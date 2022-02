Berlin - Die 86 Jahre alte Evgenia Bakschi lag noch im Bett, als es am Montagmorgen um 8 Uhr klingelte. Sie ist schwerbehindert, kann nur mit Mühe und Gehhilfe laufen, und überhaupt geht in diesem Alter nichts mehr hopphopp. Zum Glück war ihr Sohn von seinem Wochenendbesuch noch nicht abgereist; er hatte seinen Geburtstag bei seiner Mutter gefeiert, weil sie ihn in Süddeutschland nicht mehr besuchen kann. Er öffnete. Vor der Tür standen drei Unbekannte, ein Mann und zwei Frauen. Sie kamen vom Sozialamt Berlin-Mitte. Ohne Anmeldung. Die Berliner Corona-Inzidenz jagte gerade ihrem Höhepunkt entgegen. Sie verlangten, Evgenia Bakschi zu sprechen.

Die hochbetagte Dame zog ihren Morgenmantel über; sie wollte nicht unhöflich sein und die überfallartig aufgetauchten Leute vom Amt abweisen. Aber in ihrer Seniorensozialwohnung – ein winziger Raum mit Kochnische, Bett und Sofa, auf dem noch das Bettzeug des Sohnes lag – wollte sie die Leute nach dem hastigen Aufstehen nicht haben. „Ich fühlte mich überrumpelt, war ja nicht einmal gekämmt“, berichtet sie leise. „Aber es ging ja um mich.“ Ihre Stimme zittert.

In der Tat, es geht um das letzte Stück des Lebenswegs einer russischen Jüdin, die als Kind die Blockade durch die deutsche Wehrmacht durchlitten hat. Vom September 1941 bis Januar 1944 umzingelten Deutsche die Millionenstadt, 872 Hungertage lang, mehr als eine Million Menschen starben in jener Zeit. Das Ziel war die Vernichtung der Bevölkerung durch Verhungern. Evgenia Bakschi überlebte. Knapp.

„Und wie ist es mit der Intimhygiene?“

80 Jahre später, Berlin-Mitte am 31. Januar 2022. Die drei vom Amt beharren darauf, mit ihr zu sprechen. Also wird ein Stuhl in den Vorraum platziert. Von dort aus beantwortet sie Fragen nach ihrem Gesundheits- und Geisteszustand – was amtliche Gutachter so an Testfragen stellen, wenn über Pflegebedürftigkeit zu entscheiden ist. Wie sie Körperpflege betreibe, zum Beispiel. Und wie sie ihre Intimhygiene bewerkstellige. „Was sagt man da einem fremden Mann?“, fragt sie sich ratlos. Nach einer halben Stunde erlöst der Sohn seine sichtlich erschöpfte und ausgekühlte Mutter aus der misslichen Lage.

Ein paar Tage später erscheint derselbe Mann aus dem Sozialamt Mitte erneut, diesmal mit Anmeldung, mit einer anderen Dolmetscherin, ohne die zweite Frau. Diesmal dauert die Befragung eineinhalb Stunden. Der Mann sei ihr beim zweiten Mal „gutmütiger“ vorgekommen, die Stimmung „weniger bedrohlich“, sachlich und ruhig sei das Gespräch verlaufen, berichtet Frau Bakschi in ihrer gemütlich eingerichteten Stube. An der Wand hängen Familienfotos und ein Holzrelief, das ihr verstorbener Mann gefertigt hat. Es gibt Chay und Kekse. Die Sozialberaterin Kristine Leithold vom Club Dialog im Russischen Haus übersetzt.

„Hilfe zur Pflege“ ist ihr gesetzliches Recht

Dem Herrn vom Bezirksamt Mitte wird kaum entgangen sein, dass beide Hände von Frau Bakschi so heftig zittern, dass sie keine gefüllte Teetasse zum Mund führen kann, geschweige denn einen Löffel Suppe. Ihr Tremor ist mit der Zeit immer schlimmer geworden. Seit Jahren kann sie nur mit Mühe ein paar Schritte gehen. Die Gehhilfen lehnen am Sofa und vor der Tür steht der Rollator, so wie vor fast jeder Tür in diesem Seniorenhaus. „Manchmal laufe ich ein paar Schritte auf dem Flur auf und ab, um fit zu bleiben“, sagt sie. Und wenn Besuch kommt, versucht sie einen kurzen Gang vors Haus. Richtig schwierig wurde es nach zwei Stürzen. Bei einem brach eine Rippe, beim zweiten der Oberschenkelhals. Ohne Hilfe geht da kaum noch etwas.

