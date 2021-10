Berlin - Am Anfang ist Stille. Wie Nebel legt sie sich über die Bühne, kurz bevor die Vorstellung beginnt. Das Publikum sitzt auf den Plätzen, das Licht ist gedimmt, die Spannung kaum auszuhalten. Dieser Moment ist der schönste. Ich trete auf. Augenpaare nehmen mich ins Visier. Mein echter Name spielt keine Rolle mehr. Ab jetzt heiße ich Pjotr, bin exmatrikulierter Jura-Student – und ein wahnsinniger Jammerlappen: „Dieses Leben ist mir unerträglich“, höre ich mich sagen. Aus dem Publikum ist das erste Klicken eines Kugelschreibers zu vernehmen.



„Gerade wenn ich eben denke: Jetzt weiß ich, wie man leben muss, ganz für sich allein, ganz unabhängig ...“ Ich zögere, der Text sitzt nicht perfekt. „... dann ist es mir, als ob mir jemand zuriefe: Nein, so geht es nicht.“

„Danke, bis hierhin!“, werde ich unterbrochen.

Das Saallicht ist angegangen, der Zauber des Moments verfliegt. Ich stehe einer dreiköpfigen Jury gegenüber, die emsig in ihren Notizen blättert. „Was haben Sie noch mitgebracht?“ – „Ich hätte noch etwas aus einem Musical“, sage ich. Jemand schnaubt verächtlich. „Danke, dann reicht das von unserer Seite.“ Man weist mich hinaus.

Einige Stunden später sitze ich mit etwa 100 Wartenden in einem überhitzen Bühnenraum des Max-Reinhardt-Seminars in Wien. Meine Nerven flattern, gleich werden die Listen mit den Nummern derer ausgehängt, die es in die nächste Runde geschafft haben. Wie es gelaufen sei, fragt man mich. Ich schüttele den Kopf. Was soll ich sagen? So wie immer.

Die erste Runde an der Schauspielschule ist die schwerste

Die Listen sind da. Meine Nummer, die 74, steht nicht drauf. Nicht weiter. Die erste Runde an der Schauspielschule, so sagt man, ist immer die schwerste. Bis zu 90 Prozent aller Vorsprechenden werden hier aussortiert. Auch für mich ist an diesem Tag Schluss.

Schauspieler oder Schauspielerin zu sein ist ein Traum. Tausende versuchen jedes Jahr, ihn Realität werden zu lassen. Sie büffeln Monologe, fahren quer durchs Land, spielen sich auf kleinen Probebühnen die Seele aus dem Leib und werden abgelehnt. Mit jeder Absage wird das Fragezeichen im Kopf größer: Bin ich gut genug? Reicht das Talent aus, um zu rechtfertigen, mich auf eine Bühne zu stellen?

Ob man davon wird leben können – das ist für die allermeisten erst mal zweitrangig. Laut der Schauspielergewerkschaft BFSS verdienen die allerwenigsten Schauspieler in Deutschland mehr als 30.000 Euro brutto im Jahr. Ich nahm früh eine Abkürzung und landete als Kinderdarsteller beim Film. Ich war zehn, als ich für eine Neuverfilmung der „Max und Moritz“-Erzählung einen spastisch gelähmten Jungen im Rollstuhl spielte, der für wenige Sekunden durchs Bild geschoben wird und einmal „Fick dich!“ ruft. Eine Sprechrolle sogar. Ich bekam eine Gage und, im Gegensatz zu den Statisten, etwas zu essen.

Wie erkennen Dozierende Talent?

