Berlin - In Berlin hat experimentelle Nachnutzung Geschichte. Das wohl berühmteste Beispiel dafür ist natürlich das Berghain: ein vom Heizwerk zum Sexclub umfunktionierter Monumentalbau im Schlagschatten des sozialistischen Klassizismus. Oder auch der Boros-Bunker, wo schon in den 90er-Jahren Fetisch-Partys stattfanden, und heute zeitgenössische Kunst gefeiert wird – quasi die Berliner Antithese zum white cube.



Das Internationale Congress Centrum Berlin (ICC Berlin) im Westend der Stadt ist anders: Das silbergräuliche Gebäude mit seinem wuchtigen Look, den abgerundeten Fenstereinlassungen und den raffinierten, wie kreisförmige Türmchen an einem Raumschiff in den Raum ragenden Außenfassaden diente seit Fertigstellung in den späten 1970er-Jahren als Kongresshaus und Tagungszentrum. Jetzt öffnen die Berliner Festspiele das stillgelegte ICC-Gebäude für zehn Tage – und beleben die Architekturikone von innen: mit Performances, Musik, Film und Installationen.

Die eigentliche Sensation ist das ICC

Das unangefochtene Highlight von „The Sun Machine is Coming Down“ ist der glitzernd leuchtende Innenraum. Für das von Thomas Oberender initiierte Projekt wurde hier jede Glühbirne erneuert, jedes noch so kleine Element nachjustiert. In futuristischem Blau angestrahlte Deckenplastiken, symmetrisch aufgereihte rote Leuchtstoffröhren und eine teils sakrale, ja fast sinistre Innenarchitektur wirken, als wären sie einem unheimlichen Skript der Filmemacher Stanley Kubrick oder Andrei Tarkowski entsprungen.

Berliner Festspiele / Eike Walkenhorst Leuchtender Innenraum des ICC

Das künstlerische Programm – im Programmtext als „Coronaexorzismus“ betitelt – setzt auf zeitgenössische Kunst. Im ersten Stock hängen originalgetreu nachgebildete Köpfe an einem rotierenden Gerüst: Abbilder der Künstlerin Monira Al Quadira, ihres Partners Raed Yassin und ihrer Katze. Durch die gespenstischen, sprechenden Plastiken („Suspended Delirium“) versucht das Künstlerpaar eine Brücke zu schlagen: von einer von Virtualität besessenen Welt zum physischen Raum. Die Köpfe erzählen vom Lockdown-Alltag, von teils bizarren Erfahrungen in den eigenen vier Wänden, sowie von der anfangs befremdlichen Beziehung zu der Katze, die während der Pandemie in ihr Leben trat.



Im monumentalen Kinosaal 1 läuft im Dauer-Loop das Screening-Programm der Julia Stoschek Collection ab: Die zwischen den Jahren 1978 und 2018 entstandenen Arbeiten befragen das Verhältnis des Menschen zum Körper. Was sie vereint, ist Glaube an die Widerstandskraft hinter den Bildern. Besucherinnen können hier etwa Arbeiten der queeren Ikone Barbara Hammer sehen, oder des in Berlin lebenden Multitalents Cyprien Gaillard. Oder auch des US-Künstlers Arthur Jafa, dessen siebenminütige Arbeit „Love Is the Message, The Message Is Death“ wie eine Art Talisman die Black-Lives-Matter-Ära befragt und geradezu kathartisch den Eigentümlichkeiten Schwarzer Kultur nachspürt.



„Medien bestimmen unsere Lage“

Im einem kleinen Nebenraum versucht die Künstlerin Joulia Strauss in einer Film-Installationen und in „diskursiven Séancen“, die Medientheorie ihres verstorbenen Lehrers Friedrich Kittler weiterzudenken. Mit seiner These „Medien bestimmen unsere Lage“ hatte Kittler schon in den 1980er-Jahren eine wissenschaftliche Debatte um das Machtverhältnis von Mensch und Medien entzündet – eine Debatte, die hier anhand der Realitäten unserer Zeit gespiegelt wird.

Der Situationskünstler Tino Sehgal reinterpretiert zudem sechs Musikstücke von Beethoven unter dem Titel „This Joy". Gemeinsam mit acht Darstellenden hat Sehgal die Stücke dekonstruiert und neu arrangiert – und jeweils mit einer Singstimme versehen. Jede Komposition wird hier in eine Choreografie für lediglich ein Körperteil übersetzt. Im ICC-Programm kann man außerdem Vorträgen lauschen und sich an Gesprächen beteiligen, etwa von der interdisziplinären Gruppe „Floating University". Auch Konzerte sind Teil des Programms. „The Sun Machine Is Coming Down" ist eine fantastische Nachnutzung für dieses in sich beeindruckende Gebäude. Schade, dass das Projekt lediglich zehn Tage dauert.

„The Sun Machine Is Coming Down“, 07.-17.10., im ICC, Am Messedamm 22.

Für genauere Öffnungs- und Programmzeiten: www.berlinerfestspiele.de