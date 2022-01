1. Pufferjacken

Wandelnde Schlafsäcke, Steppdecken mit Beinen: Der Winter verzaubert Berlin in einen arktischen Campingplatz, dessen Bewohner kaum etwas stärker fürchten als den Tod durch Erfrieren – während sie coronagebeutelt zwischen Behausung, Späti und Apotheke mäandern. Und da wären wir schon beim Corpus Delicti: die Puffer-Jacke. Ja, sie ist schön warm und ja, sie ist inzwischen auch ein Klassiker, der wahrscheinlich nie, nie wieder aus der Mode kommen wird. Aber wenn gefühlt zwei Drittel der Deutschen als Michelin-Männchen verkleidet auf die Straße treten, dann stellt sich bei modisch Ambitionierten schnell ein Gefühl der Übersättigung sein. Zumal man die richtig kalten Tage im Winter neuerdings an zwei Händen abzählen kann. Könnte man dann nicht an lauen Tagen zum wohlsortierten Lagen-Look oder dem Wollmantel greifen? Nun, die zwei Puffer-Hauptausstatter Uniqlo und The North Face werden sicher alles dafür tun, um den Polsterwahn bei der Bevölkerung weiter zu schüren. Letztere Marke kollaboriert zu diesem Zwecke erneut mit Gucci. Die zweite Edition von „The North Face x Gucci“ flutet gerade die Shops – und sieht leider sehr gut aus. Da könnte man vielleicht doch noch einmal schwach werden … Sabine Röthig

Durimel/Gucci Der Pufferjackenwahn geht uns gewaltig auf die Nerven. Bei der aktuellen „The North Face x Gucci“- Edition drücken wir aber nochmal beide Augen zu.

2. Minitaschen

Es gibt da diese etwas fragwürdige Modetheorie, derzufolge sich die Taschengröße diametral zum Körpergewicht verhält. Je schlanker die Frau, desto größer die Tasche, heißt es – dickere Frauen neigten meist zum kleinen Täschchen, oft auch zum Mini-Rucksack, um der Welt entgegenzurufen: „Seht her, ich brauche nicht viel, bin aktiv und agil, reise nur mit kleinstem Gepäck.“ Komische Kiste, eine Schwurbelthese geradezu, die in den vergangenen Monaten vielfach widerlegt wurde. Da nämlich trugen Frauen aller Formate ihre Taschen nur noch in drei Formaten: Klein, kleiner, am kleinsten – Miniatur-Taschen, Micro Bags und Minitäschchen, am besten die von Jacquemus. Ein putziger Trend, der allerdings schnell gar nicht mehr so putzig, sondern vor allem nervig war. Wir fordern: Bringt die großen Taschen zurück! Stundenlang nach einem Lippenbalsam muss darin ja auch nicht mehr gewühlt werden – Minitaschen gibt’s ja längst als anheftbare Begleiter zum größeren Modell, das Wichtigste baumelt dann griffbereit am Trageriemen. Praktisch – und putzig! Manuel Almeida Vergara

Imago Minitaschen sind eine originelle Idee, die jetzt aber langsam ausgereizt ist. Denn: Wir tragen schießlich mehr mit uns herum als den Haustürschlüssel!

3. Leere Instagram-Accounts

Instagram ist derzeit die wichtigste Nachrichtenquelle der Modebranche. Nirgendwo sonst treten Fashion-Mainstream und -Underground gebündelter auf als auf der Social-Media-Plattform. Umso unerhörter ist ein Trend, der Meldungen so rar macht, als kämen sie aus internetunterversorgten Enklaven im Hinterland. Versahen die Instagrammer ihre Beiträge früher noch mit ausgeklügelten Hashtag-Borten, geht der Trend heute zum mysteriösen Foto-Motiv ohne Erklärtext. Neuerdings hat sogar das Posten selbst aufgehört. Ganze Löschkommandos rollen durch die Profile. Kanye West ist so ein Fall: Eigene Inhalte stellt er nicht mehr ein, nur taggen ließ er sich noch eine Weile. Doch selbst das ist jetzt passé. Auch die Modemarke Balenciaga glänzt mit Leere im Account, zwischendurch werden zwar aktuelle Kollektionen gezeigt – diese verschwinden aber nach ein paar Tagen einfach wieder. Vielleicht hat die Momenthaftigkeit von TikTok dazu beigetragen, die Archivierung auf der Instagram-Wall zu verdrängen. Und klar ist es auch irgendwie superlässig, wenn man sich rarmacht. Denn wie heißt es so schön: Machste dich rar, stellste was dar. Der leere Account als Statement einer stillen Revolution gegen den Social-Media-Druck? Für Privatpersonen akzeptabel, von Profis erwarten wir etwas mehr Info bitte. Sonst kann man den Account auch gleich ganz löschen, so wie Bottega Veneta. Sabine Röthig

