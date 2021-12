„Warum rennst du so?“, fragt mich eine Freundin, während wir die Friedrichstraße entlangspazieren. Laub treibt unter Jacken, der Wind legt Wellen in die Pfützen und nimmt ihnen das Spiegelbild. „Ich renne doch gar nicht“, sage ich und weiß trotzdem, dass ich sehr zügig laufe. Dann zieht sie die Hände aus der Jacke und hastet neben mir. Immer im anstrengenden Wechsel zwischen schnellem Laufen und Spurt.

Jeder Versuch, langsamer zu werden, scheitert. Ich bemühe mich wirklich, aber immer wieder falle ich in die gleiche Geschwindigkeit zurück. Es ist wie Vorlesen. Der schnelle Leser kann sich nicht daran gewöhnen, langsam aus einem Buch vorzulesen. Und die Zuhörer müssen sich an die Lesegeschwindigkeit anpassen. Der langsame Läufer muss einfach schneller werden.

Ich wähle diesen Vergleich, weil meine Mutter und mein Vater meinem Bruder und mir sehr viel vorgelesen haben, bis ich 13 oder 14 war. Und meine Eltern, sie haben so zügig vorgelesen, dass mir schwindelig wurde. „Die Smaragdenstadt“, „Der gelbe Nebel“ oder „Hexen, Hexen“, an jeweils zwei oder drei Abenden.

Und so wie meine Eltern mir das schnelle Lesen vererbt haben, haben sie mir auch den „Berliner Schritt“ vererbt. Ich bin mir sehr sicher, dass er vererbt wird, an Berliner. So wie diese misstrauische Herzlichkeit, die abneigende Liebe zum eigenen Bezirk und zu bestimmten U-Bahn-Linien. Er ist in dieser Stadt von großer Wichtigkeit, auch, weil er diese Stadt erst erträglich macht.

Wir laufen durch unsere Erinnerungen

Mit Freunden, die ich am Frankfurter Tor treffe, laufe ich gemeinsam zur Prenzlauer Allee, vom Alexanderplatz bis in die Friedrichstraße, vom Tierpark zum Bahnhof Lichtenberg. Solange ich mich erinnern kann, werden Distanzen bis zu zwei Kilometern gelaufen. Und erst jetzt verstehe ich, warum das so wichtig ist, warum es so viel Spaß macht, ohne dass man darüber nachdenkt. Berliner machen das einfach.

Wenn Besuch aus Köln kommt oder ein Gast aus Hamburg, selbst wenn Münchner sich nach Berlin verirren, dann fürchten sie sich vor den Distanzen. Selbst Berliner wissen: Egal wohin man mit den Öffentlichen will, irgendwie dauert es immer 45 Minuten. Also laufen wir.

Und wir laufen durch unsere Erinnerungen, durch unsere eigene Geschichte, die ja immer auch die Geschichte dieser Stadt ist. 1990, der wütende Spaziergang mit meiner Großmutter, als sie mich vom Alex bis zum Brandenburger Tor, meine Hand in ihrer, zog. Um mir „West-Berlin“ zu zeigen. „Ich wollte das nicht“, sagte sie, mit Tränen in den Augen am Grenzübergang. Was dieser Satz bedeutete, konnte ich damals nicht verstehen.

Der Spaziergang mit meinem Vater durch die Wuhlheide, durch den Pionierpark. Erzählungen, von ihm, wie er mit einem Holzroller durch diesen vergessenen Wald, am gefühlten Rand von Berlin, fuhr. Der sonntägliche Spaziergang zum Ostbahnhof, die elendige Andreasstraße entlang, es ist der Pfad, den meine Mutter als Kind ging.

Und dann natürlich das eigene Leben. Im gröbsten Liebeskummer die gesamte B1 entlanggelaufen, um den dröhnenden Gedanken eines Zurückgelassenen keinen Raum zu geben. Die wilden Routen durch das Neubauhinterland Friedrichshains, als ich Schule schwänzte und nicht erwischt werden wollte. Die endlosen Expeditionen der Pubertät auf den Dächern dieser Stadt, als sie noch keine Dachgeschosswohnungen waren, sondern einfach nur Dächer.

Berlin ist ein zusammengeklebtes Mosaik

Touristen sagen oft, eine Stadt ließe sich nur erschließen, wenn man sie erläuft. Jeder New-York-Reisende kann das bestätigen, jeder, der Paris besucht, würde nickend zustimmen. Und alle, die diese Städte zu Fuß erschlossen haben, wissen von diesem Gefühl der Gleichförmigkeit. Manhattan ist Manhattan, es bleibt das gleiche Gefühl, egal ob Times Square, Wall Street oder Bronx. Die Häuser ändern sich, die Stadt bleibt die gleiche. Paris – noch verrückter. Die schneckenhaft ums Zentrum gewickelten Arrondissements scheinen unverändert schön. Die filmsetgleiche Architektur dieser Stadt vermittelt einem das Gefühl, auf der Stelle zu laufen. Irgendwann sagen die echten New Yorker, die echten Pariser: Ich nehme nur die Öffentlichen, um mich fortzubewegen.

Nicht so in Berlin. Das Überwinden einer Distanz, in dieser Stadt, bedeutet auch das Überwinden so vieler verschiedener architektonischer Stile, so verschiedener Menschen. Diese Stadt, in der wir alle leben, ist eine Welt, die niemand von uns versteht. Die gemeinsame Sprache ist der Spaziergang, das Flanieren, zwischen diesen Welten. Berlin ist keine Metropole mehr, es ist ein zerschlagenes und notdürftig zusammengeklebtes Mosaik, aber jeder Spaziergang durch dieses Mosaik gibt uns wenigstens das Gefühl, an einem Ort zu leben, der von Weltrang ist. Aber eigentlich sind es nur viele kleine Dörfer. Und das wird auf diesen Spaziergängen sehr deutlich.

Hinweis: Ich habe kürzlich mit meiner Smartwatch gemessen, wie schnell der sogenannte „Berliner Schritt“ ist: sieben Kilometer in der Stunde.

