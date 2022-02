Berlin - Seid etwa zwei Jahren warte ich jetzt schon darauf, endlich wieder in die USA zu reisen, genau genommen nach New England. Essex liegt an der Ostküste, rund eine Stunde nördlich von Boston. Und genau da gibt es seit 1914 das Woodmann’s mit seinen berühmten Fried Clams und den für mich besten Lobster Rolls (krosse Brioches mit Hummer) der ganzen USA. Der Clou: Butter, Butter, Butter. Denn wie sagt unser Koch Felix Hanika so schön: „Viel Butter, viel lecker.“

Und meine Schwiegerfamilie lebt genau dort an der Ostküste und hat mich über die vergangenen Jahre in die hohe Kunst der Krustentier-Zubereitung eingeführt – und ich sage Ihnen, es gibt so viele Varianten wie verschiedene Krabbeltiere in unseren Ozeanen – und mich sogar mal zu einem der in dieser Gegend traditionellen Clam Bakes mitgenommen. Eine von den Ureinwohnern Amerikas übernommene Art und Weise, Hummer und andere Meeresfrüchte mit Kartoffeln, in Seegras eingewickelt, auf heißen Steinen in einer Grube auf Kohlenglut zu dämpfen! Während das Ganze dann so vor sich hin schwelt, trinkt man kaltes Bier, bis die Beute dann nach rund sechs Stunden vom Zeremonienmeister freigeben wird. Und dann geht das wilde Fressen los!

Mit noch mehr Bier und Plastikbechern voller geschmolzener Butter werden also Hummer, Taschenkrebse und alle Sorten von Muscheln aufgebrochen oder ausgelöffelt. Und der König dieses Brauchs ist und bleibt natürlich der Hummer. Mir wurden schon viele Geschichten und Sagen über diese Ungeheuer des Meeres erzählt, denn die Viecher können in seltenen Fällen fast zwei Meter lang und bis zu 200 Kilogramm schwer werden. Wer die trägen Hummer mit den Gummibändern um die Scheren aus dem Aquarium bei Rogacki in Wilmersdorf kennt, kann sich nicht vorstellen, dass es im Atlantik solche Monster gibt.

Früher waren Hummer eine Plage

Und was viele heute auch nicht mehr wissen: Hummer waren ursprünglich keine Delikatesse. Denn im 17. und 18. Jahrhundert wurden sie massenweise an den Stränden der Ostküste zwischen Connecticut und Maine angespült. Man musste sie einfach nur aufsammeln. Die People of First Nations haben damit (wie übrigens die Holländer in Europa früher mit den Aalen!) ihre Felder gedüngt und sie als Köder für ihre Fischerei genutzt, das haben Historiker herausgefunden.

Auch später noch aßen die weißen Kolonialisten Hummer sehr ungern, denn diese Krustentiere waren so zahlreich, dass man sie nur an Gefängnisinsassen verfütterte. Es war nämlich die billigste Art, an Proteine zu kommen. In den Verträgen von Hausangestellten und Sklaven wurde damals oft festgehalten, dass die Herrschaft ihnen höchstens zweimal in der Woche Krustentiere auftischen durfte. Alles andere galt sogar für Sklaven als Zumutung. Heute ist so etwas unvorstellbar. Aber nun zu meinem Restauranttipp:

Und vorweg gesagt, für mich sind die Scheren der schwarzen Kriechtiere (Hummer sind entweder Rechts- oder Linkshänder, wie wir!) das Beste. Das ist ein Grund, warum ich die Lobster Roll am liebsten habe, denn eine gute enthält immer Scherenfleisch. Der andere Grund für meine Liebe? Wie gesagt, Butter! Und wer gedacht hätte, so etwas gibt es nur in Übersee, irrt – denn man muss nur zu einem kleinen Laden (der Hipster nennt sowas Pop-up!) in die Schlüterstraße fahren.

Albrecht Alvensleben Viel Butter, viel Lecker: Das Motto einer guten Lobster Roll.

Veganer Laden, aber Hummer satt. Das ist Berlin!

Und dort gibt es jetzt in dem eigentlich veganen Laden Superfoods eine kleine Tafel mit allerlei Ostküsten-Gerichten. Und unter The Boiling Shrimp taucht auch meine geliebte Lobster Roll auf. Der militante Veganer weiß also, was gut ist und denkt sogar, dass sich die Berliner für stattliche 32 Euro so ein Röllchen gönnen möchten. Und ich kann Ihnen nach meiner sonnigen Berliner Hummer-Erfahrung sagen: Es lohnt sich. Auch für diesen Preis.

Denn die Lobster Roll aus Charlottenburg ist genauso kross und buttrig wie in Essex und das Hummerfleisch ist so zart und schmeckt so dezent nach Meer und Muscheln, dass sich jeder Biss wie ein kleiner Urlaub anfühlt. Der Grund: Beim Italiener bekommt man billigen tiefgefrorenen Hummer für 10 Euro Einkaufspreis, hier allerdings werden nur große, lebende kanadische Hummer (je kälter das Wasser, desto besser!) verwendet, die schon mal 80 Euro das Stück kosten können. Daher auch der gehobene Preis.

Ketchup isst man zu Austern, nicht zu Hummer

Sehr authentisch sind auch die Salt and Vinegar-Chips, die dazu gereicht werden. Es gibt auch in den USA zwei Lager, die einen schwören auf Pommes Frites, die anderen auf Chips. Und Ketchup? Ketchup geht in den USA zu Austern, aber zu Hummer? Geht gar nicht! In der Schlüterstraße gibt es noch etwas ganz Unamerikanisches: eine Hummer-Bisque (ein kaltes Süppchen aus den ausgekochten Schalen der Hummer). Und die schmeckt fantastisch dazu. Extra Frische verleihen Pickles von Zwiebel und Gurke – und auch das passt gut dazu und sorgt dafür, dass ich Ihnen einen Besuch in Charlottenburg wirklich ans Herz lege. Verbinden sie den doch einfach mit einem kleinen Spaziergang über den Kudamm. Es ist schließlich schon fast Frühling.

Bewertung: 5 von 5 Punkten!

The Boiling Shrimp bei Superfoods, Schlüterstraße 37, 10629 Berlin, Lobster Rolls: Mittwoch bis Samstag 12 Uhr bis Ausverkauft.

