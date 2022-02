Hamburg - In den zurückliegenden 20 Jahren wurden in Deutschland entscheidende Weichenstellungen bei der Digitalisierung verpasst. Die Konsequenzen dieser Versäumnisse sind heute allgegenwärtig: Apple ist mehr wert als alle DAX-Unternehmen zusammen und bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie bestimmt immer noch das Faxgerät den Takt. Im internationalen Vergleich ist unser Land bei allen wichtigen Rankings zur Digitalisierung nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten; selbst auf europäischer Ebene rangieren wir bei diesen Studien im Durchschnitt auf den Plätzen 12 bis 14. Deutschland ist in Sachen digitale Wettbewerbsfähigkeit während der Corona-Pandemie sogar noch weiter zurückgefallen.

Laut einer Untersuchung des Berliner European Center for Digital Competitiveness (ECDC) rangiert Deutschland bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit mittlerweile auf dem vorletzten Platz in Europa. Ein desolater Befund. Vielerorts regiert Mutlosigkeit, gepaart mit überbordender Bürokratie. Wie konnte es geschehen, dass Deutschland, immerhin eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, bei der Digitalisierung in das europäische Mittelfeld zurückfallen konnte, und im Vergleich zu China und den USA bereits weit abgeschlagen ist?

Bei der systematischen Beantwortung dieser Frage sind wir auf zehn verschiedene Erklärungsansätze gestoßen, von denen allein jeder einzelne das heutige digitale Desaster in unserem Land erklären könnte. Wir nennen sie „Die zehn Todsünden der Digitalisierung in Deutschland“.

1) Reaktion ohne Augenmaß oder: Wie wir ein Jahrzehnt verloren haben

Alle verfügbaren Daten belegen, dass Deutschland vor allen Dingen in den Jahren 2000 bis 2010 den digitalen Anschluss an Länder wie die USA und China verpasst hat – ein Jahrzehnt, in dem Unternehmer, Manager, Investoren und Politiker im sprichwörtlichen Sinne glaubten, das Rad der technologischen Entwicklung wieder zurückdrehen zu können. Für diesen Sachverhalt haben wir den Begriff des verlorenen Jahrzehnts geprägt.

In diesem Zeitraum war man in den Managementetagen deutscher Unternehmen und Finanzdienstleister fest davon überzeugt, der Spuk der Digitalisierung sei vorbei und man könne zur altbewährten Tagesordnung zurückkehren. „Die Daten sollen laufen, nicht die Bürger“, sagte Bundeskanzler Schröder auf der Expo 2000 in Hannover. Seitdem ist wenig passiert. Zwar gibt es seit über zehn Jahren einen digitalen Personalausweis, allerdings wird er in kaum einer Behörde akzeptiert. Wer seinen Wohnort ändert, muss weiterhin zum Amt und eine Nummer ziehen. In der Privatwirtschaft sieht es kaum besser aus.

2) Der fehlende sense of urgency oder: Wie unsere Elite in Politik und Wirtschaft bis heute versagt

Während des verlorenen Jahrzehnts gingen führende Repräsentanten der deutschen Wirtschaft und damit der Old Economy nach unserem Eindruck eine kollektive Wette ein, deren Credo lautete: „Das Internet ist eine in seiner Bedeutung völlig überschätzte Modeerscheinung aus dem Silicon Valley. Geld verdienen kann man nur mit den bewährten Geschäftsmodellen der Old Economy mit echtem Cashflow.“

Noch heute liefern alle Studien zur Digitalisierung Deutschlands im internationalen Vergleich ein niederschmetterndes Ergebnis, ohne dass sich in Politik, Wirtschaft oder im gesellschaftlichen Diskurs irgendeine nachhaltige Reaktion ergeben würde. Der letzte Beleg hierfür ist die zurückliegende Regierungsbildung, bei der der Digitalisierung des Landes keine übergeordnete erkennbare Bedeutung zugewiesen wurde, entgegen allen anderslautenden Parteiprogrammen aus dem Wahlkampf.

Die Einstellung zur Digitalisierung und das Verständnis ihrer Bedeutung ist in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft nach wie vor unterentwickelt. Wir Deutschen scheinen im internationalen Vergleich ein seltsames Volk zu sein: Zwar betonen wir die Bedeutung digitaler Technologien, aber einsetzen wollen wir sie nicht. Wir wollen nicht ausreichend in sie investieren, und anwenden wollen wir sie eher später als früher. „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“, sagte die damalige Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) 2018 in einem Interview und fasste damit ihr Unverständnis für die Wucht der Digitalisierung pointiert zusammen. Ernteroboter und Sensoren auf dem Feld sind in der Landwirtschaft schon längst Realität. Wenn der ländliche Raum auch für junge Unternehmen weiterhin attraktiv sein soll, braucht es flächendeckend schnelles Internet.

dpa „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“, verkündete die damalige Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und brachte damit das Dilemma mit der Digitalisierung unfreiwillig auf den Punkt.

