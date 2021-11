Kiew - Es ist ein raschelndes Geräusch, das Kinderbücher machen, wenn sie übereinander liegen und Menschen über sie laufen. Die Bücher liegen kreuz und quer durcheinander, ihre Seiten sind offen. Da sind Bilderbücher mit dem Text der sowjetischen Nationalhymne; ein anderes zeigt die Geschichte von Laika, dem Hund, der am 3. November 1957 als erstes Lebewesen ins Weltall flog und noch am selben Tag starb. In einem Schulheft ist in sorgfältiger Handschrift auf Kyrillisch ein Text zu lesen über eine Parade der sowjetischen Pionierorganisation.

Die Bücher und Hefte liegen verstreut in jedem Raum der Schule von Prypjat, fast sieben Kilometer entfernt vom ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl. Die Touristengruppen, die hier durchgeführt werden, haben keine Wahl, sie müssen auf diese Bücher treten, wenn sie die Schule besichtigen wollen. Die Bücher wurden zurückgelassen, als die rund 17.000 Kinder, die in der Arbeiterstadt Prypjat wohnten, evakuiert wurden, nachdem am 26. April 1986 um 1 Uhr 23 der Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl explodiert war.

Vor Corona: 120.000 Touristen in Tschernobyl

Früher, vor dem GAU, war Prypjat eine sympathische kleine Stadt in der UdSSR. Das Durchschnittsalter lag bei 26 Jahren. Inzwischen lebt hier keiner mehr. Die Straße, in der die Schule steht, ist zu einem Wald geworden. Seit 35 Jahren erobert sich die Natur das zurück, was der Mensch ihr einst abtrotzte. Lange Zeit durften nur Forscher in die Sperrzone, doch seit einigen Jahren ist Prypjat ein Touristen-Hotspot geworden. Allein 2019 besuchten mehr als 120.000 Besucher die fast 7000 Quadratkilometer große Sperrzone.

Elizabeth Rushton „Lenin, Frieden, Kinder“: 35 Jahre nach der Evakuierung von Prypjat sehen die Klassenzimmer der Arbeiterstadt so aus.

Sie alle schauen in die kleine Schule, sie wandern zwischen den verlassenen Wohnblöcken, die Hammer und Sichel auf ihren Wänden tragen, suchen sich ihren Weg über verfallene Straßen. Gerade jetzt im Herbst kommen die meisten Besucher in die Sperrzone. Am vergangenen Sonnabend waren es allein 1800. Sie steigen in der ukrainischen Hauptstadt in Reisebusse und sind in weniger als drei Stunden da. Prypjat liegt nur 152 Kilometer von Kiew entfernt.

Olena*, die Reiseleiterin, steht mitten im ehemaligen Zentrum von Prypjat. Die 26-jährige Ukrainerin freut sich, dass die Touristen endlich zurück sind. Jetzt im Herbst seien es regelmäßig mehr als tausend Besucher, die sich an jedem Tag in der gespenstischen Geisterstadt verteilen. Und auch wenn man sich zwischen den ungehindert wuchernden Bäumen nicht immer sehen kann, hört man aus allen Ecken die körperlosen Stimmen und das Lachen der Besucher. Ab und zu gibt es auch Momente gruseliger Stille. Nicht einmal Vogelgezwitscher ist zu hören.

Die zwölf Besucher, die Olena heute durch die Sperrzone führt, tun das, was die Freunde zu Hause und auf Instagram von ihnen erwarten. Sie laufen durch die verlassenen Gebäude und machen schaurige Fotos. Vor allem die verlassene Turnhalle und Bibliothek mit umgekippten Bücherregalen und Bergen von durch die Witterung verrotteten Büchern – weil die Fenster längst von außen eingedrückt wurden – bieten eine eindrucksvolle Kulisse für Selfies oder Schauer-Videos im Hochkant-Format. Wieder draußen vor dem Gebäude fragt Olena ihre Gruppe: „Und, wie fandet ihr’s?“ – „So cool.“