Das ist der schönste Beruf der Welt, dachte ich, als die Rollen mit dem Alter größer wurden. Ein Filmset zu erleben, insbesondere als Jugendlicher, hat etwas besonders Magisches. So viele Leute, so viel Aufwand für wenige Minuten fertigen Film, und ich stand auf einmal mittendrin. Ich schaute der Filmfreundin von Matthias Schweighöfer beim Sex zu, wurde von einer Jugendbande gekidnappt und in einen Keller gesperrt, mit 15 als Strichjunge zusammengeschlagen auf einer Mülldeponie abgelegt. Ich spielte das Opfer und machte es solide. Als es aber irgendwann nicht mehr lief, zehrte mich die Unsicherheit aus. Und für die Schauspielschule hat es nie gereicht.

19 Mal habe ich es probiert. 19 Mal war ich nicht gut genug. Ich fuhr in Städte, in denen ich noch nie gewesen war, schlief bei entfernten Bekannten und schleppte mich zu schauspielerfeindlichen Uhrzeiten auf die Probebühne. Dass man mich nach bereits zwei Minuten unterbrach, gehörte zur Routine. Die Dozierenden behaupten von sich, ein Talent bereits zu erkennen, wenn es die Bühne betritt. Vielleicht können sie es wirklich, vielleicht aber gehen sie auch einfach nach ihrem Geschmack. Aber fischen sie auch wirklich die guten Schauspieler heraus?

Nein, findet Fabian Gerhardt. Er ist Schauspieler, Regisseur und Dozent, als ich vor einigen Jahren an der Universität der Künste in Berlin vorsprach, saß er in der Jury. „So bedient man einen ganz bestimmten Typ. Das mag für manche funktionieren – aber man hat auch eine menschliche Verantwortung, wenn Hunderte bei dir Schauspiel studieren wollen. Ihnen das Gefühl geben, dass man sich heute ernsthaft mit ihnen beschäftigt hat – wenigstens das sollte drin sein.“ Heute sind Fabian und ich zum Corona-Spaziergang im Park am Gleisdreieck verabredet. Hier, wo die Stadteile Schöneberg und Kreuzberg ineinander wachsen, möchte ich herauskriegen, warum es für mich nicht geklappt hat.

Unter seinen Studierenden war Fabian stets beliebt, weil er sich gegen die starren Regeln der Universitäten auflehnte. „Die halten die Vorsprechen ab wie im letzten Jahrhundert!“, soll er mal wutentbrannt über eine Schauspielschule gesagt haben, wo er als Dozent angestellt war. Er ist einer dieser Menschen, in deren Gegenwart man sich wohlfühlt. Ich zumindest tue das. Fabian flucht gerne, und da fühle ich mich zu Hause. Bis heute ecke ich in zivilisierten Runden gerne an, falle durch Vulgärsprache oder sehr extrovertiertes Verhalten auf – ein Schauspieler-Klischee, das auf mich zutrifft. „Wir tun so, als wären wir jemand anders, damit wir von Fremden geliebt werden“, sagt Fabian. Ich muss schlucken, als Fabian das sagt. Er hat recht, denke ich. Vielleicht wollte ich auch einfach nur bewundert werden.

Um in der Schule zu überleben, wurde ich der Klassenclown

Dass ich Schauspieler werden will, war mir klar, seit ich fünf bin. Manchmal nahm mich mein Vater mit zur Arbeit. Dann wurde die Bühne vom Kleinen Theater am Berliner Südwestkorso zu meiner Spielwiese. Während mein Vater die Gesangspartien mit den Darstellern einstudierte, suchte ich mir den besten Platz für meine Beobachtungen. Ein Musical wurde geprobt, „Du bist in Ordnung, Charlie Brown“, eine Bühnenadaption der bekannten Comic-Reihe. „Manchmal frage ich mich, ob mich überhaupt jemand vermissen würde, wenn ich einfach liegen bliebe, im Bett“, sagte Charlie Brown.

In der Schule passte ich nicht in die Zeit. Ich trug zu kurze Hosen, hatte einen Topfschnitt und sang im Knabenchor. Um zu überleben, wurde ich der Klassenclown. Beim Fußball schaute ich meistens zu. Nur ab und zu stellte ich mich, klein gewachsen und etwas übergewichtig, ins Tor. Torhüter fand ich immer spannend. Sie hatten ihr eigenes Trikot.