3) Die falsche Strategie oder: Die fehlgeschlagene Konzentration deutscher Unternehmen auf die „Bahnhöfe“ und „Wasserwerke“ beim Monopoly-Spiel

Jedem, der schon einmal Monopoly gespielt hat, ist eines deutlich: Man kann dieses Spiel nicht mehr gewinnen, wenn einer der Mitspieler die wenigen wichtigen Straßenzüge beherrscht. Die Miete, die fällig wird, wenn man zum Beispiel auf der mit Hotels bebauten Schlossallee landet, ist exorbitant.

Ähnlich wie bei den absoluten Toplagen beim Monopoly gibt es im Internet nur wenige Top-Plattformen, die den Zugang zum Endkunden kontrollieren. Konzerne wie Amazon, Alibaba, Google, Netflix, Paypal oder Tencent besitzen die digitalen Endkunden-Kontakte und zwar weltweit. Nicht ein einziges deutsches Unternehmen spielt in dieser Liga heute noch eine Rolle.

Die deutschen Unternehmen haben den eigenen und direkten Zugang zu den Endkunden im verlorenen Jahrzehnt verspielt. Die Konsequenz dieses sträflichen Versäumnisses besteht darin, dass die Gatekeeper jederzeit die Preise und Konditionen verändern können, unter denen sie den Zugang zu „ihren“ Kunden gewähren. Die aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Google und deutschen Medienunternehmen sind hierfür nur ein Beispiel.

Statt an den zukünftigen Wert der „Schlossallee“ zu glauben, haben sich deutsche Konzerne Anfang 2000 mit dem „Südbahnhof“ oder dem „Wasserwerk“ begnügt und fanden das damals in ihrer Naivität auch noch „très chic“. So wurden diese Manager zu strategischen Totengräbern ihrer eigenen Unternehmen.

4) Kontrolle statt Momentum oder: Wie die Privatisierung der Telekom die Digitalisierung in Deutschland behindert

Im Zuge der zweiten Postreform 1995 wurde die Deutsche Telekom AG gegründet, mit dem Bund als einzigem Aktionär. 1996 erfolgte der Börsengang, aber erst im Januar 1998 wurde mit dem Fernmeldeanlagengesetz das Monopol der Deutschen Telekom AG zumindest formal abgeschafft. Zeitgleich nahm die Bundesnetzagentur ihre Arbeit auf, um, falls notwendig, den freien Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt sicherzustellen und die Marktmacht des ehemaligen Monopolisten Deutsche Telekom AG einzuschränken.

Dies war eine „politischen Entscheidung“, der lang andauernde Diskussionen vorausgegangen waren zu der Frage, ob die Telekom die Netze behalten solle oder nicht. Diese politische Entscheidung war ein vermeintlicher „Königsweg“, der dem Konzept folgte, die Telekom – mit dem Bund als Großaktionär – solle die Netze weiterbetreiben, es müsse aber eine Regulierungsbehörde – des Bundes – geschaffen werden, die durch „Oberaufsicht“ den freien Wettbewerb auf diesen Netzen sicherstellt.

In der Automobilindustrie hätte ein solcher „Königsweg“ bedeutet: VW behält die Produktionsanlagen für alle Autos, die in Deutschland produziert werden, und der niedersächsische Ministerpräsident wacht darüber, zu welchen Bedingungen andere Autohersteller bei VW die Produktion ihrer Autos einkaufen können.

Dieser „Königsweg“ konnte in der Praxis nicht funktionieren und ging zu Lasten eines nachfrageorientierten Netzausbaus, was sich in verschiedener Hinsicht bis heute niederschlägt, zum Beispiel in vergleichsweise zu hohen Nutzungskosten.

dpa Telekom, SAP, Deutsche Bahn: Der Netzausbau kommt nicht voran, trotz milliardenschwerer Player.

