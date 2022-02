„Soll ich die Suppe vor die Tür oder auf die Treppe stellen?“, fragt mich mein Vater durch die Gegensprechanlage. „Kannst du ruhig vor die Tür stellen“, antworte ich nasal. Und atme schwer aus. Ziehe meine Sporthose an, räuspere mich und warte. Kurz mit dem Vater reden, wenigstens etwas.

Ich habe das zweite Mal Corona, erst Delta, im Mai 2021, vermutlich auf einer Recherche in Syrien angesteckt. Ich war damals sogar ein bisschen stolz, endlich diese Krankheit zu haben, über die alle reden. Es war die Zeit, als in den Zeitungen noch stand: „Eine Person aus dem Raum Tübingen hat sich mit der neuen Delta-Variante angesteckt.“ Jetzt ist das anders, jetzt wird bald gemeldet werden, wer sich noch nicht angesteckt hat. Omikron erwischt alle.

Das Jahr sollte gerade richtig beginnen. Da war die Kraft, die ich in den wenigen dunklen Tagen zwischen den Jahren gesammelt hatte, da war diese Energie, die es uns möglich macht, jedes Jahr aufs Neue zu versuchen loszulegen. Für dieses sogenannte „später“ vorzuarbeiten. Oft denke ich, das ist wie vorschlafen, wenn in den nächsten Tagen viel ansteht, aber wenig Schlaf zur Verfügung ist. Das klappt eigentlich auch nie.

Mal wieder gefangen in der Wohnung

Jetzt bin ich wieder in der Wohnung gefangen, ein zweites Mal. Nach sieben Tagen könnte ich mich freitesten, aber nach fünf Tagen schlägt mein Schnelltest aus, die Striche prall und deutlich. Und der Schnelltest liegt wie ein Verdienstorden auf dem Küchentisch. Die Freunde schreiben, rufen jeden Tag an, informieren sich, wie es mir geht, die Eltern schreiben SMS und bitten mich, „wordle“ zu spielen, mein Bruder fragt, ob er mir ein Computerspiel empfehlen soll. Und Vater bringt Suppe.

Ich kenne das Gefühl der Krankheit gut. Zu träge zum Lesen, aber, in meinem Fall, nicht krank genug, um wirklich zu leiden. Zu antriebslos, um „diese Ecken“ in der Wohnung aufzuräumen, aber zu viel Energie, um es sich nicht doch jeden Tag vorzunehmen. Ich langweile mich. Und denke über die Greifswalder Straße nach, eine junge Frau wurde rassistisch angegangen, verprügelt. Spaziergänger in ganz Deutschland fühlen sich immer noch unterdrückt, und wenn in den Nachrichten vom endemischen Zustand gesprochen wird, als Hoffnungsbegriff, dann denke ich an HIV. HIV ist auch endemisch, und der Welt geht es bestimmt nicht besser seitdem.

Ein Westberliner Freund ruft an, fragt, ob er ein Carepaket rüberschicken soll. „Jeans, Kaffee und Kaugummis“, scherze ich. Wir kichern und wundern uns, dass Berliner dieses West-Ost-Ding noch immer spielen. Meine Tante meldet sich, eine Kollegin vom Fernsehsender, für den ich arbeite; Wiebke, die Kollegin von der Berliner Zeitung, fragt, ob der Verlauf mild sei. Es wird sich gesorgt. Und das, ja das ist wohl das beste am Kranksein. Andere sorgen sich.

Dabei geht das Leben normal weiter für mich. Ich übe Rentner sein in meiner Wohnung, laufe gebeugt, weil in den ersten Tagen die Gliederschmerzen unerträglich sind, stütze mich auf der Waschmaschine ab, wenn ich mich zum Pinkeln hinsetze. Und mir fällt auf, in meiner Welt, in der Corona eine Krankheit ist, keine lapidare Erkältung, führt uns diese Infektion zusammen. Meine Welt sorgt sich.

Der seelische Druck ist das größte Leid

Corona macht uns zarter und freundlicher. So viele Menschen fragen nach, schreiben, wollen wissen, wie es einem geht. Kolumnen dürfen spät abgegeben werden, Texte bekommen neue Deadlines. Niemand geht davon aus, dass ich mit Tubus im Mund im Krankenhaus Friedrichshain liege, nein, die Angst heißt hier oft Long Covid. „Gib den Text ruhig später ab, hoffentlich hast du keine bleibenden Schäden“, sagen viele. Sie sagen es, weil nicht wenige meiner Kollegen und Freunde darunter leiden.

Die Journalistin vis-à-vis hat plötzlich Diabetes, die geschätzte Kollegin Margarete Stokowski will einfach nicht fitter werden, so viele Leidensgeschichten. Sie bedrücken, machen Angst. Jedem Infizierten. „Du kannst auch nachts anrufen“, sagt meine Mutter. Sie weiß, dass es mir gesundheitlich gut geht, aber sie weiß auch, und deswegen bietet sie es mir an, dass der seelische Druck das größere Leid ist.

Ich fühle mich sicher und wohl, weil sich so viele Menschen fragen, ob es einem gut geht. Ich weiß, alles wird besser, und irgendwie kriegen wir das schon wieder hin. Die verpassten Termine, die ausbleibenden Recherchen und auch die schmuddeligen Ecken in meiner Wohnung. Der seelische Druck, er ist geringer als beim ersten Mal.

Ich finde, nach fast drei Jahren sollte diese Krankheit endlich in unserer Gesellschaft zu dem führen, zu dem es in meinem Arbeits- und Freundeskreis geführt hat: zu mehr Fürsorge, mehr Freundlichkeit. Füreinander da sein, nicht gegeneinander aufbringen.

„Und, schmeckt die Suppe?“, wird mein Vater später fragen. Natürlich schmeckt sie.

„Ich kann noch mehr machen“, sagt er, und ich freue mich so sehr, es beruhigt mich, dass wir im Falle eines Schmerzes, einer Krankheit, füreinander da sind. Wie wir privat mit den Kranken umgehen, so wie wir uns kümmern, füreinander da sind, Suppen kochen und pflegen - das sollten wir uns als Vorbild nehmen. Unsere Gesellschaft kann nur genesen, wenn wir uns umeinander sorgen.

