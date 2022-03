Es ist Halloween, es ist kalt, windig – und in den Pfützen spiegeln sich die Lichter der Nacht. Laut quietschend poltert die Hochbahn in den dunklen, dreckigen Bahnhof, ein Mann im mittleren Alter steigt aus. Hinter ihm drängt eine Gruppe verkleideter Jugendlicher aus dem Waggon. Die Türen der Bahn schließen sich, und der Zug fährt weiter. Der Mann und die Jugendlichen sind allein auf dem Bahnsteig. Der Ältere tritt ahnungslos in den Halbschatten auf dem Weg zur Treppe, hinab auf die Straße, raus aus der Station. Die Bande schlägt zu. Sie prügeln, treten den Unbekannten, schlagen ihn zu Boden. Da knarzt es plötzlich rhythmisch, schwarze Springerstiefel treten aus dem Dunkel. Auftritt Batman.

Der kostümierte Detektiv

Anders als viele seiner Vorgänger interessiert sich Matt Reeves, Drehbuchautor und Regisseur dieser neusten Batman-Erzählung, nicht für das Woher des Millionenerben und Rächers von Gotham City. Wie Bruce Wayne (Robert Pattinson) seine Eltern verlor, wie er seine Fähigkeiten erlangte oder seine Ausrüstung baute, das alles erfährt das Publikum nur in Nebensätzen oder gar nicht. Das geht sogar so weit, dass der sonst so einfühlende Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Waynes Butler und Vaterersatz, in „The Batman“ kaum auch nur mit seinem Schützling redet, geschweige denn, ihn mal in den Arm nimmt. Reeves, der mit der „Planet der Affen“-Reihe die Kritiker begeisterte und dem produzierenden Filmstudio die Kassen füllte, hat die Heldengeschichte als Film noir inszeniert.

Bruce Wayne ist seit zwei Jahren Batman. In der Nacht jagt er Verbrecher, wobei er gedeihlich mit dem Polizeikommissar James Gordon (Jeffrey Wright) zusammenarbeitet. Das glamouröse Playboy-Leben, das viele Regisseure und Comicbuchautoren Wayne bisher beigegeben haben, findet bei Reeves nicht statt. Als Erbe des größten Unternehmens der Stadt und Teil der Oberschicht ist er kaum zu sehen, ganz im Gegenteil: Der Milliardär lebt zurückgezogen und konzentriert sich auf seine nächtlichen Einsätze. Teils wirkt dieser Batman eher wie ein kostümierter Detektiv, der ob des Ausmaßes des Schreckens dieser Stadt mit seinem Umhang genauso sehr sich selbst schützt wie die Opfer seiner Gegner. In Reeves Gotham herrscht fast immer Nacht, ständig lauert Gefahr, und es regnet so viel, dass eigentlich alle Figuren spätestens nach der Hälfte des dreistündigen Films mit einer Erkältung das Bett hüten müssten.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Stadt der Verbrecher

Robert Pattinson präsentiert den Superhelden als Getriebenen. Hineingeworfen in eine marode Gesellschaft, in der Wahlen nichts ändern und Mafiabosse die Geschicke der Bevölkerung lenken, sucht er seinen Weg. So unsicher sich Batman seiner selbst ist, so unklar ist auch das Verhältnis der Stadt zu ihm. Manche Polizisten lehnen ihn ab, andere arbeiten ihm zu. Kriminelle empfangen ihn freundlich, Superschurken wähnen in ihm einen Bruder im Geiste. Der Held bleibt ein rätselhafter Außenstehender und eignet sich so gut als Vehikel, um die Missstände um ihn herum offenzulegen: Die Strukturen der Macht sind in Gotham so verdorben, dass aus den theoretischen Grundfesten der demokratischen Ordnung in der Praxis die gelebte Unordnung der Moral geworden ist. „Verbrecher im Detektivroman“, schrieb der Filmwissenschaftler Siegfried Kracauer, „sind Störenfriede der Gesellschaft, ohne einbegriffen zu sein in diese Gesellschaft als Ganzes.“ Matt Reeves zeigt dagegen Gotham City als Stadt der Sünde, in der die Gesellschaft als Ganzes den Verbrecher hervorbringt, in ihm erst die endgültige Verkörperung ihrer Machtordnung findet.

