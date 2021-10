Berlin - Der Mann ist vom Aussterben bedroht! Diese vermeintliche Angst ist der Klebstoff, der die Kreise zusammenhält, in die sich der Journalist Tobias Ginsburg undercover eingeschleust hat: Burschenschaften, Männerbünde, die amerikanische Alt-Right-Szene und ein polnischer Think Tank mit großem politischem Einfluss. Was sie alle eint: die Abwertung von Frauen und sexuellen Minderheiten.

Herr Ginsburg, wer sind denn die letzten Männer des Westens?

Die Vorstellung, dass es nur noch ein paar letzte wahre Männer hier im Westen gibt, ist eine krude, aber immer weiter verbreitete Verschwörungserzählung. Die Vorstellung, dass eine traditionelle, wahre Männlichkeit vom Aussterben bedroht ist durch kulturellen Wandel, ausgelöst von einem mächtigen Feminismus und einer Homo-Lobby. Diese Erzählung ist allerdings nichts Neues. Die kuriose Angst der „Verweiblichung“, der Abschaffung des Männlichen ist ein immens altes Narrativ, ganz ähnliche Dinge hat man schon von Autokraten und Antifeministen vor 200 Jahren gehört. Die Geschichte des Antifeminismus ist so alt wie der Feminismus selber. Das Bedrohliche ist aber, dass innerhalb der letzten zehn Jahre, in denen die internationale Rechte sehr erstarkt ist, dieses Narrativ immer mächtiger wurde und sich immer tiefer in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft reinfräsen konnte.

Woher rührte Ihr Interesse an der antifeministischen Szene?

Dieser Männlichkeitswahn ist etwas, was mir auf Tuchfühlung mit anderen Extremisten schon immer aufgefallen ist. Dieser Wunsch, ein harter Krieger zu sein, die Welt zu retten und für sie zu bluten. Gleich 2009, als ich zum allerersten Mal undercover recherchierte, war das offensichtlich. Mit einem denkbar bescheuerten Decknamen landete ich als Jude inmitten von Faschisten bei einer Burschenschaft in München-Bogenhausen. Hass in dieser Qualität hatte ich vorher noch nicht erlebt, und in den versoffenen Riten war hyperaggressives Männlichkeitsgehabe zentral. Und auch der explizit formulierte Hass auf Frauen und sexuelle Minderheiten. Diesen Hass habe ich in den folgenden Jahren immer lauter wahrgenommen. Dinge, die früher höchstens am Rande der Gesellschaft verhandelt wurden, wie z.B. der Glaube an eine neomarxistische Verschwörung, die mit politischer Korrektheit und Feminismus den Westen zerstören will, las ich plötzlich nicht nur in Manifesten von Neonazi-Terroristen, sondern hörte sie auch von alten Schulfreunden. Auch bei Politikern und in Artikeln großer Zeitungen klangen Versatzstücke davon an. Ich wollte herausfinden, wieso sich die Angriffe auf Demokratie und Pluralismus so oft zuerst gegen Frauen und sexuelle Minderheiten richten.

Wo haben Sie angesetzt?

Ich wollte nicht sofort am tiefen Ende des Swimmingpools eintauchen, sondern dort, wo man emotional vielleicht noch einigermaßen mitkommt. Deshalb habe ich mit den bürgerlichen Antifeministen angefangen.

Wen meint das?

Sogenannte Maskulinisten. Das ist in sich auch eine sehr heterogene, vielfältige Szene, aber grundsätzlich sind das Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Männer die eigentlichen Verlierer in unser Gesellschaft seien. Dass wir tatsächlich in einem Matriarchat lebten, wo Politik nur noch für Frauen gemacht wird. Manche treten als Männerrechtler auf, man findet aber genau die gleiche Art der Argumentation z.B. auch bei sogenannten Pick-up-Artists, die Frauen ins Bett manipulieren wollen, bei Genderseparatisten, die ein Leben ganz ohne Frauen anstreben, bis hin zu Incels, also den unfreiwillig zölibatären jungen Männern, deren Selbsthass immer öfter zu mörderischen Attentaten führt.

