Es ist nun fast einen Monat her, dass Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat. Die Welt gewöhnt sich langsam an den Gedanken, dass es bald eine Zukunft geben könnte, die nicht mehr auf der blutdurchtränkten russischen Kohle basiert. Das stärkste Signal war das US-Embargo gegen russisches Öl und Gas – die Genehmigungen zur Lieferung an US-Häfen wurden widerrufen. Zusätzlich zu den Plänen zur Steigerung der Kohlenwasserstoffproduktion wies Präsident Joe Biden auf die Notwendigkeit hin, Quellen für erneuerbare Energien zu erschließen.

Diese Kehrtwende wird immer wichtiger, um das Problem der Energieversorgung zu lösen. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada weigern sich bereits, russisches Öl und zum Teil auch Kohle zu verwenden. Wir arbeiten aktiv daran, die EU-Länder dazu zu bringen, auf russische Energie zu verzichten.

Jeder Dollar für die Russen ist ein Dollar für die Militärmaschinerie

Ich verstehe, dass eine solche Weigerung für Deutschland eine äußerst schwierige Entscheidung ist. Wie aber der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba richtig festgestellt hat, sind russisches Öl und Gas sowie Kohle mit ukrainischem Blut durchtränkt.

Jeder Dollar für die Russen ist ein Dollar für die Militärmaschinerie der Russischen Föderation, die Kriegsverbrechen und Verstöße gegen die Menschlichkeit begeht und die europäische Sicherheit mit Füßen tritt. Wir fordern die Unternehmen und Regierungen auf, kein russisches Öl, keine russische Kohle und kein russisches Gas mehr zu kaufen. Ich bin überzeugt, dass sie auf uns hören und Lösungen finden werden, die das Energiegleichgewicht in Deutschland selbst herstellen und gleichzeitig Russland davon abhalten werden, mit Gas- und Öllieferungen in die EU Geld zu verdienen.

Unabhängig von russischem Öl und Gas

Europa spricht nur von einem Plan zur schrittweisen (!) Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas. Die Rede ist von der REpowerEU-Initiative, der zufolge die EU-Länder versuchen werden, den Gasverbrauch aus Russland in nur einem Jahr um zwei Drittel zu senken. Die Europäische Union wird vor allem die Quellen der Energieversorgung diversifizieren.

Es sollen Abkommen mit anderen Ländern geschlossen werden, die „blauen Brennstoff“ („blue fuel“) liefern. Außerdem soll das Volumen der Flüssiggaseinfuhren erhöht werden. Große Hoffnungen werden in den „grünen“ Wasserstoff gesetzt. Die Nutzung von alternativen Energiequellen wird sich ausweiten. Ich habe ein Interview gelesen, in dem Wirtschaftsminister Robert Habeck versprach, Deutschland, „wenn es gelingt“, bis zum Herbst von der russischen Kohle unabhängig zu machen. Bis zum Ende des Jahres soll das Land fast unabhängig vom russischen Öl sein.

Ich erinnere Robert Habeck an die Ukraine

Ich weiß, dass beim Thema Gas die Umstände schwieriger sein werden, weil es keine eigenen Kapazitäten für den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) gibt. Dank LNG soll der Bezug von Energieträgern kurzfristig schrittweise ausgeweitet werden, mittelfristig geht es um den Import von Wasserstoff. Nach Angaben von REpowerEU können 20 Millionen Tonnen Wasserstoff schließlich 50 Milliarden Kubikmeter russisches Gas ersetzen. In der Zwischenzeit plant Robert Habeсk „Reisen in LNG- und Wasserstoff produzierende Länder von Norwegen bis Katar“.

In diesem Zusammenhang möchte ich unsere deutschen Partner an die Ukraine erinnern! Und unterstreichen, dass unser Land bereits im Sommer 2019 in die europäische Wasserstoffstrategie aufgenommen wurde. Die Ukraine hat sich der europäischen Wasserstofftransformation als ein Land angeschlossen, das ein europäisches Zentrum für Wasserstofftechnologien sowie ein Hauptlieferant von Wasserstoff für Europa werden will.

Umstrukturierung der ukrainischen und europäischen Energiewirtschaft

Wasserstoffenergie ist die Zukunft, für die die Ukraine kämpft. Wasserstoff ermöglicht die energetische Unabhängigkeit von Russland, die die Ukraine gerade erlangt. Die Ukraine lädt Europa ein, sich ihr anzuschließen. Anfang März habe ich eine Online-Präsentation auf dem Europäischen Energieforum in Budapest gehalten. Eigentlich wollte ich persönlich mit meinen Kollegen sprechen, aber der Krieg hat meine Pläne durchkreuzt.

Wir sprachen über Wasserstoff. Es mag den Anschein haben, dass Diskussionen über die Entwicklung moderner Wasserstofftechnologien nicht von Belang sind, wenn vor den Fenstern Luftabwehrsysteme in Betrieb und Explosionen zu hören sind. Aber so ist es nicht.

Der Krieg sollte ein starker Motivator für die vollständige Umstrukturierung der ukrainischen und europäischen Energiewirtschaft sein. Wasserstoff ist eine Perspektive, für die es sich zu kämpfen lohnt. Die Krise in der Ukraine ist unsere Chance, alle revolutionären Veränderungen im Energiesektor, die wir in den letzten Jahren diskutiert haben, schnell und koordiniert umzusetzen.

Unser riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien, einschließlich Wasserstoff, muss ausgeschöpft werden. Europa muss eine proaktive Haltung einnehmen. Ja, man sollte vorsichtig sein und sich darauf einstellen, dass man von den russischen Partnern beim Thema Gas im Stich gelassen wird. Doch es ist unerlässlich, dass wir uns Schritt für Schritt selbstbewusst in Richtung Energieunabhängigkeit von russischem Gas und Öl bewegen, die mit dem Blut tausender ukrainischer Bürger, darunter etwa 100 Kinder, durchtränkt sind.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de