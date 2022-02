Berlin - Dmitri Medwedew ist kein besonders aktiver Twitter-Nutzer. Am 31. Dezember postet er meist ein Bild von sich selbst in winterlicher Atmosphäre und wünscht ein frohes neues Jahr. Auf seinen Bildern lächelt Medwedew nur selten, zum Beispiel dann, wenn er alten Weggefährten wie Raul Castro alles Gute zum Geburtstag wünscht. Nun ist Medwedew natürlich nicht irgendwer, sondern gilt als Vorsitzender der russischen Regierungspartei Einiges Russland und ehemaliger Präsident Russlands als Wladimir Putins Kronprinz. Sein Wort hat Gewicht. Dass er sich über Twitter direkt an die Deutschen wendet, ist jedoch eher ungewöhnlich.

„Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Stopp der Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 angeordnet. Na ja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden!“ postet Medwedew am vergangen Dienstag. Gemeint waren wohl 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter, wie aus der englischen Fassung desselben Postings ersichtlich wird – das entspricht einem Preis von umgerechnet 200 Euro pro Megawattstunde. Von einem derart rasanten Preisanstieg kann jedoch noch keine Rede sein; zwar sind die Gaspreise auf den Spotmarkt in dieser Woche spürbar gestiegen, sie liegen aber mit 128 Euro pro Megawattstunde noch deutlich unter dem von Medwedew angekündigten Preisniveau. Die Botschaft ist aber auch so unmissverständlich: Wenn Nord Stream 2 nicht kommt, steigt der Gaspreis massiv.

Habeck ist sich sicher: Die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet

Trotzdem ist sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sicher: Die Versorgungssicherheit Deutschlands sei durch das Aus für Nord Stream 2 nicht gefährdet. Sorgen bereiten ihm allenfalls die kurzfristigen Preissprünge auf dem Energiemarkt, gab Habeck im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat am Donnerstagmorgen direkt nach Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine bei der Betreibergesellschaft von Nord Stream 1 angerufen und nachgefragt; dort versicherte man, dass die Liefermenge über die letzten Stunden konstant geblieben sei. Tatsächlich floss auch noch am Freitag in jeder Stunde Erdgas mit einem Brennwert von etwa 73 Millionen Kilowattstunden durch die Ostseepipeline von Russland nach Deutschland.

Obwohl die Gasreserven Deutschlands in diesem Winter deutlich unter dem Vorjahresniveau lagen, gibt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, Entwarnung: „Die Füllstände der Gasspeicher nähern sich langsam den üblichen Werten – aber nur, weil der Winter in den letzten Wochen recht mild war“, postet Krämer vergangenen Mittwoch auf Twitter. Ist ein Verzicht auf russisches Gas überhaupt denkbar? Fakt ist, dass derzeit etwa 40 Prozent des europäischen Gasverbrauchs aus russischen Quellen stammt. Sollte Russland einen sofortigen Lieferstopp verhängen, würden die vorhandenen Reserven für bis zu zwei Monate ausreichen, danach käme nicht nur die Strom- sondern auch bedeutsame Teile der Industrieproduktion zum Erliegen. Deshalb gelten wirksame europäische Sanktionen gegen den russischen Energiesektor als ausgeschlossen, zu groß ist die Abhängigkeit von russischen Gas und Erdöl.

Die europäischen Gasspeicher sind nur zu einem Drittel gefüllt

Derzeit sind die europäischen Gasspeicher nur zu einem Drittel gefüllt, das entspricht etwa der Menge von 33 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Dabei ist die Abhängigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich ausgeprägt. In Polen stammt mehr als die Hälfte des Gasverbrauchs aus Russland, in Ungarn, Finnland und den baltischen Staaten sind es sogar über 90 Prozent. Deutschland liegt mit etwa 50 Prozent im Mittelfeld. Deutlich weniger Gas aus Russland beziehen etwa die Niederlande, hier liegt der Anteil bei gerade einmal 11 Prozent. Dies liegt auch daran, dass die Niederlande, ähnlich wie Belgien, einen Teil des Gasbedarfs durch Flüssiggas (sogenanntes LNG: Liquefied Natural Gas) aus der Golfregion und den USA deckt. Aufgrund der geringen Energiedichte von Erdgas muss das Gas durch niedrige Temperaturen (bis zu minus 160 Grad Celsius) vor dem Transport in flüssige Form gebracht werden. Um dieses Flüssiggas am Bestimmungsort wieder nutzbar zu machen, benötigt man spezielle LNG-Terminals. In ganz Europa gibt es derzeit 29 dieser Terminals, jedoch noch keines in Deutschland, was angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes in der EU ungewöhnlich ist.