5) Der Konformitätszwang oder: Warum es in Deutschland keinen Elon Musk geben kann

Häufig verstecken sich die zuständigen Manager hinter den Gremien ihrer Unternehmen. Diese seien zu alt, verstünden die digitale Welt nicht und würden konsequent alle Investitionsanträge ablehnen, die in Richtung digitaler Geschäftsmodelle zielen, so wird uns immer wieder erläutert. Es soll entschuldigend wirken, klingt für uns aber tatsächlich nach einer Kapitulation, Mutlosigkeit und fehlender Zivilcourage des verantwortlichen Managements.

Der Mut, in neue Geschäftsmodelle zu investieren, setzt letztlich voraus, dass der jeweilige Entscheidungsträger zukunftsgerichtet positiv denkt. Nach unserer Beobachtung gilt man aber in deutschen Management-Etagen als fast verhaltensauffällig, wenn man langfristig positiv denkt oder zu Visionen fähig ist. Lieber hält man an Bewährtem fest und überspielt so das eigene Unvermögen, strategisch zu denken und disruptive Prozesse zu managen, die eine komplette Umstrukturierung oder gar Zerschlagung des bestehenden Modells bedeuten können.

Ein Ausnahme-Unternehmer und Visionär wie Elon Musk wäre für uns in deutschen Management-Etagen völlig unvorstellbar. Jemand, der Visionen hat, dabei operativ ausgerichtet pragmatisch ist, sehr hart arbeitet, gelegentlich Marihuana raucht und das Establishment mit seinen Ideen herausfordert, säße in Deutschland in der Psychiatrie oder im Gefängnis, nicht aber im Sessel des Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens, das zwischenzeitlich bei der Marktkapitalisierung nicht nur die Daimler AG, sondern in Summe die deutschen Autobauer überholt hat.

dpa Ein Exzentriker wie der Tesla-Gründer Elon Musk hätte im deutschen Management keine Chance.

6) Falsch verstandener Konservativismus oder: Wie wir in der Ära Merkel ins digitale Abseits gerieten

Auch nach dem Ende der Ära Merkel fehlen in Deutschland umfassende Lösungen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, für die zielgerichtete Förderung von Start-ups und für den ausreichenden Einsatz digitaler Medien in der Bildung – und in der Kommunikation, zum Beispiel mit den Parteimitgliedern der CDU. Deutschland wurde während der Kanzlerschaft von Frau Merkel bei der digitalen Infrastruktur in Europa auf einen mittleren Tabellenplatz durchgereicht, der Abstand zum unteren Tabellenrang in Europa ist für Deutschland in Sichtweite.

Es steht nach der langen Regierungszeit von Frau Merkel vor diesem Hintergrund die Frage im Raum: Tun sich gerade jene Parteien, die programmatisch auf einem konservativen Kern beruhen, mit der Entwicklung neuer Technologien und deren Verbreitung besonders schwer? Stand eine konservative Haltung der Digitalisierung hierzulande möglicherweise im Wege? Verhinderte der Konservativismus eine wettbewerbsfähige Rolle unseres Landes im „Global Village“? Sind Nationen, die eine andere politische Ausrichtung oder Kultur aufweisen, besser auf die Diffusion des Internets vorbereitet? Oder haben Länder, die im digitalen Bereich weiterentwickelt sind, ein anderes Verständnis von „Konservativismus“? Oder stand vielleicht der Konservativismus, den Frau Merkel jahrzehntelang in ihrer Regierungsarbeit praktizierte, inhaltlich für gar nichts mehr – außer für Pragmatismus und Opportunismus?

Nach dem begrifflichen Verständnis des Konservativismus hätte es für den deutschen Staat, der die bedeutendste kontinental-europäische Wirtschaft beheimatet, eigentlich keine vordringlichere Aufgabe geben können, als die erforderliche Infrastruktur zu schaffen, die für eine erfolgreiche Entwicklung der digitalen Wirtschaft erforderlich ist. Tatsächlich geschah in dieser Hinsicht während der Regierungszeit von Frau Merkel im digitalen Bereich: nichts!

Dass die konservative deutsche Politik sehr wohl zu massiven technologischen Einschnitten fähig ist, wenn sie diese für notwendig erachtet, hat Frau Merkel mit der von ihr verantworteten Energiewende bewiesen.

Die Auswirkungen des von der CDU und von Frau Merkel zu verantwortenden jahrzehntelangen Stillstands im Bereich der Digitalisierung ist unter dem Phänomen der zeitlichen Entkopplung von Ursache und Wirkung zu betrachten. Die Konsequenzen dieser Politik werden die nachwachsenden Generationen tragen.