Evgenia Bakschi lebt von Grundsicherung – 449 Euro plus Miete. Pflege kann sie nicht bezahlen. Ihre Tochter starb 2017 an Krebs; glücklicherweise lebt die Enkelin in Berlin. Sie und Frau Bakschis Sohn helfen nach Kräften, soweit es Beruf und Familie erlauben. Ansprüche aus der deutschen Pflegeversicherung bestehen nicht: Evgenia Bakschi war 65 Jahre alt, als sie 1999, nach dem Tod ihres Mannes, nach Deutschland kam. In Russland hätte sie als Witwe umgerechnet etwa 30 Mark Monatsrente bekommen, erzählt sie. Rettung in der Not bot ihr als Jüdin und ihren Kindern die seit 1991 bestehende Möglichkeit, als sogenannter Kontingentflüchtling in Deutschland zu leben. Große Wohltaten stehen ihr nicht zu – aber „Hilfe zur Pflege“ schon. Das Sozialamt ist gesetzlich zur Zahlung dieser Leistung verpflichtet, wenn die Bedürftigkeit festgestellt ist.

So kam Evgenia Bakschi nach Berlin Als Kontingentflüchtlinge werden Menschen bezeichnet, die aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aufgenommen werden, ohne dass sie einen Asylantrag stellen müssen. Sie erhalten direkt eine Aufenthaltsgenehmigung. So kamen zuletzt zum Beispiel zahlreiche Menschen aus Syrien nach Deutschland.



Juden aus der Sowjetunion und Menschen mit jüdischen Vorfahren aus deren Nachfolgestaaten haben seit 1991 die Möglichkeit, als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einzureisen. Die im Frühling 1990 in der DDR auf Initiative des Zentralen Runden Tisches geschaffene Einreisemöglichkeit wurde in bundesdeutsches Recht überführt. Allein zwischen 1991 und 2004 kamen auf diesem Weg rund 220.000 jüdische Zuwanderer jeden Alters nach Deutschland.

Das geschah zuletzt vor viereinhalb Jahren. 2017 gab das Sozialamt Mitte ein sozialmedizinisches Gutachten in Auftrag, das der auf solche neutralen Bewertungen spezialisierte medizinische Dienst Lexxmed, Waldenser Straße 2-4, Berlin-Tiergarten, anfertigte. Dieses lag am 21. September 2017 vor und stellte fest: Evgenia Bakschi sollte dreimal in der Woche pflegerische Hilfe – Körperpflege, Einkaufen, Aufräumen, Wäschewaschen – bekommen.

Das Gutachten ging davon aus, dass sich der Gesundheitszustand weiter verschlechtern werde, weshalb dieser zwölf Monate später neu zu beurteilen sei. Der monatliche Kostenaufwand wurde damals auf 697,10 Euro beziffert. Die zuständige Sachbearbeiterin erfasste jeden Hilfsposten – Art, Zeitaufwand, Kosten – und übergab das Werk dem amtlichen Gang: Bewilligung, Erteilung des Bescheides.

Sozialamt stellt Zahlungen ein

Anschließend passierte mehr als vier Jahre lang: Nichts, das Frau Bakschi hätte helfen können. Auch das für 2018 empfohlene neue Gutachten blieb aus. Stattdessen unterstellte das Bezirksamt fortan, der Gesundheitszustand von Frau Bakschi erfordere keine Leistungen mehr.

Denn als Evgenia Bakschi noch in Neukölln wohnte, hatte das dortige Bezirksamt schon im Jahr 2001 einen Pflegebedarf festgestellt – für zweimal die Woche. Bis 2017 leistete die Berliner Ambulante Krankenpflege (BAK) diese Hilfe, alles geschah anstandslos, zunächst auch nach dem Umzug nach Mitte. Doch dann stellte das Sozialamt die Zahlung ein, ignorierte das sozialmedizinische Gutachten wie auch ärztliche Atteste. Es erteilt einfach keinen Pflegebescheid – allerdings auch keine amtliche Ablehnung.

