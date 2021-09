Berlin - Stefan Aust begrüßt den Reporter im Foyer des neuen Springer-Gebäudes, auch Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt (#FerarrisForFuture) sagt im Aufzug kurz Hallo - er ist furchtbar nett! In der architektonischen Real-Vision von Rem Koolhaas erinnert alles an einen futuristischen Co-Working-Space. In den modernsten Redaktionsräumen der Welt hat selbst Aust kein eigenes Büro. Im Jahr 1968 beobachte Aust zusammen mit Ulrike Meinhof die Blockade der Springer-Druckerei, heute engagiert er sich bei der Welt als Herausgeber. Wir haben mit dem Journalisten über den Wahlkampf und die Höhepunkte der Ära Merkel gesprochen.

Sie waren zwölf Jahre Chefredakteur des Spiegel und sind seit 2014 Herausgeber der Welt. Sie sind damit quasi ein Dinosaurier des Journalismus und haben die guten Zeiten erlebt. Ich habe Sie Sonntag, den 19. September im ARD-Presseclub gesehen und zwischenzeitlich bekam ich das Gefühl, dass Sie da kaum zu Wort gekommen sind.

Ich bin diesen professionellen Quasselstrippen nun mal nicht gewachsen, weil ich nicht so diskussionserfahren bin und das auch gar nicht sein will. Ich bin nicht in der Studentenbewegung gewesen und habe Grundsatzdiskussionen geführt, dass ist nicht mein Ding. Das habe ich auch in meiner Autobiographie geschrieben, ich habe eher so am Straßenrand gestanden und mir das alles angeguckt und meine Geschichten drüber gemacht. Deswegen überlege ich mir auch sehr genau, ob ich an Talkrunden teilnehme. Im Augenblick mache ich eine ganze Menge, weil es gut ist, präsent zu sein, wenn man ein Buch geschrieben hat. Aber ich muss mich nicht ständig in den Vordergrund drängen, um in knatterndem Tonfall Monologe zu halten … Ich bin nicht so ein Diskussionsredner.

Ist die Diskussionskultur in Deutschland heute eine andere? Der Presseclub ist eigentlich ein wunderbares Format, und wenn man sich an den Internationalen Frühschoppen erinnert …

… der hat den Teilnehmern die Sache sehr erleichtert, indem sie erstens rauchen und zweitens Wein trinken konnten. Wenn Sie heute nur ein Glas Wein trinken, ist die Gefahr groß, dass Sie einen falschen Satz sagen. Jeder Satz kann immer aus dem Zusammenhang gerissen und durchs Internet geschleift werden, und deswegen muss man vorsichtig sein.

Liegt das am Internet oder an einer mangelnden Debattenkultur?

Es liegt vor allem daran, dass es eine technische Möglichkeit gibt, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen und ins Internet zu stellen. Wenn Sie bei Werner Höfer beim Internationalen Frühschoppen etwas gesagt hätten, was politisch inkorrekt ist, obwohl es den Begriff damals noch nicht gegeben hat, dann wurde es in gravierenden Fällen allenfalls am nächsten Tag in den Zeitungen besprochen. Aber dass jeder etwas rausschneiden und hochladen kann, das hat es nicht gegeben.

Aber es gab schon diesen Schlagzeilen-Journalismus.

Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob sie als Redakteur dasitzen und erstmal etwas schreiben müssen. Die Schwelle, eine Schlagzeile zu formulieren, liegt viel höher als einfach irgendetwas ins Internet zu setzen. Das geht auch in einer rasenden Geschwindigkeit.

Liegt das nur an der Technik oder sind die Leute empfindlicher geworden?

Das ist vor allem eine technische Frage. Das ist ein Unterschied wie zu Fuß gehen oder ins Auto steigen. Der Kommunikationsverstärker Internet verändert das Verhalten der Leute. Passen Sie mal auf, ich zeige Ihnen das mal. (Stefan Aust holt sein Telefon hervor.) Gucken Sie mal hier: Ich folge 23 Leuten und ich habe 76.487 Follower. Irgendwo steht auch, mit wie vielen Tweets man das geschafft hat. Dabei mache ich ganz wenig. Und das Posting vom Presseclub habe ich nur retweeted, weil die das wollten.

