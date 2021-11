Saint-Rémy-de-Provence - Wer individuell schenken möchte, ist mit Vintage-Kleidungsstücken und vor allem -Accessoires gut beraten. Denn nicht nur garantieren Präsente aus zweiter Hand Nachhaltigkeit und Originalität – sie lassen sich auch hervorragend auf den Charakter der oder des Beschenkten abstimmen. Und werden so – mit ein wenig Mühe – garantiert zum Volltreffer.

Mal abgesehen vom stationären Secondhand-Handel, in dem sich manches Designerstück in perfektem Zustand finden lässt, oder den üblichen Onlineplattformen wie Vestiaire Collective, Rebelle und kleineren Portalen wie Vinted oder First Dibs, gibt es im November und Dezember immer auch große internationale Auktionen, auf denen besondere Mode-Kostbarkeiten unter den Hammer kommen. Und weil heute alle Auktionen online zu verfolgen sind und sich bequem von zu Hause mitbieten lässt, muss man gar nicht unbedingt nach London oder Paris fahren – tolle Sachen für die Lieben können ergattert werden, ohne dass man einen Fuß vor die Tür setzt.

Wer eine Freundin mit Prinzessinnen-Ambitionen beschenken will, sollte die Auktion bei Kerry Taylor in London am 7. Dezember nicht verpassen und vorab den Onlinekatalog studieren. Das Givenchy-Kleid zum Beispiel, das Audrey Hepburn 1957 in „Ariane – Liebe am Nachmittag“ an der Seite von Gary Cooper getragen hat, steht genauso auf der Verkaufsliste wie ein traumhaftes goldenes Haute-Couture-Kleid von Chanel aus dem Jahr 1996. Das wurde zur Zeit seiner Entstehung von Amber Valletta getragen und kostete damals 200.000 Dollar – jetzt ist es bei dagegen beinahe günstig wirkenden 10.000 Euro angesetzt.

Fündig werden eifrig Suchende in allen Preisklassen

Fündig wird aber auch – ein Glück –, wer in anderen Preisklassen nach Geschenken sucht: Wer etwas weiter unten einsteigen möchte oder Accessoires wie den berühmten Modeschmuck Chanels verschenken möchte, kann am 14. Dezember eine Auktion bei Gros & Delettrez in Paris verfolgen und online mitbieten. Noch weiter in Richtung Schnäppchen bewegt man sich natürlich auf Ebay: Vielleicht lässt sich dort ein Hermès-Tuch aus schwerer Seide finden, das den „The Crown“-Look perfekt macht?

Viele davon gibt es auf Ebay samt orangefarbenem Originalkarton (schon allein der ist Kult!). Damit sich Freude aber nicht nur unterm Weihnachtsbaum, sondern auch beim Tragen einstellt, sollte erst mal genau geguckt und gelesen werden: In welchem Zustand befindet sich das Tuch? Wie sehen die Bilder aus? Von den Seidentüchern, deren Neupreise bei rund 390 Euro liegen, lassen sich jedenfalls einige mit schönen Motiven auf der Onlineauktionsplattform finden.

Im Moment auch sehr interessant: Gucci-Taschen aus den Siebzigern! Schließlich kommt „House of Gucci“ in Deutschland ab dem 2. Dezember in die Kinos – ein heiß ersehnter Film, der durchaus zur Recherche nach alten Modellen der Kultmarke veranlasst. Warum nicht eines davon mit Kino-Gutscheinen für die Zeit zwischen den Jahren befüllt unter die Tanne stellen? So macht man sich als mögliche Begleitung gleich noch selbst eine Freude. Und die Familientragödie mit Lady Gaga und Adam Driver in den Hauptrollen mit dem passenden Accessoire am Arm zu verfolgen, ist bestimmt ein ganz eigenes Erlebnis.

In jedem Fall gilt: Nehmen Sie sich Zeit beim Stöbern! Schließlich ist das Thema Vintage ein herrlich vielfältiges; wer sich damit auseinandersetzt, wird auf immer neue Ideen und Kombinationsmöglichkeiten stoßen. Eine große Freude also – nicht nur für den oder die Beschenkte, sondern auch für all jene, die suchen, suchen, suchen …