7) (Technologie-)Unternehmer unerwünscht oder: Die Konzentration deutscher Investoren auf Immobilien

Es sind nicht nur die durchwachsenen Renditen, vor allen Dingen im Early-Stage-Bereich, die erfahrene und wirklich professionelle Investoren dazu bewegen, sich bei Investitionen in Start-ups zurückzuhalten. Es gibt noch einen weiteren Grund, und der lautet: „Wir sind konservativ!“ Was soll mit dieser Feststellung eigentlich gesagt werden?

Wollen die Investoren möglicherweise damit begründen, warum über viele Jahre ein Großteil der deutschen Anlagegelder in Immobilien geflossen ist? Man stelle sich vor, wo die deutschen Unternehmen weltweit im digitalen Bereich stehen würden, wenn auch nur ein Prozent der Gelder, die seit 2000 im Immobilienmarkt angelegt wurden, in Start-ups investiert worden wären. Nach einer überschlägigen Berechnung sprechen wir in diesem Szenario über Beträge von knapp 100 Milliarden Euro.

Mit ihrer Haltung, Vermögensanlagen im Immobilienbereich den Vorzug gegenüber Investitionen in Start-ups zu geben, haben sich diese Anleger eigentlich an der Zukunft Deutschlands versündigt. So wichtig die Schaffung von bezahlbarem Mietraum ist: Mauern und Beton, leerstehende Einkaufszentren und Büroparks schaffen nur wenige neue Arbeitsplätze im Gegensatz zu Start-ups, sofern diese sich erfolgreich entwickeln.

Deutsche Investoren sind bis heute eigentlich immer dem Trend gefolgt. Als die Party am Neuen Markt lief, wollten alle sofort dabei sein. Nach dessen Zusammenbruch änderte sich ihre Risikopräferenzkurve fundamental. Nun hieß es nicht selten: „Lieber habe ich zwei Prozent Rendite sicher, als zwanzig Prozent mit Risiko“. Als einen professionellen Investitionsansatz kann man dieses „Hin und Her“ nicht bezeichnen. Heute dominieren US-Investoren die Start-up-Szene. Schon vor der Corona-Pandemie gab es ein klares Ungleichgewicht, so machten Risikokapitalinvestitionen im Jahr 2018 in den USA 0,55 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus; in Deutschland waren es im gleichen Jahr nur 0,04 Prozent. Gerade wenn Unternehmen zur Marktreife gelangen, fehlt es in Europa oft an Kapital. In den USA wurden 2018 über 54 Milliarden Dollar in marktreife Start-ups investiert, in Deutschland waren es im selben Jahr nur etwa 1,2 Milliarden. Die Folge: Vielversprechende Start-ups und Talente aus Deutschland flüchten in die USA oder andere EU-Staaten.

Imago Einkaufszentren wie hier in der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg erfreuten sich als Investitionsobjekt einer hohen Beliebtheit. Statt ins Risiko zu gehen, hat man lieber in Immobilien investiert - das rächt sich jetzt.

8) Stillstand in der Bildungspolitik oder: Wir besitzen das richtige Handwerkszeug

In der Vergangenheit hat unser duales Ausbildungssystem gezeigt, dass es auch im internationalen Vergleich vielen Ländern überlegen ist. Andere Länder haben uns über Jahrzehnte darum beneidet und versucht, dieses Modell der Kooperation zwischen Ausbildung, Schule und Wirtschaft zu kopieren.

Heute, in der vierten Phase der industriellen Revolution, sollte neben dem dualen System – zumindest zusätzlich – eine weitere Kooperation hinzukommen: die enge Verzahnung universitärer Ausbildung im Bereich Forschung und Lehre mit der Schaffung von Plattformen für Unternehmensgründungen (Inkubatoren) einschließlich der Bereitstellung von Finanzierungsmodellen und Know-how. Unsere feste Überzeugung ist, dass dies ein entscheidender Schritt für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sein wird.

Unabhängig von allen Exportstatistiken hängt die Frage nach der Technikfeindlichkeit oder der zukünftigen Wettbewerbskraft einer Gesellschaft wesentlich von den Bedingungen des Bildungs- und Universitätssystems ab. Allen zugänglichen Studien zufolge haben sich in den zurückliegenden 20 Jahren im internationalen Vergleich überraschenderweise gerade hier Defizite aufgetan.