Die Berliner Zeitung am Wochenende hat nachgezählt: Seit 2015 hat Stefan Aust 119 Tweets verfasst oder andere Beiträge geteilt. Seine erste Wortmeldung auf Twitter stammt vom 21. Oktober 2015: „Nachdem mehrere Leute unter meinem Namen unsinnige Mitteilungen verschickt haben, werde ich das jetzt selbst übernehmen.“

Ich möchte nicht in der Situation sein wie viele Leute, die abends nach zwei Glas Wein irgendeinen Quatsch in die Welt setzen und am nächsten Morgen denken: ‚Um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht?‘. Es würde mich nicht wundern, wenn die Hälfte der Leute, die tweeten oder twittern – wie nennt sich denn die Tätigkeit? –, das so machen.

Ich bin mir selbst nicht sicher, ich glaube auf Deutsch sagt man twittern.

Also gut, dann twittern. Ich würde mal behaupten, dass die Hälfte der Leute, die twittern, zu der Zeit nicht mehr Auto fahren sollten.

Trotzdem wird man das Gefühl nicht los, man lebt in erregteren Zeiten. Ob und wann Armin Laschet lacht, spielt eine große Rolle.

Deshalb würde ich mich davor hüten, Politiker zu werden. Politiker werden heute in jedem Moment mit den Handys der Leute überwacht. Dieser Ausrutscher von Laschet, weiß der Deibel was das war. Ich habe mir die berührende Veranstaltung in New York zum Gedenktag von 9/11 angeschaut, da haben sich die Politiker auch getroffen und gelächelt oder sogar gelacht und geredet. Man kann gegen Laschet das eine oder andere sagen, keine Frage. Aber dass das dann plötzlich der absolute Sündenfall war – das finde ich abenteuerlich. Und dann kommt eben dabei raus, dass sich die Politiker so verhalten wie Frau Merkel es die ganze Zeit gemacht hat. Nämlich möglichst wenig sagen und scheel gucken. Scholz ist ein Musterbeispiel dafür: Das einzige Mal, dass ihm mal was entglitten ist, war, als er für die Süddeutsche Zeitung posiert hat und dann ausgerechnet die Raute nachgemacht hat. Das macht ziemlich deutlich, wem er gerade nachzueifern versucht. Das wäre ein großartiges Titelbild: Scholz macht die Raute. Und dann die Zeile: „Kann Scholz Kanzlerin?“.

Dieser Politikertypus aus Hamburg, den Scholz verkörpert, scheint es gerade besonders leicht zu haben.

Die Politiker aus Hamburg oder aus Norddeutschland haben einen gewaltigen Vorteil: Sie sprechen durchweg ein ordentliches Deutsch. Wenn Sie an Helmut Schmidt denken, der ist nun manchmal über den Spitzen Stein (Aust imitiert die Hamburger Mundart) gestolpert, aber er hat eine unheimlich gute Sprache gehabt. Denken Sie auch an Gerhard Schröder aus Hannover. Ich kann gar nicht verstehen, dass Frau Baerbock, obwohl sie aus der Nähe von Hannover kommt, so schlechtes Deutsch spricht.

Woran machen Sie das fest?

(Aust imitiert Baerbock) ‚Joah, dann bin ich vor Oaat gewesen…‘. Müssen Sie sich mal anhören. Sie spricht fast so schlecht Deutsch wie Englisch.

Ist ihr Englisch so schlecht? Sie hat immerhin ein Jahr in London studiert.

Das heißt noch längst nicht, dass sie ordentlich Englisch spricht. Muss man ja auch nicht, aber wenn man Außenminister oder Kanzler werden will, hilft das. Merkel sprach zu Beginn ihrer politischen Karriere schon gutes Englisch. Nicht ganz so gut wie Russisch, glaube ich, aber das kann ich nicht beurteilen, ich spreche kein Russisch. In einem ihrer ersten Auftritte auf Englisch erklärt sie, wie die Stasi gearbeitet hat – das ist doch wunderbar.

Stichwort Merkel: Wenn man sich mit Journalisten über sie unterhält, fällt oft der Satz ‚Wir werden sie noch vermissen‘. Was denken Sie?

