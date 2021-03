Berlin - Bei Trans- und Intersexuellen ist der Leidensdruck oftmals so groß, dass sie psychologische und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Hannes Ulrich, 42, ist Psychologe und Sexualtherapeut. Er arbeitet am Institut für Sexualmedizin der Charité. Dort bietet er Therapie für Menschen an, die Probleme mit ihrem Geschlecht haben oder zwischen den Geschlechtern stehen. Wir treffen uns in einem der Beratungsräume des Instituts zu einem Gespräch über Transsexualität.