Schon auf der Busfahrt hierher haben sich viele der mehrheitlich jungen Leute Sorgen gemacht, wie viele Kaffeetassen mit radioaktiven Warnzeichen sie in ihre kleinen Köfferchen packen können. Schließlich sind viele nur in die Ukraine oder nach Kiew gereist, um Tschernobyl zu besuchen. Da ist zum Beispiel die Britin Lindsey Wood, die ihre Bachelorarbeit über Tschernobyl als Touristenattraktion geschrieben hat und die heute zum ersten Mal in der „Zone“ ist, wie sie das nennt. Wood hat lange auf diesen Tag gewartet. „Ich glaube, das ist einer dieser Orte, die man einfach nicht beschreiben kann“, sagt sie, „das muss man selbst erleben.“ Auch wenn die 22-Jährige nachschiebt, dass die meisten Ukrainer das nicht so sehen wie die zwölf Touristen im Bus. Sie machen sich Sorgen um die immer weiter steigenden Besucherzahlen. „Viele wollen nicht, dass ihr Land nur für dieses Desaster bekannt wird, das Tausende von Menschen umgebracht hat“, sagt Wood, „und dass viele Touristen sich für nichts anderes in der Ukraine interessieren.“

„Enjoy Chernobyl. Die later.“

Am ersten Kontrollpunkt der Sperrzone, 30 Kilometer vom ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl entfernt, werden die Papiere von Wood und den anderen Besuchern kontrolliert. Und hier gibt es auch die erste Möglichkeit, Souvenirs zu kaufen. Olena warnt, keine Fotos von den Polizisten zu machen, denn die Grenze zum Sperrgebiet liegt nur 37 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt und die Beziehungen zu Belarus sind schlecht im Herbst 2021.

Elizabeth Rushton Mützen, T-Shirts und kitschige Slogans gehören zum Souvenirangebot in der Sperrzone.

Die Touristen kümmern sich weniger um Weltpolitik, schließlich gibt es in den zwei Souvenirläden alles zu kaufen, womit man sich amüsieren kann. Es gibt das Kinderbuch „The Skeleton from Chernobyl“ und T-Shirts mit lustigen Slogans, wie „Enjoy Chernobyl. Die later.“ Eine Packung mit leuchtenden Kondomen zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher.

Die ersten Stationen der Tour sind die Ortsschilder von Tschernobyl, der Kleinstadt, nach der das Kernkraftwerk benannt wurde, und dann Prypjat, wo die Arbeiter des Kraftwerks und ihre Familien bis 1986 lebten. Während Wood und der Rest der Gruppe ihre Fotos machen, fahren ständig weiße Minivans mit weiteren Touristen vorbei. Manchmal halten sie an denselben Stellen an, während andere gerade wieder wegfahren.

Neben dem Ortsschild von Prypjat erhebt sich der ikonische Anblick des „New Safe Confinement“, der gewölbten Schutzhalle, die den immer noch radioaktiven Kernreaktor umschließt. Sie wurde 2019 mit einem Kostenaufwand von 1,5 Milliarden Euro fertiggestellt und soll die immer noch aus dem offenen Reaktor austretende Strahlung für 100 Jahre eindämmen. Im Angesicht der unsichtbaren Gefahr, die unter der glänzenden Metallkuppel schlummert, verstummt das Geschnatter der Touristen einen Moment – aber ein gutes Foto darf trotzdem nicht fehlen.

Eine Touristin geht mit einem Blumenstrauß in der Hand auf das Mahnmal zu, das ein Paar Hände zeigt, die das Kraftwerk halten, zum Gedenken an diejenigen, die sich in den Tagen nach der Katastrophe fast völlig ungeschützt geopfert haben, um eine vollständige Kernschmelze zu verhindern. Doch bevor die Frau ihre Blumen dort ablegt, hält sie inne, damit ihr Mann sie und den Blumenstrauß von hinten noch fotografieren kann. Nach mehreren Versuchen hat er den richtigen Winkel für die Kamera gefunden und das Foto ist im Kasten.

Elizabeth Rushton Tschernobyl-Touristen gedenken an die Toten bei der Sicherung des Kernkraftwerks - aber nicht ohne Foto.

