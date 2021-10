Das nennt man einen Hype! Die sozialen Netzwerke von Instagram über VK und Facebook bis hin zu Gruppen beim Messaging-Dienst Whatsapp haben alle nur ein Thema: „Squid Game“. Die südkoreanische Netflix-Serie ist ein weltweiter Erfolg, und zwar vollkommen zu Recht!

Monströse Kinderspiele

Der Handlungsrahmen scheint simpel: Verschuldete Menschen nehmen an einer Art Spiel teil an dessen Ende ein riesiger Gewinn wartet, der sie von allen Sorgen entheben wird. Das einzige Problem: Versagen die Teilnehmer bei einem der Spiele, bezahlen sie ihre Fehler umgehend mit dem Leben. Wer das Spiel auslost, wer es organisiert und zu welchem Zweck, bleibt nebulös. Das Faszinierende an dieser Serie ist die Tatsache, dass sie, nur kurz nachdem die „Hunger Games“-Reihe auserzählt ist, die streng genommen auch nur ein Rip-off von „Battle Royale“ (Japan, 2000) ist, mit einem ähnlichen Plot so erfolgreich sein kann.

Sicher liegt der Erfolg von „Squid Game“ auch darin begründet, dass die Serie im Vergleich zu den vorgenannten Dystopien nicht den Staat als Treiber der Spiele und Mordmaschine inszeniert, sondern den Teilnehmern die frei Wahl lässt, ob sie sich in monströs arrangierten Kinderspielen wie „Rotes Licht, grünes Licht“, Tauziehen oder dem Zuckerspiel umbringen lassen. Hinzu kommt ein fantastisches Set, gegen das die Ideen aus „Hunger Games“ lahm wirken. Hier bewegen sich die Spieler durch surreale Landschaften und bonbonbunte Minecraft-Bauten, überdimensionierte Playmobilfiguren registrieren jeden Schritt, es gibt keine Fehlerkultur, nur Trial and Error, Blut und einen Haufen sympathischer Helden und Heldinnen. Ihre Motivationen, am „Squid Game“ teilzunehmen, sind wesentlich vielschichtiger als beispielsweise das Losverfahren bei „Hunger Games“.

Und so ist „Squid Game“ in seiner Deutungsmöglichkeit wesentlich facettenreicher – was ist das Spiel? Eine Allegorie auf das knallharte (asiatische) Arbeitsleben, in dem eine 40-Stunden-Woche nach Urlaub klingt? Oder ist es eine Metapher für das Leben selbst, dieses Hamsterrad, das man am Ende immer mit dem Tod bezahlt. Geht es hier um Kapitalismus oder um den großen Spaß, andere Straucheln zu sehen?

Viele Interpretationsmöglichkeiten, die jedoch alle am Ende eint, dass die Serie große Unterhaltung ist: bunt, satirisch, lustig und brutal. In Südkorea weiß man einfach, wie es gemacht wird. Was nach Filmen wie „Train to Busan“, „The Wailing“ und spätestens dann mit dem famosen Oscar-Gewinner „Parasite“ klar geworden ist: Das ostasiatische Land hat Hollywood längst den Rang abgelaufen. Da reiht sich „Squid Game“ perfekt ein.

Wertung: 5 von 5 Punkten

Squid Game, Serie, 9 Folgen, Netflix

