Gibt es eigentlich eine Rolle, in der Andrew Garfield nicht überzeugt? Man kann es sich kaum vorstellen. Der Mann ist einfach ein grandioser Schauspieler, seine verpusselte Nerdhaftigkeit im poppigen Mystery-Thriller „Under the Silver Lake“ war oscarreif, ebenso wie seine Darbietung in „Tick, Tick… Boom!, dem Musicalfilm von Lin-Manuel Miranda (dem Erfinder des Broadway-Megaerfolgsmusicals „Hamilton“), der seit dem 19. November auf Netflix zu sehen ist.

Garfield spielt den Dramaturgen Jonathan Larson, dem mit „Rent“ ein wahrer Musical-Evergreen gelang, sicherlich auf einer Stufe mit „West Side Story“ oder „A Chorus Line“. Larson verstarb 1996 überraschend am Tag der Premiere von „Rent“, und „Tick, Tick… Boom!“ erzählt von seinem Leben und ist die Adaption seines gleichnamigen Musicals. Larson ist ein junger und ambitionierter Musicaldramaturg in New York, bekanntermaßen einer Stadt voller junger und ambitionierter Musicaldramaturgen, angehender Schauspielstars, Tänzer und Ausnahmesänger. Jeder steht kurz von dem Durchbruch, und wer’s da nicht auf die Bühne schafft, der kellnert oder jobbt in einer schicken Agentur. So wie die Freunde Larsons, ein hübscher diverser Haufen, der sich mit der Energie aller Mitt- und Endzwanziger von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt und den Broadway fest im Blick behält.

Larson selbst wird bald 30 und die drohende Krise muss einfach mit einem Knaller aus dem Weg geräumt werden. Nicht irgendein Musical will er schreiben, sondern DAS Musical. Und seine Musik hat tatsächlich alles, was ein gutes Musical haben muss. Eine mitreißende Mischung aus Up-Tempo-Nummern, gesäuselten Balladen voll sämigem Herzschmerz und poppigen Tanzbodenbumsern, denen sich auch der größte Stiesel kaum entziehen kann. Garfield tanzt, plappert, trällert, singt und juchzt sich durch jede Nummer, so energiegeladen, dass man es kaum aushält. Der Mann ist ein Derwisch und ein Ausnahmetalent.

Und trotzdem wirkt „Tick, Tick… Boom!“ mitunter seltsam artifiziell und unbeseelt, zu selbstsicher sind hier alle richtigen Zutaten zum Musicalsüppchen verkocht worden, als dass man an irgendeinem Punkt mal überrascht wäre. Keine Kante, keine falschen Noten trüben das bonbonbunte Vergnügen. Vielleicht liegt es daran, dass Larsons Musical, seine Kompositionen, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und sich der Anspruch an Musik und Entertainment seitdem stark verändert hat. Aber in diesen Zeiten ist man eventuell dankbar für ein paar Stunden sentimental-süße Unterhaltung, und die liefert „Tick, Tick… Boom!“ auf jeden Fall.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Tick, Tick... Boom!, Spielfilm, 115 min., R: Lin-Manuel Miranda, Netflix

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.