Der Berliner Anwalt Dr. Peter Strathmeier, der die BAK vertritt, hat sämtliche Schreiben seit 2017 – mittlerweile mehr als 115 – durchgesehen und festgestellt, dass Frau Bakschi allen Forderungen zur Übersendung jeweils aktueller Unterlagen zügig nachkam. Trotzdem, so der Anwalt, habe das Amt mit teils wortgleichen Formulierungen die Genehmigung der Hilfe immer wieder verweigert. Mit Verweis auf „Bedarfseinschätzungen/Bedarfsermittlungen“ und angeblich fehlende weitere Unterlagen.

Was das Sozialamt dem privaten Pflegedienst schuldet

Dass die amtliche Hinhaltetaktik für Frau Bakschi nicht lebensbedrohlich wurde, ist ihrem Pflegedienst BAK zu verdanken. Diese 1999 gegründete private Pflegeeinrichtung betreut mit qualifiziertem Personal behinderte Menschen unterschiedlicher Nationalitäten – Deutsche, Russen, Ukrainer, Türken und andere. Dass hier auch Menschen arbeiten, die mit der russischen Sprache und Kultur vertraut sind, muss an dieser Stelle bemerkt werden, weil es womöglich bei der Suche nach Erklärungen für das inhumane Verhalten des Bezirksamts Mitte eine Rolle spielt. Dazu später mehr.

Die BAK hat jedenfalls weiter das an Hilfe geleistet, was die alte Frau – gutachterlich bestätigt – braucht: seit viereinhalb Jahren dreimal die Woche Pflege. Lejla Avalova, Sozialberaterin bei der BAK, sagt: „Wir konnten sie doch nicht im Stich lassen.“ Das geschah ohne Bezahlung; offene Rechnungen in Höhe von insgesamt 42.674,58 Euro sind inzwischen aufgelaufen. Evgenia Bakschi ist es peinlich, dass sie diesen hart arbeitenden Leuten auf der Tasche liegt. Aber auch die Enkeltochter kann sie nicht noch mehr als ohnehin schon belasten.

Vorwürfe und Unterstellungen

Jahr für Jahr hat der Pflegedienst die Rechnungen beim Sozialamt eingereicht – im Vertrauen, Recht und Gesetz würden gelten. Vergebens. Die Dokumente wurden zurückgesandt mit dem Vermerk, dass keine Bewilligung vorliege. Immer wieder wandte sich die BAK mit der Bitte um sachliche Klärung an das Amt. Dieses reagierte mit Unterstellungen wie zum Beispiel in einem Schreiben vom 24. Januar 2020, in dem behauptet wird, die Pflege sei höher als notwendig, und es gehe wahrscheinlich darum, höhere Abrechnungen als zuvor zu erreichen. Behauptet wurde zudem, der Pflegedienst BAK erfülle ohnehin nicht die rahmenvertraglich festgelegten wirtschaftlichen Grundsätze.

Ein Jahr später, am 18. Januar 2021, versuchte das Bezirksamt Mitte, Evgenia Bakschi für den Zeitraum 1. November 2017 bis 31. Oktober 2019 mit 125 Euro pro Monat abzuspeisen, also weit unter dem realen Bedarf. Dieses Ansinnen wies sie mit Verweis auf das Lexxmed-Gutachten als existenzgefährdend zurück. Trotz der beiden ebenfalls aktenkundigen Stürze fehlt ihr außerdem bis heute die Versorgung mit dem Hausnotruf, dem rettenden „roten Knopf“. Zwischen 2017 und dem Januar 2022 hat es keinerlei Begutachtung ihres Zustandes gegeben. Die alte Frau lebt in ständiger Angst, hilflos allein zu sein.

Die Sache mit der russisch-ukrainischen Pflegemafia

Seit 2018 ist eine Untätigkeitsklage beim Sozialgericht wegen des ausbleibenden Pflegebescheids anhängig, aber auch dort verzögert sich die Entscheidung wieder und wieder. Die Probleme der Berliner Justiz sind legendär. Und im Kern steht die Frage: Warum um alles in der Welt werden Evgenia Bakschi die sozialmedizinisch bestätigten Leistungen vorenthalten?

