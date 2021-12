Hurra wir leben noch! Und: Wir können weiter was erleben – denn hier ist ja Berlin, der wildeste Dorfhaufen der Welt. Kein Ort zum Liebhaben oder Wohlfühlen, aber doch ganz brauchbar. Wären da nicht die Berliner Verhältnisse. Die ändern sich nur wenig, denn das Volk von Berlin wünscht laut Wahlergebnis 2021 die Kontinuität des Links-Kladderadatsches mit vertrauten Mitteln und Menschen. Was aber sieht die von dieser Zeitung mit der Zukunftsschau beauftragte Schamanin im nordischen Zukunftsnebel über ihren Aufenthaltsort seit vier Jahrzehnten heraufziehen?

Sie sieht – ja, ganz sicher – ein gläsernes Gebäude mit zerschlagenen Scheiben. Ein Trupp Gerechter aus Robin Hoods Wald jubelt dazu, weil es gelang, zwei Gentrifizierende zu vertreiben, die in kurzer Zeit von Habenichtsen zu Milliardären geworden waren. Ihr Projekt hieß „Lighgtspeed“, Lichtgeschwindigkeit. Das ist ein Phänomen, mit dem die Kruschtel-Berlin-Bewahrer aller Geschlechtsvarianten nicht klarkommen.

„Vom Kopftuchmädchen zur Laborkittelmillionärin“

Das schlaue Menschenpaar (Mann und Frau) hatte ein Weltrettungsprodukt erfunden, produziert und verkauft. Reich geworden aus eigener Leistung – unerträglich. Aus dem Nebel steigt wunderbar eine Szene, in der die zutiefst ausbeuterisch-kapitalistisch konnotierte Adresse des gläsernen Hauses in einem Eilverfahren nach Beratungen einer Geheimjury von einer freudig erregten Bezirksverordnetenversammlung von „Goldgrube“ in „Geldsenke“ umbenannt wird.

Die verstörten Geldsäcke verschwinden mit Laptop-Rucksack im Grau auf der Flucht Richtung Mainz. Ihre Adresse und eine Milliarde Euro kommunaler Steuern nehmen sie mit. Ha, stöhnt die Stimme einer Senatorin aus dem Osten: „Kapitalistenknete nehmen wir sowieso nicht!“ Ein Geist, der aussieht wie Berlins Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin, raunt von einem neuen Buch mit dem Titel „Vom Kopftuchmädchen zur Laborkittelmillionärin“.

Ein neuer Molkenmarkt

Im Dunst tauchen Schulen auf, vor denen es all jenen grauste, die im neuen Senat das Bildungsressort übernehmen sollten. Das Erbe von 25 Jahren SPD-Wirken in der Abteilung Kinder & Zukunft – ein Lotterland, in dem jene zurückbleiben, die eine gute Schule am meisten brauchen. Da macht sich die alte, weiße Schamanin naturgemäß Sorgen: In diesem Jahr soll ihr Lieblingsmädchen (wohnt in Pankow) eingeschult werden. Das nichtsahnende Kind freut sich sehr darauf! Die Arme.

Es erscheint der Molkenmarkt. Er soll „als Ort der Stadtgründung Berlins wieder erlebbar“ werden, verheißt das Senatsorakel. Doch nun weht die kulturvolle Stimme eines Senators herüber, es klingt wie „Riegel, Riegel“. Meint das etwa eine lange Straßenfront, die ungefähr so aussieht wie das Parkhaus Grunerstraße, bloß im Spiegel auf der anderen Straßenseite? Weiche, Wotan!

„Wir machen Architektur mit Bäume“

Lieber schnell um die Ecke vom Alten zum Neuen Markt, ratlos Rathausforum genannt. Dies war einst Berlins Bauch und Herz mit einem dem Schlosse zugewandten, quirligen Handwerkerviertel. Dort bleibt 2022 alles grau wie es ist, bis im Jahr 2024 mehr Wiese kommt und mehr Bäume, frei nach dem Motto des einstigen SED-Parteichefs von Berlin, Günter Schabowski, der mit astreinem Berliner Dativ formulierte: „Wir machen Architektur mit Bäume.“ Er wollte in den 1980ern damit sagen: Leute, lasst das Meckern über langweilige Architektur, wenn da ein paar grüne Kronen in den Himmel wachsen.