Was war Ihre erste Amtshandlung als Maskulinist?

Ich ging zu einer harmlos wirkenden Veranstaltung der „Liberalen Männer“. Das klang ja nett. Und dann trafen sie sich auch noch zur Klausur auf dem Herrenberg, perfekt. Dort hatte ich Männer erwartet, die sich übergangen oder diskriminiert fühlen, und ich habe gehofft, irgendetwas über sie zu begreifen. Denn es gibt ja tatsächlich Themen, über die man reden kann und sollte: Obdachlosigkeit, Drogensucht, Suizid sind etwa alles Dinge, von denen Männer statistisch sehr viel stärker betroffen sind als Frauen – und diese echten Probleme anzugehen, schreiben sich die Maskulinisten auch immer auf die Fahne. Aber davon war dort dann kaum was zu hören. Die Männer steigerten sich in das Feindbild Feminismus hinein, in dem Glauben, gegen eine Übermacht kämpfen zu müssen. Und sie trugen dabei eine solche Aggression in sich, dass es für mich extrem schwer verdaulich war. Solche Gewaltfantasien habe ich selten gehört. Und sie kamen nicht von irgendwelchen Rechtsradikalen vom Rand der Gesellschaft. Das waren Gutverdiener aus der wohlig warmen Mitte. Antifeminismus hat erstmal keine politische Heimat. Gekränkte Männer aller Art können da ansetzen. Später war im beim „Gender-Kongress“, der größten maskulinistischen Veranstaltung in Deutschland. Und dort konnte man dann regelrecht sehen, wie das rechte Gedankengut bei diesen unterschiedlichen Leuten einsickerte.

Woher kommt die Aggression?

Ich habe oft Menschen getroffen, die extrem verzweifelt waren und in diese Welten reingestolpert sind, ohne zu verstehen, was mit ihnen passiert. Wie sehr sie dabei auch ihre eigene Seele zerstören, das ist kaum erträglich mit anzusehen, vor allem bei den ganz jungen Männern: Teenager, die sich in der Welt nicht zurechtgefunden haben und plötzlich sehr tief in einer Welt voller Feinde stecken. Gleichzeitig fällt es mir schwer, da von Opfern zu sprechen. Das Aggressionspotenzial wächst irre schnell, die Grenze von Opfer zu Täter ist da bald nicht mehr leicht auszumachen.

Warum eigentlich gerade der Hass auf Frauen?

Frauenhasser will ja eigentlich keiner sein. Und auch nur die wenigsten geben das zu. Im Zweifelsfall heißt es: „Ich kann ja gar kein Frauenhasser sein, ich habe nämlich eine Mutter und ich hatte auch schon mal Sex.“ Aber auch die, die sagen, sie wollten nur „wahre“ oder „natürliche Geschlechtergerechtigkeit“ sind letztlich bloß auf ihre eigene Identität bedacht, das Männlichkeitsbild, das sie nicht erreichen können, weil die vom Feminismus verseuchten Frauen sich schlecht benehmen. Die neue Rechte versucht ja auch immer, bei ihren Veranstaltungen in die ersten Reihen ein paar gut durchblutete deutsche Mädel zu setzen, damit das Ganze harmloser und zu einem gewissen Grad gleichberechtigt wirkt. Aber die Art und Weise, wie in diesen Zirkeln oft auch über genau diese Frauen gesprochen wird, entlarvt einen heftigen und uralten Sexismus, der dort kultiviert wird.

Es gibt dieses patriarchale Versprechen: Jetzt gerade kriegst du zwar richtig hart aufs Maul, aber irgendwann kannst du es auch nach oben schaffen und dann selbst nach unten treten. Und wenn du ein richtiger Mann bist, schaffst du das auch. Kämpfe für deine Identität, für deine Existenz, für deinen Penis! Das Absurde ist doch, dass diese Menschen, die unten liegen und behaupten, es gäbe kein Patriarchat, selbst Opfer des Patriarchats sind. Denn das bedeutet in der Realität ja nicht, dass Männer Frauen beherrschen. Sondern dass ganz wenige Männer und noch viel weniger Frauen die Macht haben und der Rest verliert. Aber an dem Aufstiegsversprechen halten viele Männer fest, egal ob in Burschenschaften, auf Kollegah-Konzerten oder in Neonazi-Kreisen.

