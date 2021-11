Es ist eine andere Welt, die ich betreten kann, indem ich einfach nur die Flughafenhalle verlasse. Ich stehe vor der Tür, sie müsste automatisch sein, aber der Sensor, er ist kaputt. So wie dieser gesamte Flughafen. Kabel hängen aus der Decke, Soldaten mit großen Schweißflecken auf dem Rücken patrouillieren nervös. Ich drücke mit meinem Knie gegen den Handgriff, und die Hitze dieser Stadt drückt sich gegen mich. Die Sonne ist hier näher an mir, fällt direkt von oben herab, so nah am Äquator bin ich gerade, der Schweiß legt sich als Film über mein Gesicht, meine Hände, meine Arme. Meine Haut zieht sich zusammen, wie eine Zunge, die an Salz leckt.

„Hallo, Thilo!“, ruft eine Frau und will mir meine Tasche abnehmen, aber ich schüttele den Kopf, habe wenig dabei, bin nur für vier Nächte in Lagos – Lagos, Nigeria, nicht Lagos, Portugal. Ich recherchiere für eine Reportage, bin auf der Suche nach einem nigerianischen Prinzen – nach demjenigen, der im Internet vorgibt, eine andere Person zu sein.

Nigerianische Internetbetrüger sind dafür bekannt, ihre Arbeit besonders gut zu machen. Und der, den ich suche, er hat versucht, mir Geld aus der Tasche zu locken. Dieser junge Mann, der hier in Lagos lebt, gab vor, eine junge Frau aus Erfurt zu sein, eine Frau, die sehr viel Geld mit Nacktbildern und Videos von sich verdient. Über Instagram schrieb er mir, dass er einen Amazon-Gutschein benötige. Er schrieb in ihrem Namen. 15 Euro müssten reichen. Was er nicht wusste, ist, dass ich mit dieser Frau gesprochen habe, auch sie habe ich interviewt. Sie, die einen Lamborghini besitzt, eine Eigentumswohnung am Kudamm und regelmäßig nach Dubai fliegt.

Der Lonely Planet empfiehlt die Reise nach Lagos

Kürzlich hat der Lonely Planet, dieser Reiseverlag, den die Generation 40+ noch vor 20 Jahren für überlebenswichtig hielt, eine Liste herausgebracht: die zehn wichtigsten Städte, die es 2022 zu besuchen gilt. Freiburg im Breisgau ist auf dieser Liste, Auckland ist auch eine Reise wert. Und Lagos, Lagos ist auf dieser Liste. Ich komme nicht umhin, mir Deuter-Deutsche auf Freiburg-Ausflug auch in dieser Stadt vorzustellen.

Auf dem Weg zum Hotel blicke ich ungläubig aus dem Fenster meines Autos. Ich sehe einen Albtraum. Hunderttausende Menschen, ihre Gesichter hinter Masken, verschimmelte Gebäude, bordsteinlose Straßen. Unzählige VW-Busse, exportiert, deutsche Autos, gefahren so lange, bis sie einfach nicht mehr können. Abfall aus unserer Welt ist hier eine Wertanlage. Ich sehe Slums, so groß wie Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg zusammen, gebaut in der Lagune von Lagos. Auf Holz gebaut, für eine kurze Zeit. Die Ewigkeit ist hier ein Menschenleben lang: 54 Jahre.

Menschen, die bei 33 Grad vor Erschöpfung auf der Mittelinsel einer sechsspurigen Straße zusammenbrechen und einfach liegen bleiben. Ich beobachte Polizeistreifen in der Dämmerung, die hier in Lagos niemals den Tag beruhigt, sondern die Gefahr der Dunkelheit ankündigt. Die AK47 im Anschlag zielen die Polizisten auf ein Auto, ein Mann wird abgeführt. Kinder verkaufen Erdnüsse, Mütter betteln, Männer, von Krankheiten entstellt, die in Europa durch Impfungen verschwunden sind, kämpfen mit ihrem eigenen Leben. Über der Stadt der Geruch verbrannten Mülls und der Atem von 14 Millionen Bewohnern.

Mich erschreckt nur noch wenig

Mir wird schwindlig vor Leben hier in dieser Stadt. „Mach den Vorhang vors Fenster“, sagt mir die Frau, die mich in den nächsten Tagen begleitet. Und ich weiß, warum. Menschen schlagen mit Fäusten gegen die Autoscheibe, als der Fahrer kein Geld gibt. Menschen wollen die Scheiben einschmeißen, als sie sehen, dass Wohlstand durch diese arme Stadt gefahren wird.

„Warum musst du immer in diese Länder fahren?“, fragt mich meine Mutter vor der Abreise und ich beruhige sie. Lagos, sage ich, steht doch sogar auf der Lonely-Planet-Liste. Da ist nichts zu befürchten. Und ich glaube mittlerweile, Gefahren gut einschätzen zu können. Habe eine Ausbildung zu Verhalten in Krisengebieten genossen und frische mein Wissen regelmäßig auf. Ich habe in unzähligen Krisen und Kriegsgebieten dieses Wissen angewandt. Ich habe dort noch immer Angst, aber es erschreckt mich nur noch wenig. Und darum geht es. Angst bedeutet Vorsicht.

Mein Vater, meine Mutter lesen noch in der Nacht die Warnhinweise des Auswärtigen Amts und sind erschrocken. Krankheiten, Terror, Kidnapping, Raub, Mord, alles scheint in Lagos Normalität zu sein. Und die Warnung: „Bitte fahren Sie nicht nach Nigeria, wenn Sie eine Person aus dem Internet kennengelernt haben.“ Ich freue mich, dass ich genau das tue. „Keine Sorge, Mutter“, sage ich und verabschiede mich.

