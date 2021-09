Berlin - Wie Platzregen, der auf den ausgedörrten Boden der Savanne fällt, entlud sich das Klatschen der SPD-Anhänger im Willy Brandt-Haus um 18 Uhr. Stoßseufzer als die CDU mit 24 Prozent in der ZDF-Prognose gezeigt wurde, Freudenschreie als die SPD mit 26 Prozent vorne lag, mischten sich im sechsstöckigen Atrium. Von ganz oben auf der Glaswendeltreppe blickte Außenminister Heiko Maas auf die Menge hinab und schoss Handyfotos.



Zum ersten Mal seit 16 Jahren lagen die Sozialdemokraten an einem Wahlabend bei einer Bundestagswahl wieder vor der Union. Nach Umfragewerten, die vor zwei Monaten um die 14 Prozent kreisten, weit hinter CDU/CSU und Grünen, drängte sich heute das Bild der Untersten auf, die nun oben sind.

Und das allein war für den Moment Balsam genug für die sozialdemokratische Seele. Sie genoss ihn in vollen Zügen. Gleichzeitig wissen die Genossen nämlich auch: Ein eindeutiger Sieg und klarer Regierungsauftrag ist das nicht. Es bleibt knapp zur Union.

In Berlin ist das Rennen noch offener als im Bund

Und so versuchte deren Spitzenkandidat Laschet nach der ersten Hochrechnung – als Zweiter der drei Kanzlerkandidaten, die sich heute Abend zeigten (Baerbock zuerst) –, Pflöcke einzuschlagen. Er wolle eine bürgerliche Regierung bilden. Die Schuld für die Niederlage verpackte er geschickt in den Dank an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die er als Erste erwähnte. Weil sie nicht mehr angetreten war, so die Erklärung, war die Lage ihre Verantwortung. Ergo, er ohne größere Schuld.

Währenddessen dämpfte das überraschend starke Ergebnis von Bettina Jarasch in Berlin die Gesamtfreude. Dort ist das Rennen noch offener als im Bund. Eine Prognose sah die Grünen, eine die SPD vorn. Die Hochrechnungen prognostizieren ein Kopg-an-Kopf-Rennen. Wobei Franziska Giffey ihre seit Wochen angedeutete Wunsch-Koalition mit CDU und FDP schon zusammen hat, während Jarasch noch viel Überzeugungsarbeit wird leisten müssen. Der Sieg Manuela Schwesigs in Mecklenburg-Vorpommern wirkte im Vergleich fast schon harmlos und damit eingepreist.

Ein Erfolgsrezept

Am längsten mussten die Sozialdemokraten auf den Auftritt ihres Spitzenkandidaten warten. Erst gegen 19 Uhr zeigte er sich. Dann, nach den Jubelchören, die Olaf Scholz’ Einzug begleiteten, stand der Kanzlerkandidat aber mehr zurückhaltend als siegestrunken auf der Bühne. Er tat wenig, außer zu danken und nichts, um die Stimmung anzuheizen. Vielleicht stellte er sich vor, Merkel hätte es genauso gemacht. Vielleicht weiß er aber auch, welch große Aufgabe vor den Sozialdemokraten liegt.

Richtigen Genuss sah man Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an. Sie schien während Scholz‘ Rede im Hintergrund vor Genugtuung fast zu schnalzen. Grund zu Jubeln hat sie ja auch. Was den Sozialdemokraten als Sollbruchstelle vorhergesagt wurde, die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, hat sich als Erfolgsrezept erwiesen. Die linken Vorsitzenden befriedeten die Partei nach innen, Scholz wurde zum bürgerlichen Spike-Protein, an das die Mitte andocken konnte.

Die Nacht ist noch jung

Klar ist, die Union kann ohne Merkel nicht an Merkels Zeiten anknüpfen, aber sie ist weniger vernichtend geschlagen worden, als es vor wenigen Tagen noch aussah. Vielleicht hat das auch damit zu tun, das Esken und Borjans in den vergangenen Wochen wieder bei Lanz auftraten und zeigten, wieso sie niemals Kanzlerkandidat/in werden können.

Die Nacht ist, wie alle Kandidaten aller Parteien erklärten, noch jung. Aber auch die kommenden Nächte werden wohl nicht reichen, um mit Sicherheit zu wissen, wer in der Hauptstadt und im Bund regiert. Ob der Regen, der heute auf die SPD niedergegangen ist, den Boden auch zum Blühen bringt oder einfach abfließt, bleibt offen.