Ebenjene Stadt wird nun von einem anderen Rächer heimgesucht. Der Riddler (Paul Dano) bringt einen Würdenträger nach dem anderen um und reißt so Stück für Stück die Stützen der Gesellschaft ein. Dabei hinterlässt er bei jedem seiner Opfer ein Rätsel für Batman, jeder Hinweis führt tiefer ins Netzwerk der Metropole. Batman folgt der Spur und erlangt durch die aufgezwungenen Einsichten zwar nicht die Oberhand über das Geschehen, aber immerhin über seine eigene, unsichere Identität. Dabei trifft er in den Untiefen der Ermittlungsarbeit im übelsten Nachtclub der Stadt auf Catwoman (Zoë Kravitz), die, anders als er, nicht reich geboren wurde und für ihren Lebensunterhalt arbeiten muss.

Mal miteinander, mal gegeneinander kämpfen sie sich durch die Stadt und geraten immer tiefer in die Welt des Riddlers, eines der beliebtesten Gegenspieler Batmans aus dem Universum von DC Comics. Rationaler und perfider, dabei jedoch nicht weniger grausam als der legendäre Joker, für dessen Darstellung im Film Heath Ledger 2008 und Joaquin Phoenix 2019 jeweils einen Oscar erhielten, fungiert er als Symbol der Ausgestoßenen in der Unterschicht, die sich nicht mehr zu helfen wissen. Die brutale Kampfansage des wahnsinnigen Einzeltäters steigert sich zu einem Terror biblischen Ausmaßes, der in seiner Totalität schlussendlich alle zu Opfern macht. „Es wächst die Unheimlichkeit des Gesetzesfrevlers in dem Maße, als seine Tat sich offenbart“, schrieb Kracauer 1925.

Warner Bros. Entertainment Inc. Verbündete, Feindin, Femme fatale: Zoë Kravitz als Catwoman

Ein Milliardär als Anwalt der Ausgebeuteten

Nach dem Film lässt sich sagen: Zum Glück für alle Beteiligten auf und vor der Leinwand hat sich vor einigen Jahren der letzte Batman-Darsteller Ben Affleck als designierter Regisseur von diesem Projekt verabschiedet und Platz gemacht für Matt Reeves, der sogleich die Fäden zum verunglückten Filmuniversum von DC Comics gekappt und es damit geschafft hat, in der soundsovielten Neuauflage von Batman eine relevante Geschichte zu erzählen.

Die Gegensätze in der Gesellschaft erzwingen in Gotham eine Parteinahme. Batman tritt für die Ordnung ein, für das Ideal. Er will etwas an den Umständen verbessern, ohne dabei seinen eigenen Vorteil zu suchen, ganz im Gegensatz zum Superschurken Riddler, aber auch zu Catwoman, die es sich einfach nicht leisten kann, über den Dingen zu stehen. So wird Batman unfreiwillig zu einem Wächter der Elite, dem Retter der Meistererzählung der modernen westlichen Welt, nach der jeder seines Glückes Schmied ist. Wayne, als Profiteur der Reichtumsverteilung und potenzieller Täter, will gleichzeitig Anwalt der Opfer sein. Dabei erkennt er: Rache ist nicht genug, er muss auch Hoffnung stiften. Ob es für die Ausgebeuteten Gothams aber wirklich primär die Hoffnung ist, die zum Guten fehlt, bleibt fraglich. Welche Antwort der nächste Teil der Heldenreise auf Batmans recht selbstgerechte Lebensplanung gibt, darauf lässt sich nun mit Vorfreude warten.

Wertung: 5 von 5 Punkten

The Batman, 2022, 176 min.,R. Matt Reeves, ab 03. März im Kino

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.