Das ist ein Schutzpanzer, den man um sie herumlegt, um sich nicht kritisch mit ihr auseinandersetzen zu müssen. Ich kann nur sagen, ich vermisse sie nicht. Ich finde, sie war zu lange im Amt. Das ist eigentlich eine prinzipielle Angelegenheit. Der gegenwärtige Wahlkampf und die Kandidaten, mit denen wir konfrontiert werden, zeigen, dass wir einen ziemlichen Mangel an Kandidaten haben, die Führungspositionen in der Politik übernehmen können. Wenn Sie das mit Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt vergleichen, dann liegen Welten dazwischen.

Zur Person Stefan Aust wurde am 1. Juli 1946 in Stade geboren. Er war von 1994 bis 2008 Chefredakteur des Magazins Der Spiegel und ist seit 2014 Herausgeber der Tageszeitung Die Welt. Vor seiner Zeit beim Spiegel war er für das NDR Magazin Panorama tätig. Sein Buch Der Baader-Meinhof-Komplex gilt als Standardwerk über die RAF. Seine Autobiografie Zeitreise (Piper Verlag, 656 Seiten, 26 Euro) ist am 31. Mai 2021 erschienen.

Einspruch, Gerhard Schröder folgte auch auf 16 Jahre Helmut Kohl.

Aber in den Kohl-Jahren gab es eine Opposition. Schröder ist nach 16 Jahren angetreten und vor Schröder sind andere Leute angetreten, und die haben alle nicht gewonnen. Wenn die SPD die richtigen Kandidaten gehabt hätte, hätte sie die Wahl vielleicht schon früher gewonnen.

Kohl haben Sie auch nicht vermisst, oder?

Nein, denn Kohl hat denselben Fehler gemacht. Zur Zeit der Wiedervereinigung hat Kohl aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Es hätte auch alles schiefgehen können. Stellen Sie sich vor, der Putsch in Moskau hätte vorher stattgefunden, dann wäre die Mauer vermutlich nicht gefallen. Kohl hat die historisch einmalige Chance richtig genutzt. Dass er dann am 3. Oktober nach der Wiedervereinigung noch einmal antritt für die ersten gesamtdeutschen Wahlen, kann ich nachvollziehen, aber dann wäre es auch gut gewesen. Aber dann nach vier Jahren 1998 noch einmal? Er hätte in Ehre abtreten und sich nicht noch die letzten vier Jahre durchschleppen müssen.

Ist das was spezifisch Deutsches, dass man sich so schwer tut mit Regierungswechseln? Es gibt nicht so viele demokratische Staaten, die ihr Spitzenpersonal so selten austauschen.

Ja, und das finde ich sehr problematisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Amtszeitbegrenzung für den Kanzler einführen müssen. Das Problem ist doch: Wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin mit wechselnder Mehrheit regieren kann, dann haben Sie als Wähler gar keine Möglichkeit mehr, sie loszuwerden. Das Wichtigste, was ein Wähler können muss, ist, jemanden abzuwählen. Nehmen Sie die Wahl 2017 und den anfänglichen Höhenflug von Martin Schulz: Viele Wähler, die Herrn Schulz gewählt haben, wollten wahrscheinlich vor allem Frau Merkel loswerden. Was war am Ende? Mit der Stimme für Schulz hat man Merkel wiedergewählt.

Bei den Parteien würde man sagen: Das war alternativlos.

Es gibt kein gefährlicheres Wort als ‚alternativlos‘. Das haben wir gesehen. Wer seine Politik für alternativlos erklärt, wundert sich irgendwann, wenn der Begriff von einer Alternativpartei genommen wird, die damit ins Parlament einrückt. Die Tatsache, dass die AfD im Parlament sitzt und da auch erstmal bleibt, führt dazu, dass dem bürgerlich-konservativen Block Sitze fehlen.

Die AfD verhält sich zur CDU damit wie einst die Linkspartei zur SPD?

