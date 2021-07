Berlin - Es ist nicht lange her, da konnten Computerspiele Details kaum darstellen. Kleinteilige Animationen überforderten die Rechenkapazität der Grafikkarte. Heute ist das auf Playstation und PC anders, in der Taqueria el Oso in Prenzlauer Berg hingegen kann man sich wie in einem Level des Egoshooters „Rainbow Six“ von 2011 fühlen. In den renovierten neuen Räumen im hintersten Teil der irgendwie sehr deplatziert und etwas billig wirkenden „Markthalle Pfefferberg“ (wird es die noch geben in 18 Monaten?) steht der Gast in einer Art von sehr sauberer, glatter, seelenloser Animation.

Das passt auf den ersten Blick nicht zu den kleinteiligen Gerichten der mexikanischen Taco-Küche. Denn die weichen kleinen Fladen, wahlweise voll Rind- oder Schweinefleisch, mit Tomaten, Zwiebeln, Petersilie und so weiter, gehören zu den Gerichten, die jederzeit in der Hand auseinanderzufallen drohen – von den vielen Saucen wie Salsa Verde oder Habanero-Mayo, die man sich reichlich an der Theke auftun kann, ganz zu schweigen. Doch der Kontrast hat etwas. Fettige Schweineinnereien (in der Berliner Dependance ist leider nur Schweinefleisch erhältlich!) mit Zwiebeln, Koriander und scharfer Chili-Tunke, die von einem Spritzer Limette – wie der Mexikaner sagt – „zum Leben erweckt“ werden: Das ist für jeden, der einmal bei der Taqueria Güero in Mexiko-Stadt war, die höchste Form des Genusses.

Die Taqueria el Oso, frei übersetzt „Weichfladenkantine des Bären“, kommt da natürlich nicht heran. Aber sie versucht es immerhin, denn hier wird wenig Wert auf Krimskrams gelegt. Stattdessen konzentriert sich die ausschließlich deutsche Belegschaft und die fast ausschließlich aus den USA stammende Kundschaft auf das Symbol der so reichen mexikanischen Küche.

Und im Gegensatz zu 99 Prozent der Tacos, die man in Berlin isst, sind die Bären-Tacos genießbar. Sie sind mexikoecht ganz weich und warm. Die merkwürdige US-Variante bruchknackiger Maishartschalen gibt es hier natürlich nicht. Die Tacos dieser Taqueria eigenen sich nicht als Offenbarung, aber doch ganz gut als Snack für zwischendurch. In zwei Minuten ist die Portion fertig. Und während das Innere des Lokals eher beengend und nicht Imbiss-gerecht wirkt, ja eher an die Kantine eines Kindergartens erinnert, lässt es sich an der Schönhauser Allee vor der Tür immerhin ganz gut aushalten.

Insgesamt ist die Taqueria el Oso noch nicht der End-, sondern der Startpunkt des anlaufenden Taco-Hypes in der Stadt. Denn wie beim Burger-Wahn der letzten Jahre brauchte es einige, die mit zumindest genießbaren Ergebnissen vorausgehen, damit andere nachziehen. Insgesamt lautet das Urteil: Die Taqueria el Oso ist der erste und bislang einzige Ort in Berlin, wo Tacos auf dem Niveau von Mexiko und den USA (und da vor allem Los Angeles – beste Tacos der Welt!) zubereitet werden.

Für einen Snack ist die Höhle der Bärenfladen also gut genug. Damit Menschen nach dem Genuss direkt den nächsten Spanischkurs und Mexikourlaub buchen, reicht es aber noch nicht. Die Amerikaner, die hier Schlange stehen, fliegen ja selbstverständlich jedes Jahr dorthin, wo es die besten Tacos gibt. Sie überbrücken jetzt im Pfefferberg, während sie von Mexiko träumen: eine Woche flanieren in Condesa in Mexico City, eine Woche schlemmen in Oaxaca und dann noch eine Woche in Tulum Krötenschleim (das stärkste Halluzinogen der Welt) rauchen. Danach am Strand ausspannen.

Bewertung: 3 von 5 Punkten

Taqueria el Oso, Schönhauser Allee 177C, 10119 Berlin, täglich (außer Montag) 12 bis 22 Uhr.