Hinweise liefert womöglich ein Blick auf zwei öffentlich viel beachtete Ereignisse, die just in die Zeit der Leistungsverweigerung fielen. Im Februar 2018 verurteilte das Landgericht Düsseldorf neun Personen wegen massiven, jahrelangen Pflegebetrugs zu zwei bis sieben Jahren Freiheitsstrafe. Sie hatten über zahlreiche Firmen nicht erbrachte Leistungen abgerechnet; teilweise hatten Ärzte und Patienten mitgespielt. Ein Schaden von 4,7 Millionen Euro war entstanden.

Die Täter bekamen das Etikett „russisch-ukrainische Pflegemafia“. Die damalige Sozialsenatorin Dilek Kolat (SPD) nannte damals im Gespräch mit der Berliner Zeitung bundesweit 230 untersuchte Pflegedienste, die fragwürdiger Abrechnungsmethoden verdächtig seien, 50 davon mit Sitz in Berlin. Auch der Pflegedienst von Evgenia Bakschi wurde – auf eine denunziatorische Anzeige hin – rechtlich geprüft. Das Ergebnis: Die BAK arbeitete ehrlich und mit sauberen Abrechnungen. Gegen den Pflegedienst lag und liegt nichts vor, das Verfahren wurde 2020 eingestellt.

Pauschalverdacht gegen Russen

Der Grünen-Politiker Stephan von Dassel, heute Bezirksbürgermeister von Mitte und 2009 bis 2016 Sozialstadtrat, machte hartnäckig und scharf auf das reale Problem des Pflegebetrugs aufmerksam. Im Mai 2014 wurde ein Brief publik, den er an den Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Karl-Joseph Laumann (CDU), geschrieben hatte. Irritierend darin waren Ton und Wortwahl: Da war von Pflegediensten mit „russischer Unternehmensführung“ die Rede und pauschal von russischen Pflegebedürftigen, die systematischen Betrug organisiert hätten.

Auch nach der Verurteilung der Kriminellen im Jahr 2018 kursierten in den Medien Vermutungen, im Pflegebereich liefen nach wie vor krumme Touren. Zweifellos ist Wachsamkeit geboten – im Interesse der Allgemeinheit wie der ehrlich arbeitenden Dienste. Aber einiges spricht dafür, dass die national konnotierte Schärfe gegen russische und ukrainische Pflegedienste in manch einem Kopf haften blieb. Offenbar bis heute, obwohl sich herumgesprochen haben dürfte, dass ohne russische, ukrainische und andere Pflegekräfte aus Osteuropa gerade die ambulante Pflege in Deutschland augenblicklich darnieder läge.

Das ist kein Einzelfall

Zugleich drängt sich die Frage auf: Ist Evgenia Bakschi ein Einzelfall? An Kristine Leuthold, die russischsprachige Sozialberaterin beim Club Dialog, wenden sich jedenfalls immer wieder Angehörige, weil die Pflege durch das Sozialamt Mitte plötzlich auf null gekürzt wurde und bei eindeutig pflegebedürftigen Menschen die Kostenübernahme entfiel. Leuthold beharrt: „Die Verbindung einer ethnisch definierten Gruppe, hier Russen oder Osteuropäer, mit ‚speziellen verweigernden‘ Verwaltungsverfahren ist nicht zulässsig.“

Hinzu kommt: Als Stephan von Dassel 2009 Sozialsenator wurde, galt für ganz Berlin striktester Sparkurs; auch der Druck auf die Sozialämter war damals enorm. Die Suche nach Einsparmöglichkeiten mit hoher allgemeiner Akzeptanz gehört sicherlich zum politischen Dauergeschäft. Ein Plan, einer so bezeichneten „russisch-ukrainischen Pflegemafia“ das Handwerk zu legen, darf mit solcher Akzeptanz rechnen.

Von 2016 an unterstand Ephraim Gothe (SPD), der sich als leidenschaftlicher und fachkundiger Stadtrat für Bauen und Stadtentwicklung erwies, auch der Sozialbereich. Dass Gothe die Sozialsprechstunden abschaffte, weckte seinerzeit Vermutungen, das Soziale sei nicht eben sein Lieblingsterrain. Auf ein Schreiben zum Fall Bakschi antwortete er im Mai 2020 abweisend, er habe volles Vertrauen in seine Mitarbeiter.

