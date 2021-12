In der Welt der Pop-Psychologie gibt es fünf Sprachen der Liebe: Geschenke, Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft sowie Lob und Anerkennung. Zu diesen fünf würde ich meine persönliche Love Language hinzufügen: Spanisch.

Als ich die Sprache in ihrem Ursprungsland kennenlernte, war ich nicht gerade begeistert. Das iberische Spanisch klingt so rau wie die Sierra Nevada. Es hinterlässt einen beißenden Geschmack. In der Schule habe ich mich für Deutsch entschieden, und immerhin, ich schreibe dies hier für eine deutsche Zeitung. Deutsch ist für mich die Sprache der Verträge, Nebensätze und Konditionale. Äußerst präzise und mit ach so kreativen Kombinationen und Ausdrücken (Frechdachs und Stummelbumsen sind zurzeit zwei meiner Favoriten). Aber geben wir’s zu: Deutsch kann ganz schön langatmig sein. Es gibt einen Grund dafür, dass Anglizismen everywhere sind.

Die lateinamerikanische Form des Spanischen ist dagegen wie eine Massage für die Ohren – vollgestopft mit Melodie, Gefühl und Doppeldeutigkeit. Ein sexuelles Angebot, so lasziv, dass es Ihre tote Großmutter im Jenseits erröten lassen würde, kann so süß klingen wie Agavensirup.

Eine Sprache voller Lehnwörter aus indigenen Sprachen

Chile ist unter den 20 Ländern, die diese Sprache sprechen, wahrscheinlich das mit dem markantesten Spanisch. Von anderen Spanisch-Sprechern wird es häufig verspottet: sowohl wegen des Akzents, bei dem das Wortende und der größte Teil des S-Lauts ignoriert werden, als auch wegen der großen Anzahl an Lehnwörtern aus lokal-indigenen Sprachen. Man stelle sich vor, das Sächsische enthielte Wörter aus dem Sorbischen. In Chile enthalten die meisten dieser lokalen Wörter die Silbe „po“. Poroto, pololo, polera sind etwa typische chilenische Wörter. Man setzt dort „po“ oft ans Ende eines Satzes, um ihn zu betonen.

Diese süßen Töne waren es, die ich hörte, als ich der Frau begegnete, die mir meine Love Language beibringen würde. Die mir beibringen würde, in jeder Sprache zu lieben. Beflügelt von der Energie, die man nur um 6 Uhr morgens auf der Tanzfläche eines Berliner Clubs verspürt, näherte ich mich diesem lächelnden Geschöpf, dessen Haare so lang waren, dass sie ihm bis zum Bauch reichten, tiefschwarz und glatt.

Leider kann ich nicht behaupten, meine unbeholfene Anmache auf Spanisch versucht zu haben, aber zumindest brachte ich später einen chilenischen Akzent zustande, der ausreichte, sie zum Lachen zu bringen. Das Lachen war ansteckend, aber ich ahmte es nicht nach. Vielmehr infizierte es mich, wie ein Parasit, der Lust auf mehr machte.

Das alte Klischee der sinnlichen Latina

Die sinnliche Latina ist ein altes Klischee, das längst auch nach Deutschland vorgedrungen ist. Das kann zu Sexualisierung, Objektivierung und schlichten Stereotypen führen. Fragt man jedoch jemanden von diesem Kontinent, werden sie ihre latinidad nicht verleugnen, sie wollen nur nicht darunter leiden. Es bedeutet Charakterstärke, aber auch cariño, sprich: Zärtlichkeit. Diese drückt sich in Worten genauso aus wie in Berührungen.