In Deutschland gibt es noch kein einziges LNG-Terminal

Dass es in Deutschland bisher noch kein solches LNG-Terminal gibt, hat vor allem politische Gründe. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich die Grünen in Schleswig-Holstein gegen ein LNG-Terminal im nördlichsten Bundesland ausgesprochen haben. Auch das lange geplante LNG-Terminal im niedersächsischen Stade wurde noch nicht gebaut, zu lange hat man in der Politik auf Gas aus Russland gesetzt, um mögliche Alternativen auch nur ins Auge zu fassen – das rächt sich jetzt, denn nun muss LNG über andere europäische Häfen beschafft werden, das kostet Zeit und Geld. 80 Milliarden Kubikmeter LNG werden derzeit in Nordwesteuropa pro Jahr umgesetzt, alleine auf das LNG-Terminal im niederländischen Rotterdam entfallen 12 Milliarden davon. Ein Nadelöhr bilden allerdings nicht nur die LNG-Terminals, auch die internationalen Tankerkapazitäten sind begrenzt, derzeit sind etwa 640 LNG-Tanker unterschiedlichster Größen auf den Weltmeeren unterwegs. Zusätzlich werden zehn bis zwanzig neue Schiffe jedes Jahr fertiggestellt. Die Kapazität eines einzelnen Tankers reicht dabei für bis zu 250.000 Kubikmeter Flüssiggas. Weil sich das Gas auf dem Transportweg erwärmt und damit ausdehnt, werden viele LNG-Tanker mit Flüssiggas betrieben, um die Transportverluste zu begrenzen.

Nur noch 5,2 Prozent des Erdgasbedarfs stammt aus deutscher Produktion

„LNG ermöglicht kurzfristige Beschaffungsalternativen für den Fall von Lieferausfällen. Die deutsche Förderung produziert am aktuellen Limit und kann nicht kurzfristig hochgefahren werden. Für die Zukunft ist ein Maßnahmenmix erforderlich, um die Versorgungssicherheit für Deutschland zu erhalten. Damit muss jetzt unmittelbar begonnen werden“, sagt der Hauptgeschäftsführer des BVEG (Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie), Ludwig Möhring. Möhring spricht damit einen wichtigen Punkt an. Noch in den 2000er-Jahren lag der Anteil von Erdgas aus deutschen Vorkommen noch deutlich höher. Heute wird lediglich 5,2 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs aus eigenen Vorkommen gedeckt; dieser Anteil kann laut Möhring auch nicht kurzfristig erhöht werden. Wieder spielt hier die Politik eine Rolle: In der 2000er-Jahren galt es als wenig opportun, neue Gasvorkommen zu erschließen; zu groß war der Widerstand von Umweltverbänden und Anwohnern – wer will schon eine Gasförderanlage in der Nachbarschaft haben? Kurzfristig könnte allenfalls Gas aus unkonventionellen Lagerstätten, wie etwa aus Schiefergestein, gewonnen werden. Deutschland verfügt insbesondere in Norddeutschland, aber auch im Süden Bayerns, über bedeutende Gasreserven, von denen mindestens 700 Milliarden Kubikmeter beim derzeitigen Stand der Technik als förderbar gelten. Doch das dafür angewendete Fracking-Verfahren gilt als umstritten, und auch der derzeitige Rechtsrahmen macht Fracking in Deutschland unmöglich.

Deshalb wird man sich in Deutschland an höhere Energiepreise gewöhnen müssen, der Preis für Erdgas in Europa nähert sich immer mehr den Preisen für LNG an. Zu den größten LNG-Kunden gehören bislang südostasiatische Länder, mit denen die Europäer nun in Konkurrenz treten. Gerade das ressourcenarme Japan ist auf LNG angewiesen. Allein Jahr 2020 importierte Japan über 74 Millionen Tonnen LNG, damit ist das Land der aufgehenden Sonne der größte LNG-Abnehmer weltweit.

Noch ist Russland auf europäische Kunden angewiesen

Doch die Abhängigkeit Europas von russischem Gas geht auch in die andere Richtung: Derzeit kann Russland sein Erdgas nur in Europa verkaufen, die wichtigsten Pipelines gehen nach Europa. Der dabei erzielbare Erlös richtet sich deshalb vor allem nach der europäischen Nachfrage und die schwankt je nach Saison, im Sommer bricht sie regelmäßig ein. Um das Gas als LNG auf den Weltmärkten anbieten zu können, fehlen in Russland die Kapazitäten. Die nach der russischen Eroberung der Krim angekündigte Pipeline nach China lässt ebenfalls auf sich warten. Zwar verfolgt Russland mit der über 3000 Kilometer langen Pipeline nach China ein ambitioniertes Projekt, jedoch wird diese Pipeline nicht vor 2025 vollendet. Dazu kommt, dass die Gasfelder Ostsibiriens nicht an die Gasfelder weiter im Westen angeschlossen sind – bis China mit Europa in einen Bieterkrieg um russisches Erdgas eintritt, dauert es also noch eine Weile. Russland lässt sich das Projekt trotzdem einiges kosten, bis zu 55 Milliarden Dollar werden für den Bau der Pipeline in den Norden Chinas veranschlagt. China beteiligt sich nicht an diesen Kosten, hat sich jedoch bereit erklärt, bis zu 38 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu übernehmen, wie die Deutsche Welle berichtet.

Russlands Stärke im Energiesektor bildet gleichzeitig auch die Achillesferse des Landes. Die Pipeline Nord Stream 2 spielt deshalb eine herausragende Rolle; sie soll es Russland ermöglichen, unabhängig von der Ukraine Gas nach Europa zu leiten. Erdöl und -gas bilden zusammengenommen über die Hälfte aller russischen Exporte und sind damit auch für über die Hälfte der Einnahmen des russischen Staatshaushalts verantwortlich. Ein Viertel des gesamten Bruttoinlandproduktes Russlands hängt direkt mit der Energiewirtschaft zusammen. So wenig es sich die Europäer derzeit erlauben können, auf russische Energieimporte zu verzichten, so sehr ist Russland von seinen wichtigsten Exportkunden abhängig.