Einen Geigerzähler zum Leihen für 6,60 Euro

Ein anderer Teilnehmer der kleinen Reisegruppe, der Niederländer Fatih Göktekin, interessiert sich aber eher dafür, was auf der anderen Seite der Straße liegt. Der 26-Jährige hat für 200 Griwna (umgerechnet ungefähr 6,60 Euro) einen Geigerzähler für den Tag gemietet. Damit will er die Strahlung, der die Gruppe ausgesetzt ist, in Echtzeit verfolgen. Am Fuß eines vor erhöhter Strahlung warnenden Metallschildes, das einsam auf einer kleinen Brache am Rande der Stadt steht, zeigt das Gerät den höchsten Wert des Tages an – 15,3 Röntgen pro Stunde. Die Strahlung sei hier so hoch, weil Wälder und Gras einen großen Teil der Strahlung nach dem Unfall absorbiert hätten, sagt Olena.

Göktekin, Wood und die anderen sind beeindruckt. „Ich wollte schon immer hierherkommen“, sagt Göktekin. „Dieser Ort ist wie eingefroren in der Zeit. Ich habe auch viele YouTube-Vlogs darüber gesehen, und das hat mich dazu gebracht, selbst zu kommen.“ Göktekin faszinieren die Extreme unseres Planeten, so sagt er. Auf der Liste seiner Reiseziele sind unter anderem die verlassene japanische Insel Hashima oder die sibirische Stadt Jakutsk in Russland, wo im Winter Temperaturen von bis zu minus 50 Grad herrschen. Vor zwei Tagen ist er in Kiew angekommen. Für Sightseeing in der 2,9-Millionen-Einwohner-Metropole bleibt keine Zeit, denn schon morgen geht sein Rückflug.

Tschernobyl als Ort des Gruselns und Schreckens hat das Interesse einer neuen Generation geweckt. Auch wenn es illegal ist, die Sperrzone ohne offizielle Begleitung zu betreten, versuchen viele es trotzdem. Es gibt unzählige Dokus, Horrorfilme und sogar Videospiele über sogenannte „Stalker“: Menschen, die die Sperrzone illegal betreten, um sie zu erkunden. Regeln gibt es auch für Besucher, die das Gebiet nach Vorschrift betreten – sie dürfen zum Beispiel keinen Alkohol vor Ort trinken und beim Verlassen nichts mitnehmen, von der Schutzkleidung bis zu lebenden Tieren. Olena führt vor allem ausländische Touristen. „90 Prozent der Leute benehmen sich“, sagt sie.

Elizabeth Rushton Mit Hilfe eines Geigerzählers misst Fatih Göktekin die Strahlung in der Nähe des Kernkraftwerks von Tschernobyl.

Seit fünf Jahren ist Olena als Reiseleiterin tätig. Die 26-Jährige ist nebenberuflich auch Tätowiererin und trägt die universelle Uniform der Kiewer Hipster: ganz in Schwarz und Vintage-Turnschuhe. Sie will von Wood und den anderen wissen, welche Bars im Szenenviertel Podil sie während ihres Aufenthalts schon besucht haben. Sie mag am Job, dass sie ihr eigener Chef ist, sagt sie, und dass das Ganze eigentlich ziemlich entspannt sei. Spätestens seit der HBO-Serie „Chernobyl“ sei das Interesse ausländischer Touristen noch viel größer geworden, sagt Olena. „Schließlich haben immer mehr Leute im Internet gelesen, dass man nicht stirbt, wenn man hier eine Tour macht“, sagt Olena und muss schmunzeln.

Spätestens seit der TV-Show überwiegt die Neugier

Dass der Ruf von Tschernobyl heute eher morbide Neugier als Angst weckt, ist ein Glücksfall für die ukrainische Regierung. Sie will das Gebiet wieder beleben. Auf einem Forum im Mai schwärmte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskij vom riesigen Potenzial der Sperrzone. Seine Regierung wolle die Sperrzone zu einem „Touristenmagnet“ machen, sagte er stolz. Auch wolle man in Zukunft Wohnungssuchende und Geschäftsleute mit billigen Mietpreisen in die Kleinstadt Tschernobyl locken. Zusätzlich sollen Teile der Zone zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt werden.

