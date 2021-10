Berlin - Wurden Sie in Ihrer Grundschulzeit auch einmal zum Spielen bei einem Kind eingeladen, dessen Eltern man als philologisch interessiert bezeichnen darf? Erinnern Sie sich an das Abendessen, welches pünktlich um 17 Uhr serviert wurde? Plötzlich sitzen Sie auf skandinavischen Holzstühlen (beliebtes Model: „Stokke Tripp Trapp“ – schon damals kostete einer davon mindestens 400 D-Mark) und suchen verzweifelt den Salzstreuer. Wo ist das Hähnchen vom Wienerwald, wo sind die Pommes? Und wenn es schon keine Coca-Cola gibt, dann doch wenigstens unverdünnten Orangensaft?! Stattdessen: Kohlrabiauflauf und naturtrübe Apfelsaftschorle. Ein Besuch in der taz-Kantine weckt solche Kindheitserinnerungen.

Aber Spaß beiseite: „Die taz-Kantine begrüßt Sie mit einer jungen, dynamischen Küche.“ So steht es jedenfalls auf der Internetseite. Das war Grund genug für zwei frühvergreiste Jungredakteure der Berliner Zeitung am Wochenende, um dort mittags nach dem Rechten zu sehen. Kollege Jesko zu Dohna (Senior-Food-Chief-Editor) und ich (Hobby-Food-Junior-Chief-Editor Maximilian Both) wollten wissen, wie die Genossen von der taz so zu Mittag essen.

Ein Neubau, der sich gelohnt hat

Zunächst einmal: Es ist gar nicht so schlimm, wie ich eingangs beschrieben habe. Die Leute, die in der taz-Kantine arbeiten, sind sehr freundlich. Und die Leute, die in der Kantine sitzen müssen, meist auch. Das neue taz-Gebäude wurde 2018 vollendet: Architekten aus Zürich, 5400 Quadratmeter Nutzfläche, 22 Millionen Euro Baukosten. Wenn man der Architektur-Zeitschrift Bauwelt Glauben schenken darf, wurde der Neubau mit dem Ruf „scheiß taz-Gebäude“ in der neuen Nachbarschaft begrüßt. Die alten Nachbarn hatten Angst, von den neuen Nachbarn verdrängt zu werden. Mit einiger Evidenz lässt sich sagen: Dort, wo der Kaffee mehr als zwei Euro kostet, beträgt die Quadratmetermiete bald mehr als zehn Euro. Wenn man mich fragt: Es hat sich trotzdem gelohnt, ein schöner Bau.

Gleich neben der taz-Kantine liegt der Veranstaltungssaal der taz, dieser fungiert als eine Art Begegnungsstätte: Anfang November stellt die ehemalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) dort ihr neues Buch vor. Schröder steht dem klassischen taz-Publikum politisch nicht unbedingt nahe, sodass man sich die Veranstaltung als eine Art Geisterbahn vorstellen darf, bei der beide Seiten davon überzeugt sind, dass der jeweils anderen Seite die Rolle des Gespensts zugedacht ist – Lust, sich zu gruseln, haben schließlich alle.

Eine mächtige Portion

Zum Essen: Kollege zu Dohna bestellt die Pasta mit Rote-Beete-Pesto für 7 Euro (von der ich ihm schon vor der Bestellung dringend abgeraten habe) und einen kleinen Caesar Salad (3,80 Euro). Ich wiederum bestelle die Wirsingroulade mit Salzkartoffeln (11,90 Euro) und dazu eine Cola. Die Pasta schmeckt wie erwartet: leicht süßlich, hochkalorisch und irgendwie unbefriedigend. Im Caesar Salad überwiegt der Essig. Kein Wunder, dass der Kollege bald unaufgefordert dazu übergeht, mit seiner Gabel in meiner Wirsingroulade herumzustochern. Denn die hat es in sich: Eigentlich ist es überhaupt keine Roulade, sondern ein großer Quader Hackfleisch, bedeckt mit einem Wirsingblatt, dazu noch große Kartoffeln. Eine mächtige Portion.

Angst, hier nicht satt zu werden, muss niemand haben. Die Roulade ist wirklich gar nicht so schlecht, die dünne Bratensoße vermag aber nicht zu überzeugen. Ein Kellner fragt mich skeptisch von der Seite, ob mir die Roulade schmeckt. Ich frage ihn, warum er mich so skeptisch fragt. Er will bloß wissen, ob er sie guten Gewissens einem anderen Gast empfehlen kann. Das finde ich wiederum sehr lustig. Bevor ich ihn fragen kann, ob er nicht auch in der Kantine isst, ist er schon wieder weg.

Die Cola stammt vom Berliner Hersteller Proviant: fair gehandelt, Biorohrzucker und aus Kreuzberg – na ja. Es fängt massiv an zu regnen und uns gefällt die Atmosphäre in der taz-Kantine immer besser. Wer hier zu Mittag isst, tut dies wohl aus Überzeugung. Vielleicht macht Starkregen aber auch aus jeder Gesellschaft, die im Trockenen sitzt, eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir entschließen uns, noch einen Kaffee zu bestellen (2,50 Euro), vorsichtshalber mit Milch, und dazu ein Stück Apfelkuchen zum Teilen (3,80 Euro). Letzterer ist wunderbar süß. Man kann in der taz-Kantine schon ganz ordentlich Mittag essen.

Bewertung: 3 von 5 Punkten

taz-Kantine: Restaurant und Bar, Friedrichstraße 21, 10969 Berlin, Montag bis Freitag 8 bis 18.30 Uhr.

