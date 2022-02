Das Sticks'n'Sushi an der Potsdamer Straße gehört zu den angesagtesten Sushi-Restaurants in Berlin. Die Berliner Zeitung am Wochenende wurde auf das Restaurant aufmerksam, als es hieß, dass der amerikanische Rapper Kanye West persönlich das Restaurant besucht habe – und begeistert war. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und testeten das Restaurant nach Feierabend.