Eine Einstellung, die nicht alle teilen. Das Nationale Tschernobyl-Museum liegt in einer ruhigen Straße von Podil: Auch diese Attraktion hat von einem Aufschwung der Besucherzahlen seit der HBO-Serie profitiert. Ihre wissenschaftliche Leiterin, Anna Korolewska, zeigt stolz auf eine Karte an der Wand ihres Büros im oberen Stockwerk des Museums, auf der mit bunten Stecknadeln die vielen Länder verzeichnet sind, aus denen Besucher ins Museum gekommen sind. Dennoch hat sie eine nicht ganz so entspannte Sicht auf die Dinge wie Olena und die ukrainische Regierung.

Elizabeth Rushton Anna Korolewska, wissenschaftliche Direktorin des Nationalen Tschernobyl-Museums, Kiew. An der Wand ihres Büros hängen Urkunden, die sie für ihre Arbeit auszeichnen.

„Ich kann nicht behaupten, dass ich das toll finde“, sagt sie. „Dieser Ort hat sich schon so sehr verändert, seit wir nach dem Zerfall der Sowjetunion das erste Mal da waren. Wenn die Zahl der Touristen weiter steigt, wird bald nichts mehr übrig sein.“ In den frühen 90er-Jahren unternahm Korolewska viele Forschungsreisen in die Sperrzone und sammelte all das zusammen, was heute in den Schaukästen des Museums zu sehen ist: von Familienfotos und Artefakten aus Kirchen bis hin zu einem durch Strahlung entstellten Leichnam eines Hundewelpen, der mit seinem kurzen Rumpf und seinen gespreizten Gliedmaßen aussieht wie eine Fledermaus. Die persönlichen Sachen von Mitarbeitern des Kernkraftwerks oder den Feuerwehrmännern, die an den Folgen der Aufräumarbeiten starben, sind auch da.

„Es ist unvorstellbar, wie sehr sie gelitten haben“

Korolewska hat bei ihrer Arbeit viele Gespräche geführt mit den überlebenden „Liquidatoren“, wie die vielen Tausend sowjetischen Soldaten genannt werden, die in den Stunden und Tagen nach der Katastrophe bis zur Erschöpfung versuchten, die Folgen der Katastrophe abzumildern. Als sie davon erzählt, kommen ihr die Tränen. „Es ist unvorstellbar, wie sehr sie gelitten haben“, sagt sie. Ihre Stimme zittert dabei. „Sie hatten keine Ahnung, worauf sie sich einließen und wie es sich auf sie auswirken würde. Oder auf ihre Kinder.“ Ein Teil des Museums zeigt die Porträts von Kindern, die entweder an der Strahlenbelastung oder an genetischen Defekten starben. Und noch heute wirkt die Katastrophe nach, denn der Prozentsatz von mit Behinderung geborenen Kindern ist in der Ukraine auch 35 Jahre nach der Katastrophe immer noch erhöht.

Die Sperrzone sollte schließlich nicht nur ein Ort der wissenschaftlichen Forschung sein, sagt Korolewska, sondern auch ein Ort, an dem an das Leid der Opfer der Katastrophe erinnert werden soll. Als sie vor zwei Jahren das letzte Mal in die Sperrzone gefahren sei, sei sie erschüttert gewesen: „Wie kann dies ein Ort des Gedenkens sein, wenn dort Hunderte von Menschen herumlaufen und Kondome als Souvenirs kaufen! Ich glaube, die meisten Leute kommen nur dorthin, weil sie vor ihren Freunden angeben wollen, um zu zeigen, dass sie mutig sind. Aber sie machen auch nur die gleichen dummen Fotos, die schon viele Leute vor ihnen gemacht haben.“

Der Höhepunkt eines Besuchs der Sperrzone ist für viele Touristen der verlassene Festplatz von Prypjat, mit dem abblätternden gelben Riesenrad und dem rostigen Karussell. Dieser Ort bietet wohl die gruseligsten Kulissen für Fotos. Aber nach dem Besuch in der Schule wirkt Göktekin nachdenklich. „Das war wirklich überwältigend“, sagt er. „Es ist bizarr, wenn man bedenkt, wie viele Kinder dort jeden Tag gelernt haben. Und was dann mit ihnen passiert ist.“ Auch Wood lassen die leeren Klassenzimmer und die Schäden, die die Natur allein an ihnen nicht verursacht haben kann, nicht kalt: „Du siehst da die Bücher überall und denkst, so war es wahrscheinlich nicht direkt nach der Explosion“, sagt sie. Nicht nur die Strahlung hat hier Spuren hinterlassen.