Instagram Faulheit oder Avantgarde? Der Trend zum leergeräumten Instagram-Account geht um und lässt die Social-Media-Branche erschaudern.

4. Logo-Salat

Bitte nicht falsch verstehen – wir lieben Logos. Die elegant eingezackten Prada-Buchstaben, das sachlich-schnörkellose Celine-Emblem, das bauchige Balenciaga-B – selbst beim Nike-Swoosh geht uns das Herz auf! Eben weil hinter jedem Logo – entgegen der landläufigen Laien-Meinung – viel mehr als nur ein teures Preisschild steht. Hinter den güldenen Plaketten und silbrigen Schriftzügen steckt Geschichte, stecken Handwerk und gutes Material, das Versprechen, die Verheißung, sich wirklich etwas gegönnt zu haben in diesen traurig-tristen Zeiten. Ein ganzes Werte-Potpourri also, dem es sich mit Verantwortung zu nähern gilt: Tragen Sie nicht unten das Dior-Monogramm und oben den Vuitton-Alloverprint; kombinieren Sie nicht zur Hermès-Gürtelschnalle den MCM-Weekender und das bedruckte Gucci-Tuch – geben sie den Logos Raum zu atmen, sich wirklich zu entfalten. In der Masse nämlich, in der Logomanie, die sich in den vergangenen Monaten Bahn gebrochen hat, wirken selbst das am schönsten gezackte P und das bauchigste B nur noch: billig. Manuel Almeida Vergara

Imago/Media Punch Travis Scott, das war nicht dein Jahr: erst der Look im Logo-Salat und dann die Ernennung zur Persona non grata.

5. Chelsea Boots

Fast 200 Jahre später ist seine Erfindung noch immer in aller Munde. Beziehungsweise: steckt an allen Füßen – das muss man Joseph Sparkes-Hall schon lassen. In den 1830er-Jahren war er es, ein Schuhmacher der britischen Königin Victoria, der den Chelsea Boot erfunden hat. Zumindest eine frühe Version des überknöchelhohen Stiefelmodells mit Gummibandeinsatz, aus dem in den 1960ern namentlich der „Chelsea Boot“ wurde. Weil eben dort, im Londoner Szeneviertel, viele Künstlerinnen und Künstler ihre Füße in nämliches Schuhwerk gleiten ließen – auch das: ziemlich lange her! Längst ist der Chelsea Boot keine modische Ausdrucksform der Avantgarde mehr, sondern die lederne Entsprechung des omnipräsenten Sneakers, das vermeintlich fesche Gegenstück zum uniformen Turnschuh. „Ich brauchte mal was Schickes“, sagt sich der Chelsea-Boot-Kunde und stellt sich eben jenen neben die New Balances ins Schuhregal. Schluss damit – das muss nicht sein! Es gibt so viele schöne Schuhe, in die es sich zu investieren lohnt, und die dem Träger in der Innenstadt nicht gleichsam zu Hunderten entgegenkommen. Öfter mal was Neues ausprobieren – so wie seinerzeit Stiefelerfinder Joseph Sparkes-Hall. Manuel Almeida Vergara

Unsplash Für die einen sind sie zeitlose Klassiker, für uns derzeit einfach nicht en vogue: Chelsea Boots.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.