Ausreden vom Amt

Seit Herbst 2021 gehört das Soziale zum Bereich von Bezirksstadtrat Carsten Spallek (CDU). Auf die Anfrage der Berliner Zeitung, wie er den Fall Bakschi zu lösen gedenke, teilte er mit Verweis auf das Klageverfahren vor dem Sozialgericht Berlin mit, er könne nicht in schwebende Verfahren eingreifen. Zur Erinnerung: Das Bezirksamt hält den Fall Bakschi seit fünf Jahren in der Schwebe, obwohl alle Angelegenheiten faktisch wie rechtlich geklärt sind. Im Übrigen, so Spallek, könne er keinerlei Auskünfte ohne Vorlage einer Bevollmächtigung von Frau Bakschi erteilen.

Ephraim Gothe und Stephan von Dassel ließen entsprechende Nachfragen der Berliner Zeitung unbeantwortet. In einem Schreiben von Herrn Spallek gibt es allerdings einen Hinweis auf ihre Haltung: Beide Herren hätten sich mit dem Vorgang sehr wohl „auseinandergesetzt“, heißt es da. Und: „Ein Fehlverhalten des Fachbereiches Soziales kann zusammenfassend nicht festgestellt werden.“

Inzwischen haben verschiedene Stellen vom skandalösen Umgang mit Evgenia Bakschi erfahren – so der Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses sowie die Vorstandsvorsitzende der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zur Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischen Unrechts, Dr. Andrea Despot, und Leonid Berezin, Vorsitzender der Berliner Vereinigung „Lebendige Erinnerung“, der Menschen angehören, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder auf dem von der Wehrmacht okkupierten Territorium der ehemaligen Sowjetunion erlebten. Evgenia Bakschi gehört der Vereinigung an, berichtete für sie als Zeitzeugin.

„Tod für die Kindermörder“: Mehr als 1 Million Leningrader kamen während der Nazi-Blockade ihrer Stadt 1941-44 ums Leben - durch Kälte, Hunger oder Bombardierung.

Am 8. September 1941 schnitt die deutsche Wehrmacht Leningrad und seine 2,5 Millionen Einwohner von jeglicher Versorgung ab. Evgenia war im besonders harten Winter 1941/42 sechs Jahre alt. Sie lebte mit Mutter und Großmutter in einem Raum in einer Kommunalwohnung, der Vater war im Krieg verschollen. Die tägliche Aufgabe des Kindes bestand darin, eine Tante zur Arbeit zu begleiten.

Die völlig entkräftete Frau ging zum Arbeitsplatz, weil es dort, vielleicht, etwas zu essen gab. Das Kind hätte – zu Hause oder in der Leichenhalle – ein Zusammenbrechen der Tante melden sollen. Evgenia Bakschi berichtet von einer sehr speziellen Speise: Tischlerleim, den die Mutter gegen Kleidung ertauschte. Solcher Leim wird normalerweise aus Tierknochen – von Rindern, Schafen etcetera – hergestellt. Solche Tiere gab es nicht mehr in Leningrad. Aber viele tote Menschen.

Ehrung für die Leningrad-Überlebenden

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 22. Juni 2021 in der Gedenkstätte Karlshorst zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion an die 27 Millionen vom nationalsozialistischen Deutschland getöteten Menschen erinnerte, nannte er auch die eine Million der in Leningrad Verhungerten. Er sprach also auch von dem, was die kleine Evgenia Bakschi durchgemacht hat.

Und er erinnerte an den Schriftsteller Daniil Granin, der 2014 im Deutschen Bundestag vom Grauen der Leningrader Blockade berichtet hatte: „Wie wollte man dem Hunger entgehen? Man kratzte den Leim von den Wänden und kochte Ledergürtel. Man aß Katzen und Hunde. Unvorstellbares diente in der Stadt als Nahrung.“

Steinmeier sagte seinen deutschen Landsleuten: „Wer Licht in diese Erinnerungsschatten bringen will, muss keine weite Strecke zurücklegen – sie finden sich vor unserer Haustür.“

Genau so ist es. Evgenia Bakschi will keine Bevorzugung oder Bevorteilung als Überlebende des Massenmords von Leningrad oder als Jüdin, die in der Sowjetunion vor den Deutschen sicher war. Sie will einfach, dass Recht und Gesetz auch für sie gelten.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.