9) Der fehlende Wille zur Veränderung oder: Der Klüngel der Deutschland AG setzt sich fort

Über lange Jahre hat eine Allianz von Managern die Geschicke der deutschen Wirtschaft mitbestimmt. Wechselnde Rollen als Vorstand in dem einen und als Aufsichtsrat in einem anderen Unternehmen bedingten gegenseitige Abhängigkeiten, die echte Kontrolle deutlich behinderten. Die kritische Analyse der Interessenlage eines Vorstandsvorsitzenden war einem Aufsichtsrat nur schwer möglich, wenn der zu kontrollierende Vorstandsvorsitzende zugleich Aufsichtsrat in den Gremien seines Kontrolleurs war. Im Rückblick fragt man sich, wie stark die deutsche Wirtschaft eigentlich tatsächlich sein muss, dass sie diese schwere Form des Klüngels bis heute relativ schadlos überstanden hat.

Dieses System der Überkreuzaufsicht wird seit langen Jahren zutreffend als „Deutschland AG“ bezeichnet. Sie hatte den einen oder anderen Vorteil, wie etwa Kontinuitätssicherung und die Vertretung der Interessen der deutschen Wirtschaft gegenüber der Politik. Aber auch den gravierenden Nachteil, dass diese Konstellation leicht in einen gegenseitigen „Nichtangriffspakt“ münden kann nach – der Devise: „So lange Du mir keine Schwierigkeiten in meinem Aufsichtsrat machst, werde ich dies bei Dir auch nicht tun.“

Aus unserer Sicht hat diese Form der Deutschland AG ganz maßgeblich zur Verkrustung der Führungsetagen der deutschen Wirtschaft beigetragen, zu ausufernden Pensionsmodellen, die man sich gegenseitig unterhalb des öffentlichen Radars bewilligte. Und insbesondere hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland heute bei der Digitalisierung so weit zurückliegt.

Wir hatten seit 2015 den Eindruck, als würde sich dieses System „der greisen Vertreter“ der Deutschland AG durch Überalterung und Sterberate auflösen. Leider müssen wir aber aktuell feststellen, dass es wieder zu Bestrebungen kommt, eine jüngere Version der Deutschland AG zu etablieren.

dpa Dunkle Wolken über Frankfurt am Main. Die Deutschland AG hat ausgedient.

10) Fehlende europäische Impulse oder: Deutschlands zukünftige Rolle als „Scharnier“ zwischen den USA und China

Während wir Arbeiten mit niedrigen Lohnkosten nach China auslagern, exportieren wir teure Autos dorthin. Dieses Modell lässt sich aus verschiedenen Gründen auf Dauer nicht aufrechterhalten. Die zunehmende Qualifizierung chinesischer Arbeitskräfte und der Aufbau einer eigenen Automobilproduktion in China sind nur zwei davon. Das Durchschnittswissen in Deutschland über die Entwicklung in China hat deutliches Verbesserungspotenzial. Unabhängig davon stellen wir uns die Frage, ob wir nicht bereits heute die Vorboten eines sich ankündigenden Wirtschaftskrieges erkennen können.

Wir glauben an Europa und an das Potenzial, das in der europäischen Union schlummert. Aber ob nun mit oder ohne Europa als Partner, wir haben nur eine Möglichkeit, um unser heutiges Wohlstandsniveau in der Zukunft aus eigener Kraft zu halten: Wir müssen in der nächsten Generation zu den führenden Wissensnationen dieser Welt zählen. Ansonsten werden wir in Bündnisse gezwungen oder zu Vasallen des einen oder anderen Systems, ob wir dies wollen oder nicht.

Unser Verständnis über den „richtigen Weg“ gilt völlig unabhängig davon, ob sich in Zukunft das Bild realisiert, das ein hochrangiger Manager von Huawei bei einem Treffen in Peking uns gegenüber von der zukünftigen Rolle Deutschlands gezeichnet hat: als ein Scharnier zwischen den beiden Giganten USA und China. Dies war im Übrigen innerhalb Europas vor gut 30 Jahren noch die Rolle der Benelux-Staaten: Scharnier zu sein zwischen den (europäischen) Giganten Deutschland und Frankreich. So schnell können sich Machtverhältnisse auch auf der globalen Ebene ändern oder relativieren.

Um das Ziel erreichen zu können, (wieder) eine weltweit führende Wissensnation zu werden, kommen wir an einer umfassenden Digitalisierung in Deutschland nicht vorbei. Das ist die eigentliche Chance für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes, die uns geblieben ist. Wir hoffen heute auf eine neue Kraft aus der Kombination von Christian Lindner und den Grünen, einen neuen Ansatz, out of the box zu denken.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.