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir uns geküsst haben und danach auf alle Tage glücklich geblieben sind, aber so war es nicht. Wir waren beide auf Durchreise: sie nach Berlin, ich auf dem Weg raus. Für sie war es ihre Ankunftsparty, für mich mein letztes Hurra, bevor ich ins verschlafene Bonn abreiste. Wir waren wie zwei Schiffe, deren Wege sich im Sturm kurz kreuzten. Ich nahm ihre Nummer und dachte gelegentlich an sie, während ich versuchte, die Anonymität einer neuen Stadt zu genießen und dort so frei wie möglich zu sein. Es machte Spaß, neue Leute kennenzulernen. Der Mangel an Verpflichtung gefiel mir, ebenso wie der obskure Algorithmus, der heutzutage sexuelle Interaktionen vermittelt. Ich knüpfte einige spannende Kontakte und wollte meiner neu gefundenen Intimität keine Grenzen setzen.

Ich wusste nicht, dass sie auf der anderen Seite des Landes dasselbe tat. Sie hatte gerade eine lange, aber lieblose Beziehung beendet, und ihr Abenteurertum stellte das meinige weit in den Schatten. Unsere gemeinsame Lust an der Lust hat uns beiden gut gedient, besonders seit wir wieder zusammen sind. Aber solche Verschwendungssucht kann gefährlich sein. Denn die ständige Suche nach Befriedigung und Aufmerksamkeit kann sich schnell von einem Verlangen zu einer Besessenheit auswachsen. Wie die meisten Schriftsteller glaube ich, dass Kommunikation ein Gut ist – doch wie bei allen Wörtern geht die Bedeutung durch überflüssige Worte verloren.

Spanisch ist für mich genau das: so weich wie sie

Heute bin ich meinen Sprachen so treu wie meiner Liebe. Deutsch spreche ich hauptsächlich beruflich, spanisch zum Vergnügen, Englisch deckt den Raum zwischen beiden ab. Gelegentlich fallen mir andere Sprachen ins Auge, aber viel weiter reicht es bei mir nicht. Der Wechsel von einem zum anderen ist dennoch eine bemerkenswerte Abwechslung, eine sanfte Erinnerung an andere Räume, gerade jetzt, wo ich ununterbrochen in meinem Schlafzimmer festsitze. Und Spanisch ist für mich genau das: weich, wie sie.

Treue kann auch zu Verwirrung führen, etwa wenn wir die Sprache wechseln. Wenn ich mit ihr auf Englisch spreche, sagt sie manchmal, ich sei unhöflich. Liegt es an der Kadenz der Sprache oder daran, dass mein Spanisch nicht gut genug ist, um meine ansonsten eher sarkastische Art zu vermitteln? Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt zum Ausdruck bringe, wer ich bin, wenn wir uns Nettigkeiten zuflüstern. Habe ich eine ganz andere Persönlichkeit, wenn ich spanisch spreche? Zählen Liebesbekundungen auch dann, wenn sie in einer anderen Sprache leichter fallen? Werden sie dadurch, dass ich sie in einer Sprache sage, die ich nicht perfekt beherrsche, weniger real, weniger gültig?

Da ich in einem emotional zurückhaltenden britischen Haushalt aufgewachsen bin, fällt es mir schwerer, meine romantischen Gefühle auf Englisch auszudrücken. Es gibt da ein gewisses Zögern, eine distanzierte Ironie. Vielleicht hat es aber auch mit vergangenen verlorenen Liebschaften und dem Zynismus zu tun, der entsteht, wenn man feststellt, dass die vermeintlich unsterbliche Liebe letztlich doch nur eine tödliche Leidenschaft war. Wie das Erlernen von Sprachen wird auch das Knüpfen von Beziehungen in späteren Lebensjahren oft als schwieriger empfunden. Aber wenigstens hat man dann mehr Vergleichsmöglichkeiten.

Für viele von uns ist die Liebe in jeder Sprache etwas, was von der alltäglichen Bedeutungslosigkeit unserer Existenz weit weg ist. Was hat diese Urkraft der Liebe, die für die Wiederherstellung des Lebens selbst verantwortlich ist, mit dem alltäglichen Horror von Steuern und Hausarbeiten zu tun? Selbst die unhöflichsten und langweiligsten Pedanten im Büro oder die brutalsten Verbrecher werden doch in den Armen ihrer Geliebten zu sanften Lämmern. Nun, zumindest sollte man das hoffen.

