„Ach Mama, ich bin ja nicht mit Robin alleine“, versuchte Christin R. ihre Mutter zu beruhigen, als sie sich zu nächtlicher Stunde noch mit ihrem Freund Robin H. auf dem Parkplatz des Freibades Lübars treffen wollte. „Tschaka, tschaka, Mama, brauchst keine Angst zu haben, ich schaffe sie alle“, fügte Christin scherzhaft mit den Armen fuchtelnd hinzu, so als würde sie Karate können. Es waren die letzten Worte, die Christins Mutter in der Nacht zum 21. Juni 2012 von ihrer Tochter hörte, die kurz darauf die Wohnung verließ.

Am Morgen darauf wurde die junge Pferdewirtin aus Lübars, einer ländlichen Idylle im Norden Berlins, tot auf dem Parkplatz zwischen Strandbad und Kleingartenkolonie gefunden. Zwei Mordanschläge hatte die 21-Jährige überlebt, bevor sie umgebracht wurde. Zehn Jahre liegt die Tat nun zurück, und sie zählt noch immer zu den niederträchtigsten Verbrechen der jüngeren Kriminalgeschichte Berlins.

Christin R. fiel einem perfiden Mordplan zum Opfer, der selbst erfahrene Kriminalisten fassungslos zurückließ. Die Tat sei ein heimtückischer Mord gewesen, begangen aus Habgier und mit einem „unbedingten Vernichtungswillen“, so erklärte es der Vorsitzende Richter Ralph Ehestädt in seinem Urteil gegen die Mörderbande. Mit ungehemmter Geldgier und kaum zu übertreffender Gefühlskälte sei ein Menschenleben vernichtet worden.

Das Geschehen passt in kein Drehbuch. Zu unglaublich ist das Mordkomplott. Geschmiedet hatten es der Freund von Christin, der zur Tatzeit 23-jährige Robin H., und dessen 55-jährige Mutter Cornelia H. Zudem gab es drei weitere Tatbeteiligte. „Würde der Stoff am Sonntagabend im Fernsehen laufen, würde jeder sagen: zu dick aufgetragen“, sagte ein Gerichtssprecher kurz vor Beginn des Prozesses gegen die Mörder der jungen Frau.

Christin und Robin hatten sich im Frühjahr 2011 kennengelernt, auf einem Reiterhof in Oranienburg, den Robin und seine Mutter erwerben wollten, und auf dem Christin ihre Ausbildung zur Pferdewirtin machte. Es war ihr Traumjob, die junge Frau liebte Pferde. Seit ihrem sechsten Lebensjahr verbrachte Christin ihre Freizeit auf einem Reiterhof in Lübars. Auch Robin war ein Pferdenarr. Im Alter von 16 Jahren war er von seinen Eltern zur Reitausbildung geschickt worden, hatte sich als Springreiter schon einen Namen gemacht. Kurz darauf starb sein Vater, ein Berufssoldat, beim Joggen.

Robin H. fiel der hübschen Pferdewirtin durch sein gewinnendes Wesen auf, er wirkte sympathisch. Die psychiatrische Gutachterin sagte später über ihn, er habe die Fähigkeit, sich geschickt auf andere Menschen einzustellen. Doch es gebe auch den anderen Robin, der andere ausnutzt und manipuliert.

Ostern 2011 wurden Robin und Christin ein Paar. Der junge Mann erzählte seiner neuen Freundin und deren Familie, dass er früher beim Kommando Spezialkräfte (KSK) in Afghanistan gewesen sei. Seine Aufgabe dort sei „beobachten und eliminieren“ gewesen. Bei der Bundeswehr will er einen Unfall gehabt haben, bei dem die Beifahrerin starb. Er sei mit einer Frau verheiratet gewesen, die unheilbar an Krebs erkrankt und bei einem Unglück ums Leben gekommen sei.

Das waren, so stellte sich später heraus, nichts als Lügen, die Christin, ihre beiden Brüder und ihre Eltern aber glaubten, und die, so erklärte es die Psychiaterin, als taktisches und bewusstes Verhalten einzuschätzen und Teil der narzisstischen Persönlichkeit von Robin H. seien. Sie bezeichnete die Unwahrheiten, die der junge Mann erzählte, als „Mittel, sich selbst aufzuwerten“.

