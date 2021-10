Berlin - Als ich am Fenster meines Hotels sitze und aus dem Fenster blicke, Krümelkaffee trinke und überlege, was ich morgen wohl anziehen soll, spüre ich den Herbst, nein, sehe ihn. Hier in Grönland zeigt sich der Herbst nicht durch Blätter, die vom Baum fallen, die spiegelfeuchten Straßen und Lebkuchen in der Kaufhalle. Hier zeigt er sich am Himmel.

Mein Zimmer ist dunkel, das Licht aus, es ist still. Weil Nuuk, die Hauptstadt mit 18.000 Einwohnern, keine helle Stadt ist, kann ich sie sehen. Die Nordlichter. Ich kenne sie von Fotos, von Postkarten, aus Filmen und durch Aufnahmen der ISS, von oben. Aber ich kenne sie nicht in echt oder zumindest nur als weiße, wolkengleiche Verunreinigung in einem Nachthimmel. Aber nicht so.

Der Herbst kündigt sich in Berlin schleichend an

„Oh“, sage ich zu mir selbst, stehe auf, lehne mich an die kalte Scheibe. Und dann sehe ich violette Bänder, weiße Striche und grüne Bahnen. Sie flirren, tanzen und sind näher am Furchteinflößen als an der Schönheit. Es scheint nicht nur außerirdisch, sondern es ist auch nicht von dieser Welt.

Ich kann die Größe nicht beschreiben, weil ich nicht weiß, wie groß Sonnenstürme sind, die mit über 300 Kilometer in der Sekunde auf unsere Atomsphäre treffen. Ich weiß nur: Die Nordlichter reichen von der namenlosen Spitze eines Bergs und sie verschwinden, weiter hinten, im schwarzen Nordatlantik. Ich ziehe mich zügig an, renne, mit Krümelkaffee in der Hand, vor das Hotel. „Oha“, sage ich wieder.

Der Herbst in Berlin ist die größte Probe für die meisten Zugezogenen der Hauptstadt. Er kündigt sich schleichend an, wie der Schimmel in der Mitte eines Brotes. Erst als Geschmack, dann irgendwann sichtbar.

Gestern Mantel, morgen T-Shirt

Ich erinnere mich an die grauen Gesichter, damals, als ich noch studiert habe. Oder zumindest versucht habe zu studieren. In den Vorlesungen saßen die jungen Kommilitonen und Kommilitoninnen aus Baden-Württemberg, wo der Herbst golden ist, aus München, Köln und dem Saarland. „Wer den ersten Herbst und Winter in Berlin schafft, der schafft auch ein Leben in Berlin“, wurde gesagt. Müdes Lächeln.

Ich kenne es nicht anders, bin groß geworden in der Stadt, die eigentlich zwei Jahreszeiten zu einer zusammenfügt. Der Winter beginnt Ende Oktober und endet, wenn wir Glück haben, Ende März. Meist aber erst im April, aber dann plötzlich. Gestern Mantel, morgen T-Shirt.

Vor ein paar Jahren schrieb mir ein Freund ins Ausland, während des großen Horrorwinters 2017, ein enger Freund. Gebürtiger Magdeburger. „Komm schnell wieder, wir hatten jetzt fünf Monate kein Sonnenlicht, die Berliner werden verrückt.“ Und ich weiß, er meinte all die neuen Berliner, die traurig, bedrückt, wahnsinnig werden, die anfangen, in öffentlichen Verkehrsmitteln herumzuschnauzen, damit die Traurigkeit Raum finden kann. „Bloß raus mit den schlechten Gedanken“, so fühlt sich das an.

Es ist der Regen, die Kälte, die Eintönigkeit

Herbst und Winter sind die Jahreszeiten, die einen Mechanismus benötigen, um nicht an ihnen den Verstand zu verlieren. Die eine Hälfte von Deutschland fährt Ski, um sich abzulenken, und die andere Hälfte? Die hält durch.

Ich frage mich, wie die Menschen in Nuuk diese Jahreszeit ertragen. In dieser winzigen Stadt, deren Straßen alle im Kreis führen, weil es im Hinterland nichts gibt, wofür es sich lohnt, eine Straße zu bauen. Hier, wo nachts die Eisbären Mülltonnen umstoßen. Ein Kino, eine Schwimmhalle, ein paar Restaurants. Die Dunkelheit ist nicht das Problem. Im März wird es schon wieder hell, im November auch länger als bei uns. Die ewige Nacht ist nur von kurzer Dauer, aber schneidend wie ein eisiger Wind auf dem Alexanderplatz im Winter.

Es ist der Regen, die Kälte, die Eintönigkeit. Und ich dachte, ich könnte auf meiner Reise nach Nuuk lernen und davon erzählen. Aber ich lerne nichts. Die Menschen ergeben sich einfach der Jahreszeit. Manche trinken, andere entscheiden sich für Selbstmord, wieder andere überleben.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.