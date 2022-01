1. Kyrillische Buchstaben

Freiwillig hätte man sich zu DDR-Zeiten kein Shirt mit einem Schriftzug in russischer Sprache übergestreift. Es hätte sich dabei ja sowieso nur um einen politischen Slogan grauhaariger Schergen handeln können, denn popkulturelle Botschaften aus der Sowjetunion gab es keine. Das Englische hingegen versprach westliche Freiheit und bunte Farben – das waren die USA und England, das war damals angesagt. Heute ist das anders. Im westlichen Nettigkeitskonsens scheint der Ostblock mit seiner rauhen Direktheit geradezu erfrischend klar auf Linie. Und diese Aura transportieren die kyrillischen Buchstaben in der Mode. Erinnert sei an den Hype, den japanische und chinesische Schriftzeichen in der Street-Wear-Mode der Neunziger erlebten, allen voran die japanische Jeansmarke Evisu. Diese Art der Zeichen-Vergötterung bahnt sich nun auch für das kyrillische Alphabet an. Das russische Skater-Label Rassvet von Gosha Rubchinskiy leistete diesbezüglich bereits Pionierarbeit, auch Vetements schmückt sich gern mit Kyrillischem. Übrigens nicht zu verwechseln mit den etwas rundlicheren georgischen Buchstaben der Muttersprache der Gvasalia-Gebrüder. Aber auf unserer Kleidung sind auch die willkommen. Sabine Röthig

RASSVET PACCBET heißt Rassvet: Das russische Streetwear-Label trug dazu bei, kyrillische Buchstaben in der Mode salonfähig zu machen.

2. Weite Hosen

Es ist schon kurios, dass ausgerechnet diese Pandemie, ausgerechnet diese krisenhafte Zeit der Einschränkungen und Entbehrungen der Menschheit doch auch neue Freiheiten beschert. Modisch gesehen nämlich, vor allem untenrum: Ohne Frage ist die Jogginghose das Kleidungsstück der Krise, das Pièce de résistance, das – vom Zoom-Konferenz-Rahmen nicht erfasst – völlig neue Beinfreiheiten schenkt. Klar, dass seine großzügigen Formen aufgegriffen werden – von den Modetragenden genau wie von den Modemachenden. Wer noch eine locker geschnittene Jeans von vor 20 Jahren hat, trägt sie jetzt wieder; wer sich bei einer großen Marke um neue Produkte bemüht, zeigt nun weite Hosen und boxy Buxen. Selbst Skinny-Jeans-Fanatiker wie Hedi Slimane haben sich in der Pandemie eines Besseren belehren lassen und geizen nicht mehr mit dem Material – Slimanes weite Hosen für Celine gehören zu den schönsten Modeblüten, die diese Krise trägt. Bitte mehr davon! Manuel Almeida Vergara

CELINE Celine im kommenden Sommer: Am Trend zur weiten Hose kommt selbst Chefdesigner Hedi Slimane nicht vorbei.

3. Merchandise-Look

Ein Band-T-Shirt ist eine Aufforderung zum Dialog, das muss man ganz klar sagen. Und je legendärer die Interpreten, desto mehr Feedback. Wer also in den Dialog mit seiner Umgebung treten will, der ziehe sich einfach ein T-Shirt von Metallica, Kraftwerk oder ähnlichem Kaliber an – und die Kommentare werden so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Mal angesehen davon, dass sich an Popmusikthemen fast jeder beteiligen kann, sind die ikonische Albumcover, Porträtfotos oder Songtitel auch ein vertrauter Anblick für alle Kinder der Popkultur und deswegen ein Dauerbrenner in Sachen Lieblingsbekleidung. Und erstaunlicherweise trägt auch die junge Generation eher die Legenden am Leib als den aktuellen Mainstream. Band-T-Shirts, ob vintage, neu im Fanshop erworben oder als Bestandteil einer Capsule Collection hatten 2021 jedenfalls Hochkonjunktur, und das kann gerne so bleiben. Besonders angesagt sind gerade Metal- und Goth-Künstler sowie Tour-Shirts aus naturgemäß limitierten Editionen. Aber auch die großen Modelabels machen mit: Als Rammstein- oder RuPaul-Fan hatte man vor ein paar Monaten die Möglichkeit, Fanbekleidung in der Balenciaga-Edition zu erwerben. Und wer es ein bisschen vergeistigter mag, der kann sich im kommenden Frühjahr auf eine ausgesprochen gelungene Raf-Simons-Kollektion im Merchandise-Look freuen. Der große Designer erdachte sich dafür Fantasie-Bands und druckte deren fiktive Tourdaten und Logos quer über feinste Blazer und Mäntel. Was diese Kollektion für Gespräche initiiert, wird sich im neuen Jahr zeigen. Sabine Röthig