Ist diese „Angst“ vor dem Feminismus wirklich real oder nur vorgeschoben?

Ich bin tatsächlich sehr oft auf Menschen gestoßen, wo ich trotz all meiner Versuche, empathisch zu sein, nichts als strategisches Kalkül gesehen habe. Denn wo Angst ist, lässt sich Geld machen, und in Wut liegt politisches Potenzial. Viele wissen, dass sie mit genau diesen Themen den gekränkten Mann entweder ausnehmen oder benutzen können. Manche haben eigentlich die Juden zu ihren Feinden erklärt, wissen aber, dass sie mit Antifeminismus mehr Menschen erreichen. Das ist für viele als Einstiegsdroge sehr attraktiv und einfach, weil „der Wechsel“, „das Neue“, das da vermeintlich droht, so diffus bleibt. Was Feminismus eigentlich ist oder welche unterschiedlichen Strömungen es gibt, davon haben die meisten ja gar keine Ahnung. Und es interessiert sie auch nicht.

Wie wichtig ist die Popkultur bei der Verbreitung frauenfeindlicher Ideologie?

Die sogenannte Neue Rechte benutzt sie für Radikalisierungs-Kampagnen, Steve Bannon hat es in den USA vorgemacht. In der Alt-Right-Bewegung sind die Früchte deutlich zu erkennen. Ich nenne es „Kicherfaschismus“. Da wird mit Memes gearbeitet oder mit pseudo-ironischen YouTube-Videos. Menschen sollen von der vermeintlichen Spaßkultur angezogen werden, während der „Mainstream“ mit politischer Korrektheit und Co. zum unattraktiven Feindbild stilisiert wird. In den USA hat das super funktioniert und ist mittlerweile in die ganze Welt übergeschwappt, auch nach Deutschland. Ich habe aber das Gefühl, dass die deutschen Rechtsextremen diese Taktik zum Glück nicht sonderlich gut beherrschen. Durch Witz und Humor hat sich die deutsche Recht noch nie ausgezeichnet.

Dass online die Kommunikation oft extrem aggressiv ist, besonders gegen Frauen und sexuelle Minderheiten, daran hat man sich leider schon gewöhnt. Es verstärkt sich aber der Eindruck, dass kulturelle Grenzen zur Offline-Welt fallen. Woran liegt das?

Es gibt die Strategie von Rechten, den Umfang des „Sagbaren“ stetig zu erweitern, das sogenannte Overton-Fenster. Die These ist: Je extremer wir uns ausdrücken, desto mehr verrutscht der Diskurs. Das ist vielen in der Szene sehr bewusst. Aber auch unbewusst findet diese Entwicklung statt, einfach weil man sich an die Art, wie online gesprochen wird, eben gewöhnt und das irgendwann ins echte Leben rüberschwappt. Der Kicherfaschismus hat dabei auch eine große Rolle gespielt. Er hat salonfähig gemacht, dass üble Beleidigung mit einem Augenzwinkern vorgetragen werden konnten. Nach dem Motto „Haha, vielleicht meine ich es gar nicht so“. Diese Zeit neigt sich aber, glaube ich, dem Ende zu. Dafür gab es mittlerweile einfach zu viele Terroranschläge, bei denen die Mörder aus dieser antifemistischen Szene stammten und das auch sehr deutlich kommuniziert haben.

In diesen Fällen war in deutschen Medien oft von verwirrten Einzeltätern zu lesen.