Das Problem mit der Schauspielerei ist: Man fällt unweigerlich auf. Auch meine Mitschüler bekamen dies irgendwann mit und löcherten mich mit Fragen und verstohlenen Blicken. Du drehst? Den hast du kennengelernt? Außenseiter war ich weiterhin, aber ich stach nun zumindest heraus. Und ich mochte es. Natürlich mochte ich es.

Die erste richtige Rolle bleibt die letzte

Ich sitze in einem Hotel in Halle. Einer aus dem Licht-Department zerhackt eine Ecstasy-Pille zu pinkem Pulver, ein anderer schaut zu. Ich bin 19 und habe so etwas noch nie gesehen. Mit großen Augen schaue ich den beiden zu, wie sie die Strohhalme ansetzen. Der Regieassistent kommt vorbei und fängt an zu brüllen. „Leute, hackt’s bei euch! Das ist die Hotellobby!“ Und pustet einmal über den Tisch. Die zerhäckselte Pille verpufft in einer pinken Staubwolke. Auch dies ist ein Klischee, das zutrifft: In der Szene wird viel und exzessiv gefeiert.

Ich habe gerade Abitur gemacht und kann eigentlich nichts. Dass ich die Hochschulreife überhaupt bekommen habe, lag nicht zuletzt an einer wohlwollenden Schulleitung, die mein Engagement im Theater- und Musikbereich zu schätzen wusste. Etwas anderes als Schauspieler werden kam für mich nicht infrage. Dieser Film, dachte ich, könnte mein Durchbruch werden.

Ich spiele einen Neonazi, bekomme im Film eine Glatze geschoren. Wieder bin ich das bemitleidenswerte Opfer, der als Einziger in seiner Gruppe ideologisch im Rechtsextremismus aufgeht. Ich bin vollständig überfordert. Gemeinsam mit bekannten Namen und Gesichtern stürme ich das nachgebaute Rostocker Sonnenblumenhaus, wobei ich „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ rufe.

Mit der Diagnose stirbt mein Traum von der großen Bühne

Es bleibt der einzige große Film, in dem ich mitspiele. Schon vor dem Filmstart geht meine Agentur pleite, ich habe nur noch wenige Castings, werde kaum besetzt und verliere den Anschluss. Bei meinem letzten Dreh geht zumindest ein weiterer Kindheitstraum in Erfüllung. In einer Vorabendserie spiele ich einen trotteligen Fußballtorwart. Bezahlt bekomme ich den Mindestlohn. Kollegen raten mir, das Angebot nicht anzunehmen. Mit senfgelbem, hautengem Trikot laufe ich in einer Spandauer Miniaturarena ein. Nach vier Folgen wird die Sendung abgesetzt.

Vor der Kamera stehen fand ich spannend – geträumt habe ich aber immer von der großen Bühne, dem Musical. Ich beschließe, zusätzlich für den Studiengang Musical vorzusprechen. Dafür muss man nicht nur schauspielen, sondern auch noch singen und tanzen können. Ich nehme Tanzunterricht, viermal die Woche, Ballet und Jazz-Tanz, um zumindest den Hauch einer Chance zu haben. Aber mein untrainierter Rücken macht die ungewohnte Belastung nicht mit. Tagelang komme ich nicht mehr aus dem Bett, die Schmerzen sind unerträglich und gehen nicht mehr weg. Ein Arzt diagnostiziert bei mir Morbus Bechterew, eine rheumatische Erkrankung, die die Wirbelsäule befällt und für chronische Entzündungen sorgt. Mit der Diagnose stirbt auch mein Traum von der großen Bühne.

