 58 sind. Und das ist gerade die Zeit gewesen, jetzt die letzten zehn Jahre, wo die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge, die absolut noch mal viele waren, ausgezogen sind, Wohnraum nachgefragt haben, der nicht da war. Während die Eltern aber nicht ausgezogen sind, sondern einfach der durchschnittliche Verbrauch pro Person an Wohnraum deutlich angestiegen ist. Das hat jetzt dazu geführt, dass man in den Ballungszentren Schwierigkeiten hatte, eine Mietwohnung zu finden. Das ist schön und gut, aber jetzt ist dann absehbar, dass die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge mit Wohnraum versorgt sind, und ab da gibt es keinen solchen Nachfrageeffekt mehr. In den kommenden Jahren wird zunehmend mehr Wohnraum auf den Markt kommen, aber der Bedarf wird nicht mitgehen. Deswegen ist es ein Hochrisikoinvestment, bei den jetzigen Bewertungen eine Immobilie zu kaufen, auch in Berlin.

Die Deutsche Bank rechnet für Berlin mit vier Millionen Einwohnern bis zum Ende des Jahrzehnts. Berlin wird globale Metropole. Spielen nicht noch andere Faktoren als die Demografie eine Rolle? Die Urbanisierung schreitet weiter voran. Wir haben Migration als riesiges Thema auf dem Wohnungsmarkt. Hochqualifizierte Leute strömen nach Berlin. Gilt das, was Sie hier beschreiben, denn überhaupt für die Metropolen?

Man sieht eine zunehmende Binnenmigration, wie Sie sie beschreiben. Es ist normal, dass die Kinder nicht mehr da wohnen bleiben, wo sie aufgewachsen sind, und es gibt einen gewissen Zug nach Berlin. Das kann man feststellen. Es kann sein, dass Berlin eine Insel der Glückseligen bleibt, während deutschlandweit die Immobilienmärkte wahnsinnig stark unter Druck geraten. Das wäre aber sehr unwahrscheinlich. In der Regel hat es doch flächendeckende Ausmaße. Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut: Es gibt auch keinen so eindeutigen Zuzug nach Berlin.

Tatsächlich nicht? Und welche Rolle spielt Migration dabei?

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass mehr deutsche Familien aus Berlin abwandern als dazukommen. Das Problem über Migration zu lösen ist ein zweischneidiges Schwert. Migration, wie wir sie kennen, wie sie sozusagen der Volkswirtschaft einen hohen Nutzen gebracht hat, kommt aus Ländern mit einer noch niedrigeren Geburtenrate als der deutschen. Bei weniger qualifizierten Einwanderern mag die Geburtenrate höher sein, aber ob das die hohen Immobilienpreise trägt, weiß niemand.

Wenn man mit Immobilienentwicklern spricht, dann sagen die: Berlin ist immer noch weit unterbewertet.

Ja, klar, die wollen ja ihre Immobilien verkaufen und ihre Projekte entwickeln. Wenn ich die Preise mit London vergleiche, dann hat Berlin ein Potenzial. Aber das ist schon eine Milchmädchenrechnung. Wir haben ein föderales System in Deutschland, wir sind auf mehrere Metropolen verteilt. Wenn ich mir den Münchener Markt anschaue, dann ist die Situation recht dramatisch, weil derzeit wahnsinnig viel Wohnraum geschaffen wird. Da entstehen ganze neue Stadtviertel für 20.000 bis 30.000 Einwohner. Das sind nichtssagende moderne Blöcke mit 16 Euro aufwärts erwarteter Miete pro Quadratmeter. Diese Wohnungen finden aber heute schon häufig keine Abnehmer mehr. Die finden zwar noch Käufer, aber keine Mieter. In Berlin ist es auch so. Natürlich würde jeder gerne im Prenzlauer Berg in der Altbauwohnung wohnen, aber die werden nicht vermehrt. Außerhalb der absoluten Topviertel gibt es schon heute eine Diskrepanz zwischen dem, was die Immobilienentwickler glauben, dort als Miete aufrufen zu können, und dem, was der Markt noch bereit ist, an Miete zu zahlen. Also wird leicht verkauft, aber das Vermieten wird schon zunehmend schwierig.