Elizabeth Rushton Ein Kinderbuch im verlassenen Schulgebäude von Prypjat zeigt den Text der sowjetischen Nationalhymne.

Bereits in den frühen 90er-Jahren wurden die verlassenen Häuser von Prypjat geplündert, und seit die Sperrzone 2002 für Touristen geöffnet wurde, haben sich viele offenbar nicht davon abhalten lassen, auch eine Spur von sich selbst an diesem Ort zu hinterlassen. Auf der Kreidetafel eines der Klassenzimmer sind Botschaften aus vergangenen Jahren zu lesen. „Viva Adventures 2007“ steht in der Mitte der Tafel. Auf einem Zettel auf dem Boden steht „Grüße aus Saporischschja“ auf Russisch, datiert auf den 12. September 2020. Das Papier ist im Vergleich zu den sowjetischen Schulbüchern, auf denen es liegt, auffallend sauber und weiß.

Spuren der Besucher sind inzwischen überall in der Zone zu finden. Plastikflaschen liegen zwischen den verrottenden Holzbänken des Prypjat-Stadions, das nur wenige Meter vom Festplatz entfernt ist. Olena begrüßt einen der streunenden Hunde, sie sind die Nachfahren der zurückgelassenen Haustiere und leben jetzt von den Essensresten der Touristen.

Olena macht das alles nichts aus, denn sie glaubt, dass der Tourismus wichtig für die Region und die Ukraine ist. „Das Kernkraftwerk von Tschernobyl ist ein schlechtes Geschenk der Sowjetunion an die Ukraine, denn seine Sicherung kostet die Ukraine viel Geld und bringt weder Geld noch Energie. Wenn der Tourismus hilft, diese Kosten zu reduzieren, kommt das uns allen zugute.“

Elizabeth Rushton Touristen klettern über die Holzbänken des Prypjater Stadions. Seine offizielle Öffnung war für 1. Mai 1986 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Stadt bereits evakuiert.

1,8 Millionen Ukrainer gelten als Opfer der Katastrophe

Sie hofft, dass die steigenden Touristenzahlen dazu führen werden, dass nötige Wartungsarbeiten an den Gebäuden von Prypjat durchgeführt werden können. „Manche Leute sagen, das ist Blut-und-Knochen-Tourismus, so viele Menschen seien hier gestorben. Aber eigentlich ist hier direkt niemand gestorben“, sagt sie. Damit spielt die Reiseleiterin auf die offiziellen sowjetischen Zahlen an, nach denen gerade mal 31 Menschen an den Folgen des Tschernobyl-Desasters gestorben seien. Die Wahrheit ist allerdings eine andere. 1,8 Millionen Ukrainer, darunter 377.589 Kinder, gelten offiziell als Opfer der Katastrophe, die entweder starben oder immer noch an deren gesundheitlichen Folgen leiden.

Anna Korolewska war zur Zeit der Katastrophe 27 Jahre alt. Heute erinnert sie sich an den Tag, als wäre es gestern gewesen. „Es war der schönste Frühlingstag in Kiew, mit strahlend blauem Himmel“, sagt sie. „Wir hatten ja keine zuverlässigen Informationen darüber, was passiert war. Aber unsere Intuition sagte uns, dass etwas Furchtbares passiert war.“

Noch immer, 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe, will die 63-Jährige nicht wissen, wie viel Strahlung sie bei ihrer Arbeit in der Sperrzone ausgesetzt war und wie sich das auf ihre Gesundheit ausgewirkt hat. „Meine zwei Kollegen, mit denen ich dieses Museum gegründet habe, sind inzwischen an Krebs gestorben“, sagt sie. „Vielleicht ist das Zufall, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gesunde Kinder zur Welt gebracht habe. Das reicht mir.“

*Name der Redaktion bekannt

