Berlin - Das open kitchen concept ist ja mittlerweile nicht nur zu Hause in Form von Kochinseln mit großem Barbereich zwischen Duisburg und Frankfurt an der Oder der Traum eines jeden deutschen Hobbykochs. Das Konzept erfunden hat freilich der österreichische Starkoch Wolfgang Puck – es gibt gerade eine sehr eindrucksvolle Dokumentation über ihn auf Disney+ – in Los Angeles in seinem Glamour-Restaurant. Im Spago gingen Hollywoodstars ein und aus und Puck bereitete die Speisen, nur getrennt durch eine Glasscheibe, vor den Augen seiner Gäste zu. Damals, 1982, war das ganz neu und der letzte Schrei. Heute hat das Konzept ja eigentlich gefühlt jedes Restaurant in Berlin übernommen.

Wer allerdings dieser Tage in Berlin mal ein open kitchen concept alter Schule erleben will, der geht ins etwas in die Jahre gekommene Tokyohaus am Adenauerplatz in Charlottenburg und lässt sich mit einem Teppanyaki verwöhnen. Und das Teppanyaki – dabei grillt und flambiert der Koch Fleisch, Fisch und Gemüse auf einer heißen Platte direkt vor dem mit einem Lätzchen gegen Fettspritzer geschütztem Gast – ist die eigentliche Mutter des beschriebenen Konzepts. Denn schon 1945 entstand in Kobe das erste Teppanyaki-Restaurant. Dort wurde zunächst vor allem für amerikanische Besatzungstruppen gegrillt.