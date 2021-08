Berlin - Eines der schönsten Kunst- und Kulturfestivals Brandenburgs ist sicherlich das alle zwei Jahre stattfindende „UM Festival in der Uckermark“. Schon allein die Umgebung ist eine Reise wert. Organisiert wird das Event in der vielleicht schönsten Landschaft, die man innerhalb von 90 Minuten von Berlin aus erreichen kann. 2018 war einer der Hauptaustragungsorte die Hipster- und Künstlerhochburg Gerswalde. Dieses Jahr breitet sich das Festival um die uckermärkischen Dörfer Fergitz, Pinnow, dem Drei-Seen-Blick und den dazwischen liegenden Gewässern aus. Jeder, der dieses Wochenende Zeit hat, sollte sich auf den Weg machen, denn ein schöneres Kultur-Highlight unter freiem Himmel wird es dieses Jahr kaum mehr geben.

Csaba Szalay Eine Lesung auf dem UM Festival von 2016

Und das Programm? Es ist wie immer exzellent. Wurden auf den vergangenen Festivals die Ursachen für Gentrifizierung, die Zerstörung der Landschaft, Verdrängungs- und Veränderungsprozesse verhandelt, so konzentriert sich das Kulturevent dieses Jahr mit dem Titel UMWEGE auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, auf die Region und ihre Beziehung zum Leben. Das Besondere an dem Festival ist der transmediale Ansatz: Der Besucher wird Teil eines Gesamtkunstwerks, einer sinnlichen Erfahrung zwischen Musik, Kunst und Literatur, die auch die Landschaft der Uckermark miteinbezieht. Kuratiert wird das Festival dieses Jahr von drei Köpfen: Gudrun Gut ist für die Musik verantwortlich, Ute Koenig für die Literatur und Harald F. Theiss für die bildende Kunst. Die Veranstalter haben Wege gefunden, die Literatur über Audiofiles in die Musik einzubinden. Das gesamte Musik- und Literaturangebot wurde programmatisch erweitert.

Simon Anna ine Kunstinstallation von Lina Gazzaz auf dem UM Festival von 2018 in der Uckermark.

Was altbewährte Besucher allerdings wissen sollten: Dieses Jahr wird es nicht das eine große Musikevent geben, sondern unterschiedliche kleine Konzerte und Audiostationen, die sich über den uckermärkischen Festivalraum verteilen. Das Programm konzentriert sich auf elektronische Klangkunst, aber auch auf Jazz- und Musikarrangements zwischen analoger und elektronischer Musik.

Einzigartige künstlerische Erfahrungen

An sechs Hörstationen erhalten die Besucher Einblicke in Werke jüngerer zeitgenössischer Autorinnen und Autoren wie Janine Adomeit, Pierre Jarawan, Caroline Rosales, Tanja Schwarz und Iris Wolff. Sie führen die Hörer an verschiedene Orte der Geschichte und Gegenwart. Es wird auch zwei Buchpremieren geben. Einmal „Vom Versuch, einen Aal zu fangen“ von Janine Adomeit und „Das Leben keiner Frau“ von Caroline Rosales. „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff erschien im vergangenen Jahr und wurde unter anderem mit dem Eichendorff-Literaturpreis 2021 ausgezeichnet. Pierre Jarawans Buch „Ein Lied für die Vermissten“ erschien ebenfalls 2020.

Henryk Weiffenbach Donna Maya spielt „Lost Spaces – Detroit“ am 28.8. um 15 h in Pinnow.

In den Landschaftsräumen werden wiederum künstlerische Beiträge ortsspezifisch entwickelt, inszeniert und ausgestellt. So kann der Besucher zwischen den Dörfern und Seen hin und her wandern und einzigartige transdisziplinäre Erfahrungen machen. Bis Sonntag bleibt Zeit, das großartige Festival zu besuchen.

UM Festival in der Uckermark, Sonnabend und Sonntag, 28. und 29.8. Das Festival beginnt am Sonnabend, den 28. August 2021, um 11 Uhr mit einer zweistündigen Wanderung in Fergitz. Ein Tagesticket kostet 16,50 Euro. Wer die Gegend und die Festivalorte per Fahrrad erkunden will, kann ein Fahrradticket für 20,50 Euro dazubuchen. Weitere Informationen: https://um-festival.de/

