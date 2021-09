Berlin - Ein Mann aus Oklahoma landet in Marseille, und er könnte kaum mehr dem europäischen Bild eines solchen entsprechen: Jeans, Gürtel, kariertes Carhartt-Hemd, Vollbart, Sonnenbrille, Basecap tief in die Stirn gezogen. Er schaut kaum nach links und rechts, geht steif und auf direktem Weg ins nächste Best Western Hotel. Er spricht kein Wort Französisch und generell nur das Nötigste, ist dabei aber stets höflich, seine Sätze beendet er mit „Ma’am“ und „Sir“. Im Hotel kennt man diesen Gast namens Bill (Matt Damon) schon, tatsächlich kratzt er seit über fünf Jahren sein auf Bohrinseln und Baustellen erarbeitetes Geld zusammen, um regelmäßig in die Hafenstadt zu fliegen. So lange schon sitzt hier seine Tochter Allison (Abigail Breslin) im Gefängnis. Als Austauschstudentin wurde sie wegen des Mordes an ihrer Freundin verurteilt, bis heute beteuert sie ihre Unschuld. Als sich eine neue Spur auftut, nimmt Bill die Ermittlungen in Frankreich selbst in die Hand und ist dabei natürlich auf Hilfe angewiesen. Die bekommt er von Virginie (Camille Cottin), der Mutter der neunjährigen Maya, der Bill bald ein besserer Ersatzvater wird, als er es für seine leibliche Tochter je war.