Das ist genau dasselbe, nur mit anderen Vorzeichen. Das ist wie einst mit den Grünen und später mit der Linkspartei für die SPD. Bei Schröders zweiter Wahl stand die Frage im Raum, ob sich Deutschland am Irak-Einsatz der Amerikaner beteiligten sollte. Schröder, übrigens im Gegensatz zur damaligen Oppositionsführerin Angela Merkel, hat sehr deutlich gemacht, dass er es nicht machen will. Damit hat er es geschafft, die Linkspartei unter 5 Prozent zu halten, und deshalb hat er gewonnen. Drei Jahre später ist Lafontaine zur Linkspartei gewechselt. Sie zog wieder in den Bundestag ein und Schröder fehlte nur 1 Prozent für die Wiederwahl. Tragisch. Im Grunde war Oskar Lafontaine dafür verantwortlich, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden ist. Ich weiß aber nicht, ob sie sich jemals bei ihm dafür bedankt hat.

Die AfD ist heute viel stärker als die Linkspartei damals.

Das wiederum liegt an der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Damit hat sie es geschafft, die AfD ins Parlament zu heben. Ich glaube nicht, dass das ihre Absicht war, aber es war erkennbar. Ich kann mich entsinnen: Im Sommer 2015 – das war noch vor der Grenzöffnung – habe ich gesagt, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ist ein Konjunkturprogramm für rechte Parteien.

Das Grenzregime halten Sie derzeit für unzureichend?

Als das Schengener Abkommen geschlossen wurde, haben wir gesagt, wir öffnen unsere innereuropäischen Grenzen nach innen. Es wurde auch gesagt, wir schützen unsere Grenzen nach außen – das ist aber nie passiert. Man hat es den Staaten an der Außengrenze überlassen, wie gut sie die gemeinsame europäische Außengrenze schützen wollen.

(Das Gespräch wird unterbrochen. Austs Telefon klingelt, er geht ran. Es geht um sein Gestüt. Aust erkundigt sich nach dem Wetter – ist der Grasplatz einsetzbar oder ist es zu nass? Aust gibt Instruktionen. Seit etwa 40 Jahren züchtet Stefan Aust in seiner norddeutschen Heimat Stade Pferde. Mittlerweile ist der Name Aust im Reitsport eine feste Größe. Ich stelle ihm die Frage, ob er zwischen Stade und Berlin pendelt. Aust holt aus und erläutert seinen Terminkalender der letzten Woche – es waren sehr, sehr viele Termine. ‚Gar nicht schlecht für einen Rentner, was?‘ . Er lacht. Wir schweifen ab, plötzlich kommen wir auf die RAF und Horst Mahler zu sprechen. Der ehemalige RAF-Terrorist tritt seit einigen Jahren als überzeugter Rechtsradikaler und Holocaust-Leugner in Erscheinung. Nach einer längeren Haftstrafe wurde Mahler am 27. Oktober 2020 aus der Haft in der JVA Brandenburg entlassen.)

Wenn man Horst Mahler näher betrachtet, fällt auf, dass er sich eigentlich nicht verändert hat. Dabei wird die Wandlung vom RAF-Mitglied zum Rechtsradikalen immer als 180 Gradwende beschrieben.

Nein, das ist keine. Ich kenne ihn wirklich gut. Wenn einen jemand abknallen wollte, und es ist ihm nicht gelungen, hat man eine besondere Beziehung zu ihm. Ich habe ihn besucht, als er in Brandenburg im Gefängnis saß, zu einem Vorgespräch für ein Interview über seine Rolle bei der Studentenbewegung. Wenn man ihn fragt ‚Sag mal, Horst, wie kann das denn sein, dass du von ganz links nach ganz rechts gerutscht bist?‘, dann versteht er die Frage nicht. Und erklärt einem, was früher seine Positionen waren und was heute seine Positionen sind. Da sind die Unterschiede nicht groß. Er war früher gegen den amerikanischen Imperialismus und ist es heute auch noch, und er war früher gegen den Staat Israel und ist es heute auch noch.

Hat sich denn der Diskurs anderweitig verschoben? Zumindest Der Spiegel galt früher als dezidiert links.