Ein Betrüger will Oben-ohne-Bilder



2017 – vier Jahre nach dem Abitur und meinen 19 Absagen – möchte ich nicht mehr Schauspieler sein. Ich fange an, Geschichte zu studieren, und lande durch viel Zufall im Journalismus. Ich trage keinen Topfschnitt mehr und die Hosen passen. Ich begreife, dass Anerkennung nichts mit Aufmerksamkeit zu tun haben muss. In meinem ersten journalistischen Praktikum bekomme ich dann plötzlich eine E-Mail. Ein Casting-Agent sucht nach jungen Schauspielern für einen großen Fernsehmehrteiler. Einen Bankräuber soll ich spielen.

Die Auszüge aus dem Drehbuch, die mir der Agent zuschickt, lesen sich gut. Ich treffe mich mit ihm. Stundenlang erzählt er mir von seinem Vorhaben, zeigt mir die Besetzungsliste. Sogar Daniel Radcliffe, lese ich, ist für eine kleine Rolle vorgesehen. Meine tätowierten Oberarme könnten ein Problem sein, sagt der Agent und bittet mich, die Ärmel hochzukrempeln. Mit rauen Fingern befühlt er die entsprechenden Stellen.

Ich schicke zwei Casting-Videos – und warte. Wochenlang, monatelang. Nichts passiert. Ich vergesse die ganze Sache – bis mir ein Kollege erzählt, dass er vor Jahren auf einen Betrüger hereingefallen sei. Ein Agent hatte ihm von einem großen Historienfilm erzählt, eine Bankräubergeschichte. Vermutlich wollte er aber nur oberkörperfreie Aufnahmen von jungen Männern haben. Sogar Daniel Radcliffe, erzählt er mir, war für eine Nebenrolle vorgesehen. Seitdem sind auch die Unterarme tätowiert.

Der Traum ist nie ganz weg

Zurück ins Hier und Jetzt, zurück in den Gleisdreieckpark: Fabian Gerhardt und ich sind zwei Stunden spazieren gegangen. Ich frage ihn, ob ich es wohl irgendwann auch geschafft hätte, an einer der staatlichen Schauspielschulen angenommen zu werden. „Vermutlich ja. Aber ob du dann Erfolg gehabt hättest: Wer weiß das schon.“

Wir verabschieden uns. Nachdenklich laufe ich an zugewucherten Bahngleisen entlang. Die nächsten Tage bin ich niedergeschlagen, schlafe schlecht und habe nach langen Jahren wieder diesen einen Traum. Ich träume, ich stünde auf einer riesigen Bühne vor einem erwartungsvollen Publikum – und habe nicht die leiseste Ahnung, was ich machen soll. Bühnenmenschen kennen diesen Traum. Die Melancholie verfliegt nach ein paar Tagen. Was bleibt, ist das Gefühl, wertvolle Jahre einem Ideal geopfert zu haben, das für mich unerreichbar war.

Dass ich nun selber schreiben kann, politisch arbeiten kann, ist ein riesiges Glück und auch ein Privileg. Für meinen Traumberuf habe ich in Callcentern geschuftet, auf Messen und vor allem in der Gastronomie. Ich habe gelernt, dass Selbstverwirklichung nicht selten im Niedriglohnsektor endet. Angst davor habe ich weiterhin. Was aus meinem früheren Leben geblieben ist, sind die chronischen Rückenschmerzen und die Sorge, erneut aus dem Raster zu fallen.

In dem Musicalfilm „Fame“ von 1980 gibt es zum Ende eine besonders berührende Szene. Ralph, ein junger Schauspielstudent aus New York, erlebt einen katastrophalen Auftritt als Stand-up-Comedian. Niemand lacht über seine Witze. Deprimiert zieht er sich in die Garderobe zurück, sein Kollege Monty versucht, ihn aufzubauen. „Wir sind Schauspieler. Früher im Mittelalter wollte man uns nicht mal begraben.“ Im Hintergrund spielt jemand am Klavier eine melancholische Melodie. „Woher weiß man, ob man gut ist?“, fragt Ralph. Monty antwortet: „Vielleicht weißt du es nie.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.