Gleichzeitig sinken die Renditen?

Ja, das ist ein Ungleichgewicht. Die Renditen im Verhältnis zum heutigen Kaufpreis bewegen sich in einem sehr sportlichen Rahmen und sind eigentlich nur zu rechtfertigen, wenn man sagt, auch die Mieten ziehen nach und werden deutlich steigen, und das ist eben nicht in Sicht. Gerade bei den gesichtslosen großen Objekten, die wie am Fließband gebaut werden.

Bei vielen neuen Immobilieninvestoren besteht immer noch die Vorstellung: Der Mieter bezahlt mir mein Objekt. In den Immobilienmarkt einsteigen als privates Investment – was sagen Sie dazu?

Die Preise sind zu hoch. Der Mieter zahlt mir gar nichts mehr. Ich muss abschreiben: Ein Dach hält 50 Jahre, die Fenster halten 30 Jahre, eine Öl- oder Gasheizung hält 20 Jahre. Ich muss realistisch rechnen und darf nicht die Mieteinnahmen brutto für netto nehmen. Und wenn ich das tue, stelle ich fest, dass die Mieteinahmen in den attraktiven Lagen in keinem vernünftigen Verhältnis zu den investierten Summen stehen und in den weniger attraktiven Lagen ist das Risiko zu groß, dass ich keine Mieter mehr finde, mittelfristig.

Wie sollte die Politik aus Ihrer Sicht reagieren?

Viele Analysten sagen, man sollte einfach mal abwarten. Die Situation beruhigt sich von selbst. Natürlich würde jeder gerne in den besten Lagen wohnen, aber das geht nicht. Auf die ganze Stadt bezogen beruhigt sich die Lage allerdings. Wenn man meint, da muss man noch nachhelfen, dann muss man bauen. Keine Frage.

Aber eigentlich sind Sie gegen Neubau, weil die Demografie das Problem löst?

Ja, ich bin dafür, das abzuwarten. Berlin ist natürlich ein Sonderfall. Wir haben ein irrsinniges Anwachsen von Bürokratie. Es gibt immer größere Behörden. Man muss sich nur den Bundestag anschauen. Alles in Berlin-Mitte und die Mitarbeiter wollen auch alle in Mitte wohnen. Wenn man die Behörden nach Marzahn verlegte, hätte man sofort eine Mordsentlastung für Mitte. Es gibt ganz tolle sofortige Möglichkeiten, aber jetzt von der Deutsche Wohnen Wohnungen zurückzukaufen, ist die ökonomisch schlechteste Idee.

Trotz der hohen Immobilienbewertung: Die Deutsche Wohnen hat eigentlich kein Interesse daran, ihre Bestandsimmobilien zu verkaufen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Vorstand der Deutsche Wohnen. Je größer die Firma, umso größer der Umsatz. Kein Unternehmen hat ein Interesse daran, sich zu verkleinern. Aus ökonomischer und gesellschaftlicher Perspektive: Was soll es für einen Mehrwert bringen, die Wohnungen zurückzukaufen? Damit schaffe ich nur eine kleine privilegierte Gruppe an Menschen, diejenigen profitieren, die zufällig dort wohnen, aber ich löse kein einziges Problem damit. Die Leute die in diesem Haus dann wohnen, haben dann das Glück verbilligter Mieten gehabt und die neben an eben das Pech weiter hohe Mieten zu zahlen und zusätzlich mit ihren Steuern die Mieten im Nachbarhaus zu subventionieren. Was ist denn das für eine gesellschaftspolitische Maßnahme?

