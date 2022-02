Tobi Lakmaker schrieb den Roman „Die Geschichte meiner Sexualität“ bereits 2021, als er noch Sofie Lakmaker hieß. Mittlerweile ist der erfolgreiche Debütroman des niederländischen Schriftstellers und Kolumnisten auf Deutsch erschienen, von Christina Brunnenkamp übersetzt. Die Ich-Erzählerin Sofie beschreibt darin ihr Liebesleben und den einsamen Kampf um ihr Geschlecht. Sie kann sich nicht mit dem Frau-Sein identifizieren und ist mit den Erwartungen, die ihre Mitmenschen an sie stellen, überfordert. Ihre Identitätssuche umfasst eine Zeitspanne von acht Jahren, in denen Sofie verschiedene Männer kennenlernt, bis sie merkt, dass sie eigentlich auf Frauen steht. Aber auch mit denen scheint es nie so richtig gut zu klappen. Wieso das so ist, beschreibt die Protagonistin ehrlich und mit viel Humor.