Das ist falsch. Weil wir in Deutschland die meiste Zeit konservative Regierungen hatten, wurde der Spiegel als kritisches Organ automatisch als links eingeschätzt, weil der Spiegel kritisch gegenüber Adenauer und Kohl war. In dem Moment, in dem eine rot-gelbe oder rot-grüne Regierung an die Macht kam, hat der Spiegel die Positionen gewechselt und ist auf die Oppositionsseite gegangen. Wir waren kritisch gegenüber Kohl, aber als Schröder an die Regierung kam, waren wir nicht das Zentralorgan der Bundesregierung. Das hat uns mal Focus-Gründer Helmut Markwort in einem Kommentar prognostiziert: ‚Der Spiegel wird jetzt das Sprachrohr der rot-grünen Regierung‘. Das haben wir nicht gemacht und das wurde uns auch übelgenommen. Als Schröder die Wahlen vorgezogen hat, wurde unsere Berichterstattung als Wahlkampfberichterstattung für die CDU gewertet. Man hat uns dann dafür verantwortlich gemacht, dass Merkel Kanzlerin geworden ist. Schröder hat zu mir gesagt: ‚Du hast sie zur Kanzlerin gemacht, jetzt sieh‘ zu, dass Du sie wieder loswirst‘. Das stimmte aber nicht. Oft haben mir dieselben Leute, die mir vorgeworfen haben, wir hätten Merkel zur Kanzlerin gemacht, später jedes kritische Wort über Merkel als Majestätsbeleidung aufgefasst.

Sie haben 1968 als Beobachter hautnah miterlebt. Sehen Sie Parallelen zwischen der Studentenrevolte damals auf der einen und ‚Fridays for Future‘ sowie der heutigen Klimabewegung auf der anderen Seite?

Die beiden Hauptsprecherinnen der Fridays-for-Future-Bewegungen sind Millionärstöchter. Die eine ist eine Reemtsma und die andere ist ihre Cousine. Die Mutter war mal verheiratet mit einem Reemtsma. Das ist so die Nummer ‚Unsere Töchter sollen nicht nur reich sein, sondern auch noch gut sein‘. Am liebsten dazu noch berühmt. Die Bewegung ist natürlich ganz wesentlich eine Bewegung der Kinder der oberen Mittelklasse und darüber hinaus.

Das war 68 auch so.

Ja, das war auch so, nur gab es damals wahrscheinlich nicht so viele Millionärskinder. Und auch damals war nicht alles perfekt. Wie wir sehen, sind aus 68 einige ziemlich irre, merkwürdige Bewegungen gekommen, wenn man allein an die RAF denkt. Es gibt auch eine erstaunliche Parallele: Wir dürfen bei der RAF nicht unterschätzen, welche quasireligiöse Dimension dahintersteckte. Und das war kein Zufall. Gudrun Ensslin kam aus einem Pfarrerhaushalt, Ulrike Meinhof kam aus einer evangelisch, sehr stark protestantisch geprägten Familie.

(Wieder klingelt das Telefon. Aust geht ran. Es geht um den Ankauf von Pferden. Aust unterbricht das Gespräch, er sagt er will seine Spekulationen nicht preisgeben.)

Ich finde auch Fridays for Future hat Zeichen einer religiösen Dimension. Und all die Untergangsszenarien, die wir haben, ob es um Corona oder um das Klima geht, zeichnen sich durch apokalyptische Prognosen aus, die man sonst vor allem aus Sekten kennt. Anstatt naturwissenschaftliche Vorgänge zu moralisieren und zu politisieren, könnte man sie auch unideologisch betrachten. Wenn Sie eine abweichende Position vertreten, besteht die Gefahr, dass man in eine Schublade gesteckt wird, in die man nicht hineingehört. Schon der Begriff Klimaleugner…

Sprachlich liegt der Begriff sehr nahe am Holocaustleugner.

Ja, das ist die Absicht. Und der Begriff „Leugner“ hat ja dazu noch eine weitere Dimension. Das bedeutet ja: Er weiß es besser, leugnet es aber. Lügt also. Wer der Auffassung ist, es hat schon immer einen Klimawandel gegeben, leugnet nicht, dass es einen Klimawandel gibt, sondern ist sich nicht sicher, ob dieser Wandel menschengemacht ist.

Sehen Sie eine Gefahr für die Demokratie durch den Klima-Diskurs? Wenn die Gefahr durch den Klimawandel groß ist, gibt es scheinbar gute Gründe, um Sachentscheidungen dem demokratischen Diskurs zu entziehen.