Das ist eine Katastrophe. Man hat immer den Impuls zu unterscheiden: Hier sind die organisierten Nazis und dort sind die komischen Irren. Aber diese Unterscheidung ist falsch, so zu differenzieren ist saudumm, gefährlich und geschichtsvergessen. Und genau deswegen müssen wir uns mit den Inhalten beschäftigen!

Am Beispiel Polen zeigen Sie auf, in welchem Ausmaß antifeministische Ideologien in die Institutionen eingeschleust wurden: in die Kirche, die Politik, die Justiz.

In Polen gibt es eine sehr mächtige Organisation namens Ordo Iuris, die maßgeblich hinter Entwicklungen wie den LGBT-freien Zonen und dem rigorosen Abtreibungsverbot steht. Ich habe mich als AfD-Mitglied ausgegeben und bei Ordo Iuris um ein Gespräch gebeten, wo ich auch mit offenen Armen empfangen wurde. Erstaunt hat mich dann, dass dort keinesfalls religiöse Fundamentalisten saßen, so wie ich es vermutet hatte. Sie haben die Sprache der neurechten antifeministischen Aktivisten gesprochen und es ist ganz klar, dass sie Teil eines globalen Netzwerks sind. Ich saß da und man erklärte mir, dass wir Opfer einer riesigen Verschwörung der Neomarxisten und des jüdischen Milliardärs George Soros seien, die mit Feminismus die Familie abschaffen und unsere Kinder quasi schwul machen wollten. Die vermeintliche Lösung: ein Krieg gegen den Progressivismus.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Für diese globalen Netzwerke ist es in Deutschland viel schwieriger, Fuß zu fassen, weil ihnen hier die religiöse Anerkennung fehlt. Aber sie sind auch hier aktiv und gut vernetzt, in ganz Europa, längst auch in Brüssel. Wenn wir auf die AfD schauen, sehen wir die bekannten Argumente dort ja auch. Und je mehr diese wiederholt werden, auch in den deutschen Medien, desto gefährlicher wird es.

Manchmal wird in Ihren Beschreibung Frustration deutlich. Sie fragen: „Wieso muss eigentlich ich hier sein? Wo ist der Verfassungsschutz? Hat der was Besseres zu tun?“

Ich hätte vielleicht Verständnis, wenn das, was ich tue, schwierig wäre. Aber man muss eigentlich nur mal vorbeigehen. Als ich jetzt wieder das erste Mal in einer ultrarechten Burschenschaft war, hat mir jemand sofort auf die Nase gebunden, dass er stolzer Nationalsozialist ist und das auch jedem erzähle, der dorthin komme. Wir haben ja immer die Vorstellung, dass dieser Hass nur im Verborgenen ausgelebt wird, aber das stimmt eigentlich nicht. Man muss nur nachfragen. Der Verfassungsschutz hat fünf Jahre gebraucht, um die Identitäre Bewegung als rechtsextrem einzustufen. Das ist absolut absurd.

Woran liegt das?

Was soll ich da sagen. Wir wissen, was Hans-Georg Maaßen heute so treibt. Es gibt da strukturelle Probleme, das war spätestens seit dem NSU-Fall klar.

Was hat die Recherche psychisch mit Ihnen gemacht?

Mir glaubt das immer keiner, aber ehrlich gesagt, hat sie mich persönlich weitergebracht und ich bin auch nach wie vor optimistisch. Weil ich das Gefühl habe, je mehr ich mich mit Menschen beschäftige, die so denken, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir gegen dieses Gedankengut vorgehen. Und zwar mit Aufklärung. Junge Menschen müssen ganz konkret lernen, was eine patriarchale Gesellschaft eigentlich ist. Was bedeutet Feminismus oder Faschismus? Das klingt albern, aber ich habe den starken Eindruck, dass sehr viele das nicht wissen. Es geht mir darum, aufzuzeigen, wie zerbrechlich all das ist, was wir so für normal halten. Wir müssen uns der Gefahr bewusst sein - nur dann haben wir auch eine Chance, sie abzuwenden.

Die letzten Männer des Westens, Rowohlt Polaris, 2021. 336 Seiten, 16 Euro, Leseprobe

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.