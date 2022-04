Vitsche ist ein loser Verbund von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für die Belange der ukrainischen Geflüchteten in Berlin engagieren. Die Gruppenmitglieder protestieren jeden Sonntag am Brandenburger Tor gegen den russischen Angriffskrieg. Wir haben mit einigen der Aktivisten gesprochen – über die Situation der Ukrainer in Berlin und wie man jetzt helfen kann.

Oleksii Bardadym Proteste von Ukrainern in Berlin.

Berliner Zeitung: Der ukrainische Begriff Vitsche bezeichnet die Zusammenkunft von Menschen in Krisenzeiten, um sich zu beraten. Euer Kollege und Mitgründer von Vitsche, Anton Dorokh, sprach im tip Berlin auch von einem „Zusammenkommen für einen politischen Wandel“. Inwiefern spiegelt sich dieser vieldeutige Begriff in euren Arbeitsstrukturen und Tätigkeitsfeldern wider?

Katja: Vor Kriegsausbruch waren wir eine kleine Gruppe junger ukrainischer Leute, hauptsächlich Studierende, die vor der russischen Botschaft in Berlin demonstriert haben. Mit der Zeit wurden wir immer mehr und konnten uns mit jeder weiteren Demonstration professionalisieren. Vitsche ist ein sehr altes Wort, das in Maidanzeiten wieder ins Leben gerufen wurde. Es ist eine Volksversammlung, die wichtige Entscheidungen auf demokratische Weise trifft und unterschiedliche Veranstaltungen organisiert. Für uns passt der Begriff sehr gut, weil wir genau das machen und auch bei uns niemand alleine an der Spitze steht.

Ira: Wir sind mit vielen anderen ukrainischen Organisationen in Kontakt getreten und haben die Allianz Ukrainischer Organisationen gegründet. Wir verstehen uns alle als gleichwertig und leisten jeweils so viel Arbeit, wie wir können. Wir stehen zusammen, um andere ukrainische Organisationen zu unterstützen und natürlich auch das Land selbst.

Yulia: Ich gehöre beispielsweise nicht direkt zu Vitsche, aber wollte helfen und bin Teil der Allianz. Wir sind zehn verschiedene Organisationen, die eng zusammenarbeiten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vitsche/Viche/Віче (@vitsche_berlin)

Ihr geht bereits seit Ende Januar auf die Straße, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Seit dem 24. Februar finden einige deutsche Bündnisveranstaltungen statt, von denen ihr ausgeladen oder in euren Forderungen beispielsweise nach Defensiv-Waffen zensiert wurdet. Sascha Lobo bezeichnete diese pazifistische Haltung im Spiegel als „deutsche Bigotterie“. Wie seht ihr das?

Ira: Man kann nicht über die Ukraine sprechen, ohne die Ukrainer einzubeziehen. Dieses Problem taucht immer wieder auf, wenn sich ein Land der ersten Welt für ein Land im Krieg engagieren möchte. Es fällt auf, dass viele einfach nicht über fundiertes Wissen verfügen. Wir sind allen deutschen Organisationen und Unterstützern sehr dankbar für ihre Hilfe. Wir würden uns lediglich wünschen, dass mehr auf uns zugegangen wird, dass wir schlicht gefragt werden: „Was braucht ihr, was können wir für euch tun?“ Deswegen rufen wir immer wieder zu Kooperationen auf.

Yulia: Nur wenn unsere Stimmen gehört werden, sind wir in einem wirklichen Dialog über die Ukraine. Ich begleite jeden Tag etliche Ukrainer zur Ausländerbehörde oder zu irgendeiner anderen öffentliche Stelle. Vor Ort spricht niemand Ukrainisch und auf den Internetseiten gibt es keine Informationen in unserer Sprache. Wie sollen sich die Leute so zurechtfinden? Unsere IT und freiwilligen Übersetzerinnen und Übersetzer könnten das Problem beheben. Man muss uns nur fragen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieser illegitime Krieg auch ein Informationskrieg ist. Es ist keine Krise und es ist auch nicht nur ein Konflikt! Und wenn irgendjemand spricht, bedeutet das nicht automatisch, dass er oder sie recht hat. Deswegen bitte ich immer darum, zuerst alle Quellen und Informationen zu überprüfen, auch ihr Journalisten, bevor ihr etwas schreibt.

Am 3. März wurde die Massenzustrom-Richtlinie erstmals für ukrainische Staatsbürger aktiviert. Das heißt, sie können sich in Deutschland ohne größeren bürokratischen Aufwand registrieren und erhalten damit umgehend einen vorübergehenden Aufenthaltstitel, mit dem auch eine sofortige Arbeitserlaubnis einhergeht. Diese Sonderregelung wurde 2015 nicht genutzt für Menschen, die beispielsweise aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak hier ein neues Zuhause gesucht haben. Für BIPoC beziehungsweise schwarze Menschen ist es nicht so einfach, in Sicherheit zu kommen. Wie steht ihr zu diesem rassistischen Missverhältnis?