RAF SIMONS Raf Simons zeigte auf der Pariser Fashion Week eine Kollektion, die mit Merchandise-Ästhetik spielte. Das wollen wir 2022 haben!

4. Schuh-Tattoos

Für unsere Foto-Serie „Berlin Street Style“ gehen wir regelmäßig auf die Suche nach Trends von der Straße. Das ist im Grunde nichts anderes als modische Feldforschung und wenn wir Glück haben, stoßen wir dabei auf unbekannte subkulturelle Strömungen. So sind uns in den vergangenen Monaten immer wieder Schuhe mit Gravuren aufgefallen. Als wir der Sache nachgingen, erfuhren wir von einem Berliner Untergrundnetzwerk, dass sich unter dem Namen „deadHYPE“ rund um den Londoner Bernard Koomson gruppiert. In dieser kreativen Zelle bewegt sich auch der belgische Künstler und Tätowierer Gaël Cleinow. Gemeinsam mit Koomson experimentierte er mit Tattoo-Nadel und Gravurwerkzeugen an Lederschuhen und erfand in diesem Zuge ganz nebenbei das Schuh-Tattoo. Die Tribals und Taggings, mit denen die Künstler Schuhe verzieren, interessierte auch die Schuhmarke Dr. Martens, die bereits mit den beiden kollaborierte. DeadHYPE steht für ein Berlin, das jenseits einer partout nicht auf die Straße zu bekommenen Fashion Week modisch super funktioniert und auf Weltniveau agiert. Wir freuen uns auf mehr Berliner Subkultur und mehr von deadHYPE im Jahr 2022. Sabine Röthig

Dann Dam Schuh-Tattoos sind eine Berliner Erfindung. Auch davon wollen wir im neuen Jahr mehr sehen.

5. Männer mit Perlenketten

Bis zur „Rope“, zur Seillänge, sind die Herren noch nicht alle durchgedrungen. Noch tragen sie ihre Perlenketten nah am Hals, auf Position eins oder zwei der offiziellen Perlenketten-Maßtabelle, die sich von der enganliegenden „Collar“-Länge über „Choker“, „Princess“, „Matinee“ und „Opera“ bis zum Seil, zum „Rope“ erstreckt – vom kurzen Perlenkettchen bis zur langen string of pearls in Bauchnabelnähe. Möglicherweise ist dies auch die perfekte Skala, auf der sich fortan männlich-modischer Mut ermessen lässt. Erste Etappensiege feierten in diesem Jahr Herren wie die Musiker A$AP Rocky und Harry Styles oder Schauspieler Timothée Chalamet mit weiß glänzendem Geschmeide in „Collar“- oder „Choker“-Länge, gelegentlich schummelte sich gar eine „Princess“-Kette unter. Mehr noch: auch lackierte Nägel, geblümte Anzüge, auffallende Ohrringe und Absatzschuhe gehören nun zu ihrem Repertoire, vieles, das bisher als wunderbar weiblich galt. Schmuck und Schmückendes steht auch Männern gut zu Gesicht – eine Erkenntnis, die hoffentlich noch viele Saisons überdauert. Und übrigens: Lars Eidinger und Pharrell Williams haben sich mit Exemplaren von Chanel schon lange an die Matinee-Kette herangewagt. Manuel Almeida Vergara

Gwendoline Le Goff/imago A$AP Rocky ist ein Vorreiter der Perlenmode für den Mann. Hier schmückt er sich mit Ketten in „Chocker“- und „Princess“- Länge.

