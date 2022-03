Monza, Spielberg, Silverstone, vielleicht noch Hockenheim und Spa-Francorchamps, alles kleine Orte, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Für Millionen sind sie sogar Fixpunkte auf dem Globus – zumindest für all jene, die dem globalen Rennzirkus folgen. Pilgerstätten der Formel 1, die an diesem Wochenende in eine technisch neue Ära startet.