Genau! Das ist ein bisschen so, als ob in diesem Wahlkampf ein großer Regenschirm aufgespannt ist. Und dieser Regenschirm heißt Klimakatastrophe – und die ist so gravierend, dass alle andere Themen an diesem Regenschirm abperlen. Die wirklichen konkreten Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten, werden dadurch einfach beiseitegeschoben, weil man ein alles beherrschendes Angstthema durch die Straßen schleppt. Dabei sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen, ob wir nicht dabei sind, die Leistungskräfte dieses Landes zu verspielen. Und langsam, aber umso sicherer gegenüber den USA oder vor allem China abzufallen.

Die Klimakrise entzieht sich, wenn man sie ernst nimmt, der Verhandlung. Die Grünen haben vorgeschlagen, ein Ministerium einzurichten, das bei allen Gesetzesvorhaben Einspruch einlegen darf.

Die normale Art, Obrigkeitsstaaten oder Diktaturen einzuführen, besteht immer darin, dass man eine ganz große Angst produziert und dazu auch eine Parole hat. Bei uns lautet die Parole im Augenblick ‚Klima schützen‘ – ob die Methoden, die dazu verwendet werden, überhaupt die geringste Wirkung haben, wird gar nicht mehr zur Debatte gestellt, sondern es muss der Sache selbst wegen getan werden. Sie könnten schon morgen die Bundesrepublik mit einer großen Planierraupe in einen großen See schütten und einen Betondeckel drüber machen und alle Autos reinwerfen und den Menschen das Atmen verbieten – das würde global betrachtet kaum einen Unterschied machen.

Fehlt derzeit der Zukunftsoptimismus? In Deutschland tut man sich schwer mit Investitionen in die Zukunft, während in den USA derzeit alles möglich erscheint. Man denke nur an Elon Musks Satelliten-Internetprojekt Starlink.

Vergessen Sie eines nicht dabei: Bei allem, was in den USA im Investitionsbereich passiert, ist massiv Staatsknete involviert. Vom Computer bis zur Mondrakete. Glauben Sie nicht, dass irgendjemand seine Rakete selbst finanziert. Die NASA hat die Entwicklung der Raketentechnik an Privatfirmen delegiert. Schauen Sie sich die Geschichte von Snowden an, dann merken Sie, woher der Vorsprung der Amerikaner im digitalen Bereich stammt. Das sind alles Privatfirmen, die vom Staat finanziert werden. Snowden war für die NSA und CIA tätig, aber sein Geld hat er immer von Dell gekriegt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Staatsgelder in Microsoft und Google reingeflossen sind. Wir denken, das sind die tollen amerikanischen Universitäten und Garagenfirmen. Pustekuchen! Staatsknete bis zum Abwinken! Wenn Sie das hier nachmachen wollen, müssen Sie eine große Universität in einer Grenzregion einrichten, gleich auf Englisch unterrichten und die großen Firmen einladen, Stipendien zu vergeben. Das dauert zwar 20 Jahre, aber dann sind Sie weit vorne. Aber mich fragt ja keiner …

Ich frage Sie.

Das Model hat es mal gegeben. Mit Airbus. Ich kann mich entsinnen, als ich beim Spiegel angefangen habe, gab es eine Geschichte: ‚Der flügellahme Eurovogel‘ – das ist die Erfolgsgeschichte schlechthin geworden. Das hat sich keiner vorstellen können, dass Airbus mal mit Boeing konkurrieren wird.

Aber es gab Politiker, die das Risiko eingegangen sind.

Das war in diesem Fall Franz Josef Strauß. In diesem Bereich gab es natürlich Schmiergelder bis zum Abwinken, um die Flieger irgendwo unterzubringen.

Haben wir ein demographisches Problem? Verhindert die älter werdende Gesellschaft Innovationen?

Warum sollte die Tatsache, dass die Leute älter werden, verhindern, dass sie zukunftsgerichtet denken? Ich habe den Eindruck, dass die älteren Leute viel mehr in die Zukunft und die Technologie gehen, während viele junge Leute vor allem über Work-Life-Balance oder Gendern reden. Aber zum Glück nicht alle.

Das Gespräch führte Maximilian Both.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.