Yulia: Jede Art von Diskriminierung ist für uns inakzeptabel. Wir sind divers, gleichberechtigt und halten zusammen. Wenn eine NGO diskriminierend agiert, kooperieren wir nicht mit ihr. In unseren Infobroschüren geben wir Kontakte von Organisationen an, die marginalisierte Gruppen abbilden und sich für sie einsetzen. Sollten wir eine Adresse vergessen haben, danken wir für jeden Hinweis und fügen sie unserer Liste nach Überprüfung hinzu. Alle Informationen bieten wir nicht nur auf Ukrainisch und Deutsch, sondern auch in englischer Sprache an. Auch daran sieht man, dass uns die Gleichberechtigung aller aus der Ukraine fliehenden Menschen wichtig ist. Die Gesetze müssen für alle gelten, ob mit ukrainischem Pass, einer Aufenthaltsgenehmigung oder einer Registrierung als Flüchtling in der Ukraine. Es unterstützen uns auch viele Syrer, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Zwar sind die politischen Bedingungen unterschiedliche, die Fluchtgeschichten andere, aber viele Traumata sind die gleichen. Wir können einander helfen, sie zu überwinden.

Neben Demonstrationen, Unterstützung für Geflüchtete, Spendenaufrufen und Transporten humanitärer Hilfe organisiert ihr auch kulturelle Veranstaltungen. Warum ist das in dieser Zeit so wichtig?

Katja: Hinter dem Organisieren solcher Events steckt viel mehr, als es vielleicht anfangs ersichtlich ist. Wir haben das Gefühl, dass die Politik und die deutsche Gesellschaft uns nicht richtig verstehen, da sie unsere Geschichte, unsere Kultur nicht kennen. Sie wissen nicht, dass unsere Kultur seit Jahrhunderten von Russen angegriffen, zerstört und teilweise übernommen wurde. Deshalb kennt kaum jemand den Unterschied zwischen russischer und ukrainischer Kultur. Durch Ausstellungen, Konzerte oder Podiumsdiskussionen bieten wir an, die Ukraine näher kennenzulernen. Wir vermitteln dadurch unsere Geschichte. Dabei wird auch ersichtlich, dass es trotz vieler Unterschiede auch Gemeinsamkeiten zwischen ukrainischer, deutscher und europäischer Kultur gibt. Gemeinsam mit der hiesigen Szene unterstützen wir ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die nach Berlin kommen, dabei, sich im Kunst- und Kulturbetrieb zurechtzufinden.

Ira: Wir versuchen, eine ukrainische Subjektivität zu schaffen. Die Ukraine ist ein unabhängiges Land mit einer reichhaltigen Geschichte. Die Ukraine, wir selbst, haben etwas zu erzählen. Das müssen nicht andere für uns übernehmen. Unsere Kulturabteilung sowie unsere Kooperationspartner in Berlin spielen eine wichtige Rolle dabei, das deutlich zu machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vitsche/Viche/Віче (@vitsche_berlin)

Wie kann man euch am besten unterstützen?

Ira: Wir demonstrieren jeden Sonntag. Jede Person, die uns und die Ukraine unterstützen will, ist herzlich dazu eingeladen. Genaue Infos dazu teilen wir wöchentlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Finanzielle Unterstützung ist besonders hinsichtlich medizinischer Versorgung wichtig. Nicht alle Medikamente sind rezeptfrei erhältlich, weshalb wir mit Organisationen, die diese beschaffen und sicher transportieren können, kooperieren. Ukraine-Hilfe Berlin e.V. ist beispielsweise eine Anlaufstelle für derartige Geldspenden. Sie sind seit den Maidan-Protesten aktiv und daher schon sehr erfahren. In unserem Linktree sind weitere Organisationen und deren Bankverbindungen aufgelistet.



Yulia: Dort findet man auch Sammelstellen für Sachspenden und genaue Listen mit Dingen, die überhaupt benötigt werden. Wir sind wirklich sehr dankbar für jede Spende, aber häufig werden Sachen gebracht, die nicht von Nutzen sind. Das überfüllt unsere Lager hier in Berlin und in den an die Ukraine grenzenden EU-Ländern. Im Linktree kann man sich auch eintragen, um Schlafplätze und juristische Unterstützung anzubieten oder wenn man Transporte oder andere freiwillige Arbeiten übernehmen möchte. Nach erfolgter Anmeldung melden wir uns bei den Freiwilligen. Es gibt auch Informationsbroschüren für alle, die sich aus der Ukraine in die EU aufmachen wollen sowie für einen Guide mit den wichtigsten Punkten für in Deutschland Ankommende. Sie sind auf Ukrainisch und Englisch verfasst. Auf Linktree erhält man den besten Überblick, wie und womit man helfen kann. Zudem suchen wir den Austausch mit deutschen Politikern. Ihre Stimmen sprechen lauter. Aber auch jede Privatperson kann dafür sorgen, dass wir gehört werden und unsere Reichweite sich erhöht, auf Social Media, im Gespräch mit Freunden, überall.

Ira: Von Krankenpflegern über Politikerinnen bis zu Influencern, wirklich alle können helfen.

Diesen Sonntag (03/04) organisieren wir eine weitere Demo „Handelt jetzt, zweifelt später #lifeoverbusiness“

📍 Neptunbrunnen, 14:00-18:00

Diesen Sonntag (03/04) organisieren wir eine weitere Demo „Handelt jetzt, zweifelt später #lifeoverbusiness"

📍 Neptunbrunnen, 14:00-18:00

Hier beitreten: https://t.co/OgMjWvIzbL#StandWithUkraine️ #StopPutin #StopRussianAggression #SupportIsEverything #VitscheBerlin pic.twitter.com/oaOqm9ERZ6 — vitsche_berlin (@VitscheBerlin) March 31, 2022

Mehr Informationen zu Vitsche findet man auch auf der Homepage https://vitsche.org/

