Berlin - Den richtigen Namen für ein Restaurant zu finden ist gar nicht so leicht. Kalauer bei der Namensgebung sind eine Domäne des Friseurmeisterhandwerks. Die meisten Restaurants beschränken sich auf eher deskriptive Titel. Der Name „The Grand“ wirkt trotzdem unfreiwillig komisch, erinnert er doch an den Filmklassiker „Le grand restaurant“ (deutscher Titel: „Scharfe Kurven für Madame“) mit Louis de Funès, in dem dieser den Restaurantchef Monsieur Septime spielt.

Monsieur Septime ist ein ausgewiesener Choleriker, der seinen Gästen mit fast unterwürfiger Freundlichkeit gegenübertritt, aber sein eigenes Personal bis zum Äußersten triezt und auf Perfektion drillt. In einer besonders denkwürdigen Szene verrät Monsieur Septime etwas widerwillig einem deutschen Gast in dessen Landessprache das Geheimnis seiner Kartoffel-Soufflés und verfällt dabei in ein rollendes „R“ und redet sich in Rage: „MUSKATNUSS, HERR MÜLLER!“

Keine Cocktails, aber das macht nichts: Die Weinkarte ist gut kuratiert

Der Film erschien 1966 und damit knapp 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Theodor W. Adornos „Studien zum autoritären Charakter“. Muss man die Sorge haben, als Gast im The Grand angebrüllt zu werden? Selbstverständlich nicht.

Der Eingang zum Restaurant liegt fast etwas versteckt in einer Nebenstraße, der Vorhang direkt hinter der Tür unterstreicht den etwas klandestinen Eindruck, den man beim Betreten des Restaurants bekommt. Als das The Grand und der angeschlossene Clubbetrieb 2012 eröffneten, erwarteten viele Beobachter ein weiteres Promi-Restaurant, vergleichbar mit dem Borchardt oder dem Grill Royal. Tatsächlich eignet sich das Restaurant aufgrund seiner Lage viel weniger zum Sehen und Gesehenwerden. Das mag man bedauern oder eben auch nicht.

Nach einer etwas längeren Corona-Pause ist das The Grand endlich wieder dauerhaft geöffnet, und das ist auch der Anlass des Besuchs. Der Gastraum macht einen unfertigen Eindruck, aber das ist durchaus beabsichtigt, die unverputzten Wände geben den Blick frei auf das Mauerwerk. An der Tür wird man schnell begrüßt, aber über den gesamten Abend macht sich leider der derzeit auch in der gehobenen Gastronomie grassierende Personalmangel bemerkbar. Die Kellner geben trotzdem ihr Bestes, allen Gästen gerecht zu werden. Es dauert nur etwas länger als gewöhnlich. Die Bar ist nicht besetzt, deshalb gibt es keine Cocktails.

Endlich ein gelungener Caesar Salad!

Das macht eigentlich nichts, die Weinkarte ist gut kuratiert. Der Abend beginnt mit einem Riesling des Weinguts Trimbach aus dem Elsass. Das Design der Flasche gefällt mir sehr gut, denn das rote Siegel auf löwenzahngelbem Etikett wirkt so, als wäre das Weingut in den 80er-Jahren hängen geblieben. Lassen Sie sich davon nicht täuschen: Der Wein ist einfach, aber in seiner Klasse ungeschlagen und mit 8 Euro pro Glas eigentlich auch ganz fair bepreist.

Als korrespondierenden Starter gibt es einen Caesar Salad mit drei Garnelen (32 Euro). Die auf der Karte angekündigten gegrillten Römersalatherzen lassen zunächst Böses erahnen, schmecken aber ausgezeichnet. Überhaupt ein grandioser Salat. Bacon, Sardelle und das zu einer feinen Creme verrührte Dressing harmonieren wunderbar. Die Garnelen sind auf den Punkt gegart und von hoher Qualität.

The Grand Nicht nur Steaks gibt es im The Grand, sondern auch einen eigenwilligen aber guten Ceasar Salad.

Warum der Caesar Salad in anderen Restaurants so stiefmütterlich behandelt wird, bleibt ein Geheimnis. Im The Grand entfaltet er jedenfalls sein volles Potenzial. Das Restaurant hat sich mittlerweile gut gefüllt, am Nebentisch bestellt sich ein leicht angetrunkener Ire ein gigantisches Tomahawk-Steak. Gute Idee! Meine Begleitung und ich entscheiden uns für das 600-Gramm-Chateaubriand-Steak, medium rare (für 99 Euro). Eine mächtige Portion. Ob es dazu tatsächlich Beilagen braucht, sei dahingestellt.

Trotzdem bestellen wir Rosenkohl mit Granatapfelsplittern, Pilze, Pommes und eine Salsa Habanero – Letztere ist bemerkenswert frisch und fruchtig, angenehm scharf. Die restlichen Beilagen sind eher solides Handwerk. Das Chateaubriand ist auf den Punkt gegart und wunderbar zart. Es wird auf einer warmen Steinplatte serviert, sodass man sich mit dem Verzehr nicht allzu sehr beeilen muss. Ein sehr gelungenes Stück Fleisch. Ein Abend im The Grand ist trotz der kleineren Wartezeiten derzeit unbedingt empfehlenswert – gerade für jene, die sich für Steaks begeistern können.

Bewertung: 4 von 5

The Grand Restaurant, Hirtenstraße 4, 10178 Berlin, Montag 12 bis 15 Uhr, Dienstag bis Freitag 12 bis 15 Uhr, 18 bis 23 Uhr, Samstags 18 bis 23 Uhr.

