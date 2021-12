Es gibt nichts, was es nicht gibt, denn irgendwas ist ja bekanntlich immer irgendwo, an diesem Sonntag, dem 12. Dezember zum Beispiel, da ist der weltweite Tag des Weihnachtssterns, unter großen Pflanzenfreunden mit einem mindestens kleinem Latinum als Euphorbia pulcherrima bekannt: die wunderschöne Wolfsmilch.

Doch Vorsicht, liebe Katzen und Kinder, besser nicht lutschen, anknabbern, verschlucken, denn der Konsum von giftigem Wolfsmilchsaft kann neben Hautreizungen zu Bauchschmerzen und Brechreiz führen. Zur Beruhigung aller Katzenhalter und Kinderbändiger: Eine von der American Association of Poison Control Center veröffentlichte Datenreihe hat ergeben, dass in 92,4 Prozent der Fälle keinerlei Symptome auftraten und dass 96,1 Prozent der Patienten ohne medizinische Behandlung nach Hause geschickt werden konnten. Bekannte Todesfälle? Null.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Die Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erscheint jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. Dezember 2021 im Blatt:

Wie kommen wir durch die Feiertage, ohne Corona-Streit mit denen anzufangen, die wir doch lieben? Fünf persönliche Geschichten und ein Interview mit einer Expertin



100.000 Soldaten an der Grenze: Greift Putin nach der Ukraine? Und was wird aus Nord Stream 2?



„Ich bin Patient null“: Unser Kollege brachte Omikron aus den Ferien mit nach Berlin



Silvester ohne Böller? Unsere Autoren streiten, ob das sinnvoll ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Bei Bedarf sollte man trotzdem den Giftnotruf (030 19240) wählen und jedes Jahr am 20. März an den Tag des Vergiftungsschutzes für Kinder im Haushalt denken. Der – miau? – Lass-deine-Katze-untersuchen-Tag wird übrigens immer am 22. August gefeiert. Und natürlich sind die Amerikaner, die Erfinder der beklopptesten Aktionstage der Welt, mal wieder weiter, sie begehen am 22. Januar auch noch den Answer Your Cat’s Question Day. Miau! Alternativ ist da noch der Meow Like a Pirate Day am 19. September. Wuff! Ja, doch, auch Hunde haben in den USA etwas zu feiern, etwa den National Hug Your Hound Day am 13. September. Mäh! Klar, selbst der Umarme-ein-Schaf-Tag (30. Oktober) hat Platz im Kalender der Kuriositäten.

„Die 3 größten Fehler bei der Weihnachtsstern-Pflege“

Zurück zum Weihnachtsstern. Dieser festliche Farbenmix, aus immer Grün, meistens Blutrot, manchmal aber auch Rosa und Violett, seltener zweifarbig oder in 50 Schattierungen von Weiß gezüchtet, er ist die Blatt gewordene Vorfreude auf Heiligabend, bei Rewe für 1,59 Euro das Stück im Topf zu haben. Massenware also, die millionenfach ins Wohnzimmer gestellt und nach den Weihnachtsfeiertagen mit einer von Generation zu Generation vererbten Wegwerfbewegung in der Biotonne entsorgt wird. Ein vorgezogener Geh-mit-deiner-Zimmerpflanze-spazieren-Tag (27. Juni) sozusagen. Und frei kombinierbar mit dem Brate-Eier-auf-dem-Gehweg-Tag (4. Juli), dem Komm-im-Schlafanzug-zur-Arbeit-Tag (16. April), dem Mach-früher-Feierabend-Tag (2. Juni), der Schmuggel-ein-paar-Zucchini-auf-die-Terrasse-deiner-Nachbarn-Nacht (8. August) und dem Wink-in-die-Überwachungskamera-Tag am 16. August.

Wer also etwas über die häusliche Weihnachtsstreitkultur der Deutschen wissen will, sollte nicht bis zum bundesweiten Tag der doofen Nuss (2. Februar) oder dem Schuld-sind-die-anderen-Tag (13. August) warten, sondern im Vorgriff auf den Steiger-deine-übersinnlichen-Fähigkeiten-Tag (31. Oktober) einfach mal den Weihnachtsstern befragen. In einem vertraulichen Gespräch könnten die Biotonnenmenschen auch endlich mal erfahren, dass Euphorbia pulcherrima, die wunderschöne Wolfsmilch, eben kein Wegwerfprodukt ist. Warum weiß das kaum jemand? Es gibt doch keinen Sei-lieblos-zu-deiner-Zimmerpflanze-Tag!

Das halbe Internet ist voll mit Ratgeberseiten: „Die 3 größten Fehler bei der Weihnachtsstern-Pflege“, „So blüht die sensible Zimmerpflanze bis ins neue Jahr“ oder „Weihnachtsstern – es gibt ein Leben nach Weihnachten“. Zusammenfassung: mit wenig und nur lauwarmem Wasser gießen, denn Staunässe führt zu Wurzelfäule, nicht nach draußen stellen, warm und hell soll es sein, bei zu viel Zugluft droht kompletter Blattverlust. Und dennoch kommt der Ich-lasse-mir-das-nicht-mehr-gefallen-Tag (7. Januar) meist zu spät für den Weihnachtsstern.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.