In der Geisterbahn der Stadtentwicklung spukt das Gespenst der allgemeinen Vergesellschaftung der Wohnungen um und poltert: „Rückwärts in die Zukunft!“ In Zeiten des verfallenden DDR-Volkseigentums spotteten einst die Leute noch über das grandios umgesetzte Werk „Ruinen schaffen ohne Waffen“. Diesmal votiert das sozial gestimmte Innenstadtvolk aus freiem Willen einem neuen Versuch zu. Wer, oh großes Orakel, wird der gescheiterten Utopie endlich zu Größe verhelfen? Ah – dieselben Zauberer, die glaubten, einen Flughafen bauen zu können, frei von Kompetenz, allein mit dem Zauberstab namens „Politischer Wille“.

Macht kaputt, was euch kaputt macht!

Nun murmelt auch noch der Kaffeesatz! 2022 müssen weitere Straßen umbenannt werden, es gibt ja nichts Wichtiges zu tun, als mit Schwertern auf Schatten zu hauen. Die Alternative – beharrliche Geschichtsaufklärung – wäre ja wirklich eine Zumutung, so wie täglich dreimal Zähneputzen. Also, was geht? Gäbe es in Berlin eine Straße der Einheit, müsste man sie in „Diversitätsdamm“ umbenennen. Es gibt aber keine. Aber die Brüderstraße! Die gibt es seit 1297, als sich der Konvent der Dominikaner-Brüder an der Straße niederließ. Lange genug her, oder? Jedenfalls sexistisch. Zeitgemäß wäre Personenstraße.

Die große Attacke reitet die Bezirksverordnetenversammlung Kreuzberg, die im September beschloss, den ganzen „Generalszug“ mit zwölf Straßen, die die Namen von Generälen der preußischen Befreiungskriege tragen, zu tilgen. Jawoll, schlagt den Vorvätern die Köpfe ab! Macht kaputt, was euch kaputt macht! Zu den Attackierten gehört General Yorck von Wartenburg, der zum Volksaufstand gegen Napoleon aufrief und damit die Befreiungskriege einleitete. Als Anfang Dezember Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet wurde, marschierten traditionsgemäß die Soldatinnen und Soldaten zum Klang von Ludwig van Beethovens Yorckschem Marsch auf. Also weg damit?

Von Klimawandel sagte die Schamanin noch gar nichts

Jetzt schimmert die Glaskugel von ganz großem Glück: Es jibt Cannabis für alle! Die Dealer vom Görli senken die Preise, aber dann läuft hier das Geschäft mit Billiggras. Sauberes Zeug vom staatlichen Dealer muss man sich leisten können. Früher haben die Fürsten Schnapsfässer auf die Straße gestellt, wenn das Volk beglückt werden sollte. Das lag dann selig im Rinnstein und störte nicht bei unpopulären Maßnahmen. Jetzt schreibt ein erfahrener Kiffer im Magazin „Fluter“ über ein Phänomen, „das jeder Kiffer kennt“: „Den Abend über wurde diskutiert auf höchstem Niveau. Die Welt wurde in ihren Grundsätzen erörtert. Jeder Satz, jedes Wort gar, war erfüllt von Weisheit. Am nächsten Morgen ist alles vergessen.“ Genial. Das braucht Berlin, um in die post-pandemische Phase zu gleiten.

Wenn dann die Aufstände der Anti-Impfelitetruppen erlahmen, die Sonne wieder hervorkommt, im März das Berliner Samurai-Museum geöffnet hat (was lernt man da?), kann im Herbst, nur 15 Jahre nach Baubeschluss, die Bürgerschaukel am Schloss in Betrieb gehen. Das sind doch Aussichten!

Die vor zwei Jahren verheißenen „neuen Zwanzigerjahre“ haben jedenfalls, genau wie die vor hundert Jahren, mit dem Ende einer politischen Ära begonnen. Mit einer Seuche, mit aufgeregten bis militanten Leuten auf der Straße, mit gesellschaftlicher Zersplitterung. Von Klimawandel sagte die Schamanin noch gar nichts. Sie hält jetzt lieber ihr Schandmaul und greift zum Schampus, um klarer zu sehen.

