Berlin - Vier Teenager, die lieber woanders wären. Vier Teenager, die der Enge ihres trostlosen, von Kriminalität und Armut geprägten Heimatstädtchens entfliehen wollen. Die illegalen Machenschaften nachgehen, um ihren Traum, ein neues Leben zu beginnen, wahr werden zu lassen. Die Ausgangsprämisse von „Reservation Dogs“ klingt nicht sehr originell – und dennoch überrascht die von Taika Waititi („Jojo Rabbit“) und Sterlin Harjo konzipierte Comedyserie durch ihre erfrischende Andersartigkeit.

Denn das Setting der acht Episoden umfassenden ersten Staffel ist eines, an das sich die Serienwelt erst ganz allmählich heranzutasten wagt: Mit Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), dem selbsternannten Anführer der Gruppe, Elora (Devery Jacobs), dem eigentlichen Kopf des Gespanns, der bestechend-unverschämten Willi Jack (Paulina Alexis) und dem unbedarften, gutherzigen Cheese (Lane Factor) taucht sie in den trostlosen Alltag eines Reservats im ländlichen Oklahoma ein.

Gleich in der ersten Szene stiehlt die Clique – die in Anspielung auf Quentin Tarantinos ersten Film „Reservation Dogs“ genannt wird – in einem spektakulär-stümperhaften Coup einen Lieferwagen voller Chips, um ihn weiterzuverkaufen und mit dem Geld nach Kalifornien aufzubrechen. Durch ihr Handeln ziehen sie allerdings nicht nur die Aufmerksamkeit des verschrobenen Kleinstadt-Polizisten Big (Zahn McClarnon) auf sich, sondern auch die einer anderen, nicht minder dilettantischen Teenie-Gang.

Drive-by-Shooting mit Paintball-Gewehren

Ein herrlich überzeichnetes, in Zeitlupe gezeigtes Drive-by-Shooting mit Paintball-Gewehren wird für Bear zum Erweckungserlebnis: Durch einen Schuss in Trance versetzt begegnet er dem Geist eines alten Vorfahren (Dallas Goldtooth), Kämpfer der Schlacht am Little Bighorn, der statt mit martialischen Heldengeschichten eher mit Klagen über seinen trägen Gaul und die kühlen Temperaturen in der Zwischenwelt aufzuwarten weiß.

Durch liebenswert-skurrile Figuren wie diese greift die Comedyserie die Spiritualität indigener Kulturen Nordamerikas auf und bricht gleichzeitig mit deren stereotypen Darstellungen in Filmen und Serien. Das Mahnen des Vorfahren, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben und für die Gemeinschaft zu kämpfen, motiviert die „Rez Dogs“, zu bleiben.

Von da an übt sich die Serie in Kritik an den prekären Verhältnissen, in denen die indigene Bevölkerung lebt: Bei einem Besuch in der örtlichen Klinik etwa wird klar, wie marode die Infrastruktur vor Ort ist. Ein einzelner Arzt kümmert sich um alle möglichen Beschwerden der Gang-Mitglieder – von gebrochenen Nasen über Kurzsichtigkeit bis hin zu Magenproblemen. Auch wenn die Realität oft hart ist: Der Ton der Serie ist einnehmend leichtfüßig und empathisch. Diese überaus gelungene Mischung aus gesellschaftlicher Relevanz und Humor macht „Reservation Dogs“ unbedingt sehenswert.

Wertung: 4 von 5 Punkten

„Reservation Dogs“, Serie, 8 Folgen, Disney+

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.