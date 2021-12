„Immer das Gleiche“, antworte ich, wenn ich gefragt werde, was meine Familie an Weihnachten unternimmt. „Und das finde ich richtig gut“, füge ich oft hinzu. Es muss Anfang der 60er-Jahre gewesen sein, als meine Großmutter entschied, meine nervöse Mutter, damals noch ein kleines Kind, in den Tierpark zu schleppen. „Mutter war nicht auszuhalten“, hatte Oma oft erzählt. „Und der Tierpark war ein verzweifelter Versuch, deine Mutter müde zu bekommen“, sagte sie.

Weil wir eine gottlose Familie sind, auf beiden Seiten, also väterlicher- und mütterlicherseits, haben wir viel Zeit. Besonders viel Zeit haben die Kinder, um darüber nachzudenken, was es wohl für Geschenke geben wird. Und das hat ein angenehmes Gefühl zur Folge: Geschenkenervosität. Was gibt es wohl? Bekomme ich das Legos-Set (heute, mein Bruder und ich) oder die Jeans (damals, meine Mutter).

Der wichtigste Ort ist der Tierpark

Der 24. Dezember ist für meine Familie ein Tag, an dem es vornehmlich um die Kinder geht. Die große Frage am Tage von Jesu Geburt ist: Wie kriegen wir die Kinder still? Da ich von meiner Mutter vieles geerbt habe, unter anderem auch die zermürbende Nervosität, wurden bei mir die gelernten Mechanismen angewandt. Auch ich wurde, seit 1981, in diesen Tierpark geschleppt, damit ich endlich mal ruhig werde. Ab 1987 dann auch mein Bruder.

Das vermutlich wichtigste Ereignis dieses Tages sind dadurch nicht die Geschenke, die Bescherung, der Kuchen, später dann „Die Muppets-Weihnachtsgeschichte“, „Stirb Langsam“ oder „Stechlin“ – dieser Fontane-Film, den mein Vater immer vorführt, in der Annahme, irgendwer möchte diesen Film sehen. Nein, das wichtigste Ereignis ist: der Tierpark.

Wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an den Geruch von Katzenpisse im Alfred-Brehm-Haus, denke ich an diese 40 Weihnachten mit den Menschen, die mir am meisten bedeuten, an die 38 Weihnachten mit meiner Oma. Ich weiß, meine Mutter denkt an die 63 Besuche in diesem von uns allen geliebten Tierpark.

Mein Vater bereitet die Ente vor

Es sind Erinnerungen an die schmuddeligen Eisbären, an die vietnamesischen Hängebauchschweine, an die Wellensittiche, die immer draußen bleiben müssen. Meine besondere Liebe für das kleine Häuschen, in dem die Nager unterkommen. In meiner Familie wird und wurde selten gestritten, und wenn, dann nur über Politik, über die Mauer, über die Welt. Manchmal wurden Türen geknallt. Aber es wurde sich immer (spätestens am Morgen des 25.) wieder vertragen.

Doch niemals im Tierpark. Es herrschte immer der Frieden, die Harmonie, die sich alle am 24. wünschen. Unsere Kirchengesänge sind meckernde Ziegen, unsere Andacht sind die brüllenden Löwen und unsere Hostien sind Pommes in der ehemaligen Cafeteria der HO-Großgaststätten im Tierpark.

Meine Oma, die meine Mutter durch den Tierpark schubst, damit sie die Geschenke vergisst und „wenigstens müde für einen Mittagsschlaf“ wird. Mein Vater, der zu Hause die Ente vorbereitet und vermutlich die erste Sichtung von „Stechlin“ vornimmt.

Der Tierpark in Berlin, er wird es erträglich machen

Jedes Jahr freue ich mich auf diesen Tierpark, als wäre es mein erster Besuch. Damals, als die Apfelsinen noch zwischen den Fenstern gekühlt wurden, als Biere und Cola (zum Rülpsen) gekauft wurden, wusste ich: „Bald, bald ist wieder Tierpark.“

Die Fahrt mit der U5, selbst wenn ich heute mit Carsharing oder eigenem Auto fahren könnte. Das zufällige Treffen mit meinem Bruder, meinen Eltern in der U-Bahn. Die kalten Hände, in denen Stullen gehalten werden. Geschmiert von den Eltern, mit einem feuchten Gürkchen verfeinert, die trockenes Schwarzbrot, nun ja, köstlicher machen. Und die kleine Vorbescherung im Elefantenhaus. Kleines Spielzeug, aber große Freude neben Lori-Äffchen und Spatzen, die verwertbare Reste aus Nashornkacke picken.

Ich erinnere mich an wenige Weihnachten im Detail. Und wenn ich mich erinnere, dann an den Tierpark. Mal starker Regen, eisiges Schlittern, in den letzten Jahren aber: immer wärmere Spaziergänge am 24., manchmal sogar mit offener Jacke. Kein Ort auf der Welt schafft es so gut, mir zu zeigen, wie gut es meiner Familie geht, wie der Tierpark am 24. Und genau das ist es doch, was wir Weihnachten wollen, wir fühlen das, was wir sind, nämlich unsere Familien.

Oma lief Jahrzehnte vor. Jetzt ist es meine Mutter, mit dem Vater an der Hand. Mein Bruder und ich, ja, wir werden die nächsten sein, die vorlaufen. Und ich hoffe, es bleibt noch lange gleich, es bleibt immer das Gleiche, weil jede Veränderung an Weihnachten, wenn jemand verschwindet, oft auch Schmerz bedeutet. Aber ich weiß schon jetzt: Der Tierpark in Berlin, er wird es erträglich machen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.