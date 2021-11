Quamishli - Das Hausdach, auf dem ich sitze, ist der schönste Ort in Quamishli. Einer Stadt im Nordosten von Syrien. Die Sonne brennt, bis der Staub weiß wird und meine Haut braun. Ich lese in einem gepolsterten Sessel ein Buch, neben mir im Schatten dösen zwei kurdische Soldaten, ein grünes Tuch mit Blumenmuster bedruckt auf den Augen wie eine Schlafmaske. Eine Ak47 auf dem Bauch, gehalten wie ein Neugeborenes. Sie hebt und senkt sich mit der Atmung des Soldaten.

Vor vier Minuten ist ein Waffenstillstand beendet worden, seit vier Minuten wird zwei Straßen weiter geschossen und zwischen den Salven höre ich Explosionen. Schwarzer Rauch steigt in den Himmel, russische Hubschrauber fliegen, syrische Milizen schießen, kurdische Soldaten werfen Granaten. Ich esse Yumyum-Nudeln, während zwei Straßen weiter Menschen sterben, und denke dabei an den Breitscheidplatz in Berlin.

Ich denke an diesen Platz, weil die Frau, die ich hierher begleite, indirekt damit zu tun hat. Diesen seltsamen Platz am Kudamm, der für West-Berliner so wichtig ist, weil dort wenigstens versucht wurde, ein Zentrum für diese, unsere, Hauptstadt zu bauen. Den Platz, den ich nur kenne, weil ich mir als Jugendlicher AirMax 90 in der MiniCity im Europacenter gekauft habe. Wenn ich Schule schwänzend mit meiner Mutter im KaDeWe frühstücken war und wir beide mit großer Faszination West-Berliner Omas mit teuren Perlenohrringen beobachtet haben, wie sie am Buffet in der obersten Etage Butter klauen.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Daran denke ich, als diese Frau, Gabi heißt sie, zu mir auf die Dachterrasse kommt, sich neben mich setzt, mitten zwischen die Geräusche des Krieges, und sich zitternd eine Zigarette ansteckt. Gabi könnte so eine KaDeWe-Oma sein. Schön geblieben, aber am Leben alt geworden. Die ohrfeigige Freundlichkeit eines Menschen, der nur noch schwer überrascht werden kann. Ich überlege, warum sich diese Frau nicht fürchtet, hier in Syrien mitten im Krieg. Gabi kommt nicht aus Berlin, Gabi kennt nicht Silvester in Neukölln, was fälschlicherweise von der immer dümmer werdenden BZ als „Kriegsgebiet“ bezeichnet wird.

Gabi hat keine Antworten, sie will nur ihren Enkel wiedersehen

Gabi kommt aus Dortmund. Ihre Familie war nicht reich, nicht arm, es war trotzdem kein einfaches Leben. Und Gabi hat ihren Enkel an den sogenannten Islamischen Staat verloren. Ein Junge, Handballer, groß und anschmiegsam, noch an der Berufsschule hat er seine Pubertät mit dem Irrglauben, dass der Salafismus etwas mit dem Islam zu tun hat, gewechselt. Sie erzählt mir davon. Auf diesem Dach. Ich teile meine Yumyum-Nudeln mit ihr und sie ihre Geschichte mit mir.

Ich denke an den Breitscheidplatz, weil kürzlich ein Mensch, ein weiterer, gestorben ist. Ein Mensch, der geholfen hat, jetzt haben ihn die Spätfolgen dahingerafft. Ich befrage sie. Nach den Anschlägen des IS in Europa. Paris, Nizza, Brüssel und auch Berlin. Und ich frage sie nach Verantwortung und welche Verantwortung ihr Enkel hat.

Die Zigarette knistert, die Glut wird lang, der Filter feucht. Aber Gabi hat keine Antworten auf die Fragen, sie will nur ihren Enkel wiedersehen. Seit sieben Jahren ist er in Syrien, seit mehr als zwei Jahren hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie hat gefragt, uns Journalisten, ob wir ihr helfen können, ihren geliebten Enkel zu finden. Der gut in Fifa war, der das Computerspiel „Call of Duty“, ein Kriegsspiel, noch besser beherrschte, ein Spiel, das auch ich gut kann. Der gerne Kuchen isst, der Freunde hat, der ein Leben vor sich hatte und hierher kam, um, vielleicht, andere Leben zu beenden.

„Ich will ihn noch mal wiedersehen“, sagt sie. „Ich hatte mein Leben, ich will nichts mehr, als ihn noch mal wiedersehen. Vielleicht ist er ja tot oder abgemagert, vielleicht wurde er gefoltert?“, sagt sie fragend. Und ich habe Angst, dass diese Fragen rhetorisch sind. „Wir werden ihn finden“, sage ich.

Plötzlich werden aus IS-Kämpfern Enkel

Gabi macht diesen Krieg, diesen Terror, der seinen Weg bis in meine Heimatstadt gefunden hat, kompliziert. Plötzlich werden aus IS-Kämpfern Enkel, plötzlich werden aus den Opfern der Anschläge des IS Opfer von Menschen, die ich kenne. Ich kenne das Leben von Lucas sehr gut. Und aus gut und böse wird plötzlich gut und Lucas.

Ich denke an den Breitscheidplatz in Berlin, als ich in Quamishli auf dem Dach sitze, und ich denke an all die Kriege, die wir noch kämpfen werden in der Zukunft. An die größte Sehnsucht des Menschen: nach Frieden. Und es macht mich schwindelig zu wissen, dass mein Frieden, der Frieden der freien Welt, nichts anderes bedeutet als die Sorge von unzähligen Gabis auf dieser Welt. Wer Krieg verstehen will, muss mit den Müttern, Vätern, Omas, Opas und Geschwistern reden. Wer verstehen will, was Krieg ist, was Terror ist, was auf dem Breitscheidplatz passiert ist, muss eine Antwort auf diese, folgende Frage haben:

„Lebt mein Sohn, mein Enkel noch?“

Die Doku „Das Erbe des Dschihad – Was tun mit Deutschlands IS-Terroristen?“ von Thilo Mischke läuft am Montag, den 8. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.