Imago/Olaf Wagner Die Trauerveranstaltung

Mutter Cornelia H. soll 250.000 Euro Schulden gehabt haben

Für den Hof sollten Robin und seine Mutter 650.000 Euro zahlen. Geld, das sie nicht hatten und auch nicht aufbringen konnten. Trotzdem unterschrieben sie den Kaufvertrag. Doch der Kauf der Immobilie musste rückabgewickelt werden, weil Mutter und Sohn nicht zahlen konnten.

Die Ermittlungen ergaben, dass Cornelia H. kurz darauf einen anderen Pferdehof nahe der havelländischen Gemeinde Friesack pachtete. 2000 Euro musste sie dafür im Monat zahlen. 500 Euro weniger, als die 55-Jährige als Baufinanzberaterin verdient haben soll. Das Geld wurde weniger, der Schuldenberg höher. Mit rund 250.000 Euro soll Cornelia H. im Minus gewesen sein, als Christin zu ihrem Robin auf den Pferdehof zog.

Im Oktober 2011 schmiedeten Mutter und Sohn den teuflischen Plan. Sie beschlossen, das Leben von Robins Freundin bei diversen Lebensversicherungen mit hohen Summen zu versichern und die junge Frau dann zu töten. Die erste Police unterschrieb Christin R. noch selbst. Sie war in Robin verliebt, glaubte, es handele sich um eine Kreditabsicherung. Weitere Versicherungen wurden ohne ihr Wissen abgeschlossen.

Mit der Millionensumme, die die Assekuranzen nach Christins Tod zahlen würden, wollten Robin und seine Mutter ihre vielen unbezahlten Rechnungen begleichen und sich den Traum vom eigenen Pferdehof erfüllen. Wie Cornelia H., eine gelernte und mit Finanzgeschäften vertraute Anlageberaterin, ernsthaft glauben konnte, dass die Versicherungen das Geld überweisen würden – ungeprüft und ohne die Hintergründe des Todes der jungen Frau zu kennen – ist unbegreiflich.

Ostermontag 2012 begingen Mutter und Sohn laut Urteil des Berliner Landgerichts den ersten Mordversuch. Das junge Paar war an diesem Tag mit Christins Eltern in einem Steakhaus in Glienicke/Nordbahn essen. Auf der Heimfahrt setzte Robin seine Freundin am Hof ab und behauptete, noch tanken fahren zu müssen. Christin war mit Cornelia H. allein im Haus. Die Frauen unterhielten sich. Da stach Robins Mutter völlig unvermittelt mit einem Küchenmesser von hinten auf ihr argloses Opfer ein.

Robin sprach beim Messerangriff seiner Mutter von einem Blackout

Christin R. erlitt eine fünf Zentimeter tiefe Stichwunde. Doch sie konnte sich wehren, trat der Angreiferin das Messer aus der Hand und rief aufgelöst ihren Freund an. Robin H. beruhigte sie und fuhr sie ins Krankenhaus. Die junge Pferdewirtin hatte Glück, innere Organe waren durch den Stich nicht verletzt worden.

Der Polizei erklärte Robins Mutter, sie habe eine Panikattacke erlitten, sei verwirrt gewesen. Wohl deshalb kategorisierten die Brandenburger Beamten den Messerangriff nur als gefährliche Körperverletzung. Und Robin erzählte seiner Freundin, seine Mutter habe einen Blackout gehabt. Er versprach ihr, dass so etwas nie wieder vorkommen würde. Doch Christin beschlich ein ungutes Gefühl. Sie zog zurück zu ihren Eltern nach Lübars.

Robin H. und seine Mutter ließen dennoch nicht von ihrem Plan ab. Zu sehr hatte sich offenbar die Versicherungssumme von rund 2,5 Millionen Euro, die sie kassieren wollten, in ihren Köpfen festgesetzt. Nun suchten sie im Internet nach Gift, mit dem sie Christin R. töten konnten. Die Suchworte Zyankali, Blauer Fingerhut, Digitalis und Blauer Eisenhut wurden von den Ermittlern später bei der Auswertung der Computer gefunden.

Mutter und Sohn entschieden sich für Kaliumchlorid, das zum Herzstillstand führen kann und offenbar nur schwer im Körper nachweisbar ist. In der örtlichen Apotheke orderten sie ein Kilogramm des Gifts in kristalliner Form. Die Bestellung holte Robin H. persönlich ab.

Doch wieder war der einstige Springreiter zu feige, den Mord selbst auszuführen. Er sei Redner, Intrigant, aber keiner, der selbst Hand anlege, heißt es später im Urteil. Robin H. stiftete seine neue Bekannte zu der Tat an. Tanja L. kannte er aus der Reiterszene in Nordrhein-Westfalen, sie himmelte ihn an. Robin verlangte von ihr, Christin das Gift bei einem Treffen in den Sekt zu mischen. 50.000 Euro aus der Versicherungssumme sollte die Fleischfachverkäuferin für Christins Gifttod erhalten.

Und Tanja L. parierte. Die 27-Jährige nahm Kontakt zu ihrem Opfer auf, wollte mit Christin R. angeblich über den Kauf eines Pferdes reden. Bei dem Treffen auf dem Parkplatz von McDonald’s im brandenburgischen Glienicke/Nordbahn schüttete sie das Kaliumchlorid in den Plastikbecher mit Sekt, den sie Christin reichte. Doch das Gesöff zeigte keinerlei Wirkung bei der Pferdewirtin. Robin hatte nicht beachtet, dass Kaliumchlorid nur intravenös tödlich wirkt. So misslang auch dieser Anschlag.

Wikipedia Das Freibad Lübars. Eine Archivaufnahme

Tanja L. suchte für ihren Traumprinzen einen Auftragsmörder

Trotz zweier gescheiterter Tötungsversuche ließ der Springreiter auch weiterhin nicht locker. Er forderte Tanja L. auf, einen Killer zu besorgen. Die 27-Jährige sah in Robin H. ihren Traumprinzen, für den sie alles tun würde. Sie hoffte auf eine gemeinsame Zukunft auf einem Pferdehof. Also kam sie auch dieser Aufforderung nach.

Sie fragte ihren vier Jahre jüngeren, in Dortmund lebenden Bruder Sven, ob er nicht jemanden kenne, der für 500 Euro einen Menschen töten würde. Der Bruder kannte jemanden: seinen Freund und Mitbewohner Steven Mc A. Der 22-Jährige jobbte als Pizzabote, war immer klamm und mit 900 Euro verschuldet. Er sagte zu.

Einen Tag vor Christins Tod hob Tanja L. das Blutgeld für die Tat ab: 1000 Euro. Mit einem Mietwagen, den ihr Robin besorgt hatte, fuhr sie nach Dortmund, überreichte je 500 Euro ihrem Bruder und dem angeworbenen Mörder. Auf Facebook wurde Steven Mc A. ein Foto von der Frau gezeigt, die er umbringen sollte. Als er das Bild von Christin sah, sagte er, sie sehe fast wie seine Ex-Freundin aus, die Frau zu töten sei daher kein Problem. Mc A. stattete sich mit einer Sturmhaube, Handschuhen und einem Seil aus. Dann stieg er zu Tanja L. ins Auto und fuhr mit ihr nach Lübars.

Besonders perfide: Die Nacht vor dem Mord hatte Robin bei Christin in der elterlichen Wohnung verbracht und mit ihr geschlafen. Morgens um vier verließ er die Wohnung. Stunden später mahnte er seine Mordgehilfin Tanja L. in einer SMS: „Kein Fehlschlag bitte, ein drittes Mal ist unmöglich.“

Tanja L. war hörig, sie rief Christin an, drängte auf ein Treffen – angeblich sei sie gerade in Berlin und wolle sich bei Christin für die Hilfe beim Kauf eines Pferdes bedanken. Als das ahnungslose Opfer einwilligte und als Treffpunkt den Parkplatz vor einer McDonald’s-Filiale vorschlug, hatte Tanja L. eine Ausrede parat. Sie könne den Parkplatz nicht finden, weil ihr Navigationssystem ausgefallen sei, log sie und schlug den Parkplatz am Freibad Lübars vor. Dort lauerte Steven Mc A. bereits in einem Gebüsch.

Doch das Todeskommando schien erneut zu scheitern. Denn als Christin gegen Mitternacht mit ihrem Toyota auf den Parkplatz einbog, war sie nicht allein. Auf dem Beifahrersitz saß ihre beste Freundin, sodass Tanja L. und Steven Mc A. den Mordplan aufgeben mussten. Wenig später informierte Tanja L. ihren Auftraggeber darüber, dass das Vorhaben geplatzt sei.

Stephanie Pilick Robin H.

Es dauerte mehrere Minuten, bis Christin R. erstickt war

Wie besessen musste Robin H. vom Tod seiner Freundin gewesen sein? Er gab nicht auf, rief kurz nach 0.30 Uhr mehrmals bei Christin an, die schon wieder zuhause war, bat sie, noch einmal zum Parkplatz zu kommen. Christin willigte ein, glaubte, dort auch Tanja L. wieder zu treffen. „Sie hatte überhaupt keinen Argwohn, sonst wäre sie nicht hingefahren“, wird ihre Mutter später sagen.

Christin R. schlug die Bedenken der Mutter mit einem „tschaka, tschaka“ lachend in den Wind und fuhr noch einmal los. Um 0.50 Uhr stieg sie auf dem nahegelegenen Freibad-Parkplatz aus ihrem Auto, sah Robin H., vertraute darauf, dass ihr nichts passieren würde. Die letzten Bedenken schwanden, als ihr Tanja L. einen Becher mit Sekt reichte und erklärte, dass sie in ihrem Auto einen Scheck für sie habe.

Wenig später stürmte Steven Mc A. aus seinem Versteck, schlang Christin das mitgebrachte Seil um den Hals und zog die Schlinge zu. Die junge Frau wehrte sich, sie schlug um sich, kratzte den Mörder. „Wie lange lebt denn diese Schlampe noch“, soll ihr Mörder gerufen haben, als er auf ihr kniete. Es dauerte mehrere Minuten, bis Christin erstickt war.

Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen gegen 6 Uhr von einer Spaziergängerin gefunden, die mit ihrem Hund Gassi ging. Bereits kurze Zeit später richtete sich der Tatverdacht gegen Robin H. Er wurde noch am selben Abend festgenommen. Wie dreist: Obwohl seine Mutter von der Festnahme wusste, rief sie vier Tage später bei einer Versicherung an und teilte mit, dass Christin Opfer eines Raubüberfalls geworden und damit der Versicherungsfall eingetreten sei. Zur Auszahlung des Geldes kam es aber nie.

Tanja L., ihr Bruder Sven und auch der Auftragsmörder Steven Mc A. wurden gefasst. Cornelia H., Robins Mutter, wurde erst Anfang Juli 2012 festgenommen, nachdem Tanja L. ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte.

Der Prozess gegen die fünf des Mordes Angeklagten begann im August 2013 vor der 35. Großen Strafkammer des Berliner Landgerichts. Er dauerte 22 Monate. Christins Eltern und ihre beiden älteren Brüder traten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Nicht nur sie waren entsetzt, mit welcher Vehemenz die Täter ihren Plan verfolgt hatten.

Am 29. Januar 2015 wurden Robin H. und seine Mutter nach 64 Verhandlungstagen zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte Ralph Ehestädt, der Vorsitzende Richter, bei Mutter und Sohn die besondere Schwere der Schuld fest. Damit können sie nicht schon nach 15 Jahren Haft auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden. Steven Mc A. und Sven L. erhielten ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Nur Tanja L. entging der Höchststrafe. Sie wurde wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer Gefängnisstrafe von vierzehneinhalb Jahre verurteilt. Das Gericht hielt ihr zugute, dass sie als einzige ein umfassendes Geständnis abgelegt und damit erheblich zur Aufklärung des Mordkomplotts beigetragen hatte.

„Es hat sich eine Gruppe von scheinbar ganz normalen, durchschnittlichen Menschen zusammengefunden, um dann diese verabscheuungswürdige Tat auf sittlich niedrigster Stufe zu begehen“, sagte Richter Ehestädt in